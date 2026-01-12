Alig látott ki a sofőr a hótól, meg is állították a rendőrök

A vastag hóréteggel fedett, mint utóbb kiderült kék színű Kia Cerato egy forgalmas szombati napon, a Malom úton közlekedett úgy, hogy csak egy alig 15x15 centiméteres hóablakot takarítottak le a szélvédőjén.
Az Ózdi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben.
A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a biztonságos közlekedés érdekében indulás előtt a szélvédőt, világítóberendezéseket, és nem utolsósorban a rendszámot is le kell takarítani!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!