Megütheti a bokáját Ruszin-Szendi Romulusz, garázdaság miatt indulhat ellene nyomozás

Feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botrányát – tudta meg a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A feljelentéskiegészítés leegyszerűsítve azt jelenti, hogy további adatokat gyűjt még a hatóság, legkésőbb harminc nap múlva pedig dönteni kell a nyomozás elrendeléséről, vagy az ügyben – garázdaság miatt – tett feljelentések elutasításáról.

Ismert, Móna Márk, a Mandiner riportere – az utóbbi időben a fegyverbotrányával reflektorfénybe került – Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, erre ő válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem

– idézte fel az esetet később Móna Márk. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól, hogy ne tegye, majd odébb tolja. Ezt követően megölelik egymást a Tisza Párt elnöke szerint. Csakhogy ez nem igaz. Az ügyben Budai Gyula és Tényi István is a hatósághoz fordult, rövidesen pedig eldől, hogy indul-e nyomozás.

