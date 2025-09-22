Ruszin-Szendi RomuluszfegyverbotrányBudai GyulaMagyar Péter

Megütheti a bokáját Ruszin-Szendi Romulusz, garázdaság miatt indulhat ellene nyomozás

Nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ügyében, aki a Mandiner riporterét dühében többször is meglökte. Magyar Péter honvédelmi szakértője azért gerjedt haragra, mert Móna Márk a Tisza Párt többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni. Válasz helyett azonban a volt vezérkari főnök erőszakkal reagált.

2025. 09. 22. 4:45
Feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botrányát – tudta meg a Magyar Nemzet. 

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter

A feljelentéskiegészítés leegyszerűsítve azt jelenti, hogy további adatokat gyűjt még a hatóság, legkésőbb harminc nap múlva pedig dönteni kell a nyomozás elrendeléséről, vagy az ügyben – garázdaság miatt – tett feljelentések elutasításáról.

Ismert, Móna Márk, a Mandiner riportere – az utóbbi időben a fegyverbotrányával reflektorfénybe került – Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, erre ő válaszadás helyett többször is meglökte a riportert

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem

idézte fel az esetet később Móna Márk. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről. 

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól, hogy ne tegye, majd odébb tolja. Ezt követően megölelik egymást a Tisza Párt elnöke szerint. Csakhogy ez nem igaz. Az ügyben Budai Gyula és Tényi István is a hatósághoz fordult, rövidesen pedig eldől, hogy indul-e nyomozás.

