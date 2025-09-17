Ruszin-Szendi Romuluszfeljelentéslőfegyverbüntetőjogbotrány

Büntetőjogászok a fegyverviselési botrányról: Rendkívül felelőtlen volt Ruszin-Szenditől, ha töltött fegyver volt nála!

Noha a Tisza Párt honvédelmi szakértője nemrégiben közölte, van fegyverviselési engedélye, ettől még büntetőjogi következménnyel járhat, hogy pisztollyal az oldalán jelent meg egy tiszás lakossági fórumon. A Magyar Nemzet által megkérdezett jogászok szerint fontos szempont a fegyverviselési botrány kapcsán az is, hogy a fegyver töltve volt-e, egy elsütésre kész fegyver ugyanis nagyobb közveszélyt jelent, mint egy üres.

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 14:16
Fotó: Hatlaczki Balázs
Ha Ruszin-Szendi Romulusz rendelkezett is érvényes fegyverviselési engedéllyel, a lakossági fórumon való fegyveres jelenléte akkor is jogszabálysértő volt – reagált több büntetőjogász is lapunk kérdésére, miután a Tisza Párt honvédelmi szakértője beismerte, valóban lőfegyverrel ment el egy tiszás lakossági fórumra. A lapunk által megkeresett szakértők elmondták:

A gyülekezési törvény tiltja a fegyver bevitelét ilyen nyilvános rendezvényekre, mivel a gyülekezési jog békés gyakorlásának feltétele az, hogy senki ne jelenhessen meg élet kioltására alkalmas eszközzel.

Fegyverrel az oldalán jelent meg egy lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz, a tiszás honvédelmi szakpolitikus (Forrás: Képernyőkép)

Miután a balliberális sajtó minden igyekezetével megpróbálta kimosdatni Ruszin-Szendit a fegyverviselési botrányából, végül Magyar Péter volt az, aki lebuktatta saját emberét és arról beszélt, hogy tényleg lőfegyverrel jelent meg oldalán a volt vezérkari főnök. Ruszin-Szendi Romulusz először ugyan próbálta elhallgatni a kérdést, kedd éjszaka viszont beismerte, hogy valóban viselt lőfegyvert. 

A szakértők kiemelték, az engedély önmagában nem írja felül ezt a tilalmat, így azzal, hogy a fegyvert Magyar Péter honvédelmi szakértője bevitte a rendezvényre, megszegte a vonatkozó jogszabályokat és büntetőjogi következménnyel járhat, hogy a párt lakossági fórumán lőfegyverrel az oldalán jelent meg.

 

Miért fontos kérdés, hogy töltve volt-e a fegyver?

A büntető törvénykönyv szerint nem csak a lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés és az engedély nélküli szerzés, tartás számít bűncselekménynek, hanem az is, ha valaki a fegyverviselés engedélye mellett az „engedély kereteit túllépő magatartást tanúsít” és ebből fakadóan veszélyhelyzetet idéz elő.

Ez azt jelenti, hogy attól, mert valakinek van fegyverviselési engedélye, még nem jelenti azt, hogy kedve szerint bárhová magával viheti. 

A szakértők szerint így fontos szempont a Ruszin-Szendi fegyverviselési botrány kapcsán az is, hogy a fegyver töltve volt-e, egy elsütésre kész fegyver ugyanis nagyobb közveszélyt jelent. De szintén fontos szempont a bűncselekmény megítélésében a körülmények vizsgálata: vagyis a biztonsági szabályok megszegése, a felelőtlen viselkedés vagy a veszélyokozás mértéke.

– Egy zárt vagy akár nyílt térben, sok ember között tartott lakossági fórumon egy töltött fegyver különösen veszélyes, mert bármilyen szándékos vagy véletlen elsülés közvetlenül veszélyezteti a jelenlévők testi épségét, és olyanok is megsérülhetnek, akik nem állnak közvetlenül a célzási vonalban. Emiatt a fegyver töltött állapotban való bevitele súlyosan felelőtlen magatartás is – tájékoztatták a Magyar Nemzetet.

Nem akármilyen fegyver lehetett Ruszin-Szendinél

A botrány kapcsán megszólalt lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki a nyilvánosságra került felvétel alapján úgy vélte, hogy a Ruszin-Szendi ruhája alatt látható tárgy a körvonalai alapján lehet akár gáz- vagy riasztófegyver. Szerinte ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.

Pintér Ferenc, Ruszin-Szendi korábbi helyettese szerint

95 százalék, hogy éles fegyver, egy Glock típusú pisztoly van a sajtót bejárt felvételen Ruszin-Szendi ruhája alatt.

 

A Tisza Párt-féle szeretetország

Ez persze egyáltalán nem lenne meglepő, hiszen a volt vezérkari főnökről tudni lehet, hogy gyűjti a fegyvereket, mi több, saját megfogalmazása szerint: minden, amivel ölni lehet, közelebb áll a szívéhez.

A Tisza Párt által emlegetett szeretetország egyik alapembere ráadásul cseppet sem riad vissza attól, ha netán erőszakot kell alkalmaznia, legutóbb Kötcsén mutatta meg valódi személyiségét, amikor  kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, miután a Tisza adóterveiről kérdezte. 

 

A hatóság előtt az fegyverviselési botrány

Az ügyben több feljelentést is tettek, Tényi István előbb lőfegyverrel való visszaélés miatt tett jelzést, majd a rendzavarás szabálysértés gyanújával tett feljelentést a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál.

Magyar Péter honvédelmi szakpolitikusának botránya kapcsán megkerestük a Tisza Pártot is, arra voltunk kíváncsiak, milyen lőfegyvert viselt Ruszin-Szendi Romulusz, meg volt-e töltve és ha igen, éles lőfegyver volt-e benne. Amint kérdéseinkre választ kapunk, a cikkünket frissítjük. 

Arról, hogy töltve lehetett-e a fegyver, Ruszin-Szendi egykori helyettese is elmondta a véleményét, ami az alábbi linken olvasható:

 

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 


 

