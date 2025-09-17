Büntetőjogászok a fegyverviselési botrányról: Rendkívül felelőtlen volt Ruszin-Szenditől, ha töltött fegyver volt nála!

Ha Ruszin-Szendi Romulusz rendelkezett is érvényes fegyverviselési engedéllyel, a lakossági fórumon való fegyveres jelenléte akkor is jogszabálysértő volt – reagált több büntetőjogász is lapunk kérdésére, miután a Tisza Párt honvédelmi szakértője beismerte, valóban lőfegyverrel ment el egy tiszás lakossági fórumra. A lapunk által megkeresett szakértők elmondták:

A gyülekezési törvény tiltja a fegyver bevitelét ilyen nyilvános rendezvényekre, mivel a gyülekezési jog békés gyakorlásának feltétele az, hogy senki ne jelenhessen meg élet kioltására alkalmas eszközzel.

Fegyverrel az oldalán jelent meg egy lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz, a tiszás honvédelmi szakpolitikus (Forrás: Képernyőkép)

Miután a balliberális sajtó minden igyekezetével megpróbálta kimosdatni Ruszin-Szendit a fegyverviselési botrányából, végül Magyar Péter volt az, aki lebuktatta saját emberét és arról beszélt, hogy tényleg lőfegyverrel jelent meg oldalán a volt vezérkari főnök. Ruszin-Szendi Romulusz először ugyan próbálta elhallgatni a kérdést, kedd éjszaka viszont beismerte, hogy valóban viselt lőfegyvert.

A szakértők kiemelték, az engedély önmagában nem írja felül ezt a tilalmat, így azzal, hogy a fegyvert Magyar Péter honvédelmi szakértője bevitte a rendezvényre, megszegte a vonatkozó jogszabályokat és büntetőjogi következménnyel járhat, hogy a párt lakossági fórumán lőfegyverrel az oldalán jelent meg.

Miért fontos kérdés, hogy töltve volt-e a fegyver?

A büntető törvénykönyv szerint nem csak a lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés és az engedély nélküli szerzés, tartás számít bűncselekménynek, hanem az is, ha valaki a fegyverviselés engedélye mellett az „engedély kereteit túllépő magatartást tanúsít” és ebből fakadóan veszélyhelyzetet idéz elő.

Ez azt jelenti, hogy attól, mert valakinek van fegyverviselési engedélye, még nem jelenti azt, hogy kedve szerint bárhová magával viheti.

A szakértők szerint így fontos szempont a Ruszin-Szendi fegyverviselési botrány kapcsán az is, hogy a fegyver töltve volt-e, egy elsütésre kész fegyver ugyanis nagyobb közveszélyt jelent. De szintén fontos szempont a bűncselekmény megítélésében a körülmények vizsgálata: vagyis a biztonsági szabályok megszegése, a felelőtlen viselkedés vagy a veszélyokozás mértéke.