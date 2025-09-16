Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszTisza Párt

Ez már kabaré: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatták le + videó

Káosz uralkodott el a Tisza Pártban Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya után. Magyar Péter maga buktatta le a szakértőjét, mire Ruszin-Szendi a magyarázkodása közben Magyar Péter gyakran emlegetett hazugságát leplezte le.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 19:34
Egészen hihetetlen, mit művel egymással Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz. Amikor a balliberális sajtó már éppen mosdatta a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét a fegyveres botrányából, és maga Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, jött Magyar Péter, és a keddi fórumán Barcson kijelentette, a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen. 

Erre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet.

A jelek szerint a zsák megtalálta a foltját, hiszen Ruszin-Szendi Romulusz is lebuktatta Magyar Pétert. Amikor a közösségi oldalán vadul tagadta, hogy fegyvert hordana magánál, Ruszin-Szendi elárulta, hogy a Tisza Párt személyi testőrei védik őt, annyi fenyegetést kapott a színre lépése óta. Mint ismert, Magyar Péter többször is azzal hencegett, hogy nekik nincs szükségük testőrökre, mert őket mindenki szereti – tette ezt úgy, hogy minden videójában testőrök veszik körül. 

Fotók és videók is bizonyítják egyébként, hogy a zakója alatt egy fegyvernek tűnő tárgy bújik meg a tiszás szakértőnél. 

 
 

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatot.

Magyar Péter elszólása a lehető legrosszabbkor jött a Tisza Pártnak, hiszen nemrég a Telexnek adott válaszukban még azt írták:

A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is.

 

Nem akármilyen fegyver lehetett Ruszin-Szendinél

A botrány kapcsán megszólalt lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki a nyilvánosságra került felvétel alapján úgy vélte, hogy a Ruszin-Szendi ruhája alatt látható tárgy a körvonalai alapján lehet akár gáz- vagy riasztófegyver. Szerinte ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.

Elértünk Pintér Ferencet, Ruszin-Szendi korábbi helyettesét is, aki szerint a volt vezérkari főnök viselkedése személyiségi problémákat vethet fel. Pintér Ferenc szerint 

95 százalék, hogy éles fegyver, egy Glock típusú pisztoly van a sajtót bejárt felvételen Ruszin-Szendi ruhája alatt.

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a volt vezérkari főnök egy 2023-as rádióműsorban arról beszélt, gyűjti a fegyvereket, s mint kijelentette, minden, amivel ölni lehet, közelebb áll a szívéhez.

A bukott vezérkari főnökről már többször kiderült, hogy nem riad vissza az erőszak alkalmazásától, legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte. 

Ruszin-Szendi Romulusz láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben. 

A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett a Tisza politikusának. A volt vezérkari főnök ekkor fizikai erővel lépett fel a Mandiner munkatársával, Móna Márk műsorvezetővel szemben Kötcsén.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

