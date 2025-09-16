Ruszin-Szendi RomuluszfegyverMagyar Péter

„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Magyar Péter embere + videó

Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök nemcsak gyűjti a fegyvereket, egy videó tanúsága szerint még egy tiszás fórumon is kézi lőfegyverrel az oldalán vehetett részt.

Munkatársunktól
2025. 09. 16. 5:20
Újabb részlet derült ki Ruszin-Szendi Romulusznak a fegyverekhez való viszonyáról. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére.

Ruszin-Szendi egy 2023-as rádióműsorban azt is elárulta, gyűjti a fegyvereket, mint kijelentette, „minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez”.

A bukott vezérkari főnök a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán úgy fogalmazott: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

A korábbi vezérkari főnök egyébként többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséhez utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

A bukott vezérkari főnökről már többször kiderült, hogy nem riad vissza az erőszak alkalmazásától, legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.

Bár korábban vezérkari főnök volt, a fegyverviselést tekintve ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak Ruszin-Szendire, mint bármely civilre. Ha engedély nélkül hordott akár éles fegyvert, akár gázpisztolyt, akár bűncselekménynek is számíthat. A fegyvertartást szabályozó, 2004-es törvény nagyon szigorú: lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges. Például a sportlövők lőfegyvert birtokolhatnak, ha lövészklub tagjai, rendszeres versenyzők és engedéllyel rendelkeznek. Vadászok vadászati célra tarthatnak vadászfegyvert, szintén engedéllyel, de lehet fegyver a gyűjtőknél is, bizonyos feltételek mellett.

A fegyverviselés külön kategória a birtokláshoz képest: ruhán vagy testen, rejtett vagy nyílt módon hordott fegyvert jelent. Civilként önvédelmi fegyvert csak ritkán lehet viselni, nyugdíjazott katonáknak és rendőröknek sem jár automatikusan engedély. Külön kell kérvényezni, és a rendőrség bírálja el.

Lapunk kereste a Tisza Pártot, hogy megtudjuk, valóban fegyvert hordott-e magánál Ruszin-Szendi a párt fórumán, és ha igen, azt hogyan, milyen engedély birtokában tehette. Válasz esetén cikkünket frissítjük.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

