Tízmilliárdok az oktatásért: Sorra újultak meg állami pénzből Budapest patinás intézményei

Az elmúlt 15 év kormányzása során számos patinás oktatási intézmény is megújult Budapesten állami beruházások keretében. A legnagyobb szabású projekt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) otthonául is szolgáló, 2018 áprilisában átadott Ludovika Campus felépítése volt. Számos épületegyüttest újítottak fel, köztük az Ludovika patinás főépületét, az Oktatási Központot, az Orczy úti kollégiumot, a Ludovika Egyetemi Sportközpontot, a Rendészeti Oktatási Épület és Kollégiumot, valamint a Ludovika Huszár Lovardát, összesen közel 40 milliárd forint értékben.

Az Orczy-park is megújult

Új arculatot kapott az egyetem körül elterülő, immár 26 hektáros Orczy-park is, amelynek jelentősen nőtt a zöldterülete és a közparki elemeket is megújították. Jelenleg is zajló, fontos beruházás a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ kialakítása. A honvédelmi képzés a hazafias nevelés központjaként működő NKE-t a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia hagyományaira építve 2012-ben hozták létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának integrációjával. 2017. februártól a bajai Eötvös József Főiskola Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetét, valamint a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetét beolvasztották.

Közel hatmilliárd forintos kormányzati költségvetési támogatásnak köszönhetően jöhetett létre a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának új oktatási épületszárnya, amelyet 2022-ben adtak át. A Kossuth Zsuzsannáról, az ország első főápolójáról elnevezett ötemeletes épület több mint 4500 négyzetméterén kialakítottak két nagyelőadót – egy 300 és 178 főset – de az új szárnyban helyet kaptak a gyakorlati oktatást támogató úgynevezett skill laborok, valamint tantermek is. A beruházást a kar folyamatosan bővülő képzési portfóliója és a hallgatói létszám emelkedése tette szükségessé. Az Egészségtudományi Kar egyébként a Semmelweis Egyetem második legnagyobb kara, amely a közép-európai régió egyik legszélesebb spektrumú egészségtudományi képzését biztosítja.