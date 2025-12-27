budapestsemmelweis egyetemnemzeti közszolgálati egyetemludovikaoktatási intézmény

Tízmilliárdok az oktatásért: Sorra újultak meg állami pénzből Budapest patinás intézményei

A 2010 óta hivatalban lévő kormányzat alatt számos nagy múltú budapesti oktatási intézmény újult meg jelentős állami beruházások révén. A legnagyobb volumenű fejlesztés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem otthonául szolgáló Ludovika Campus felépítése volt, amelyet 2018 áprilisában adtak át. A fővárosban azóta több felsőoktatási és köznevelési intézmény is korszerű infrastruktúrát kapott: új kampuszok, oktatási épületek, sport- és közösségi terek jöttek létre sok tízmilliárd forint értékben.

2025. 12. 27. 16:49
Illusztráció Forrás: MTI
Az elmúlt 15 év kormányzása során számos patinás oktatási intézmény is megújult Budapesten állami beruházások keretében. A legnagyobb szabású projekt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) otthonául is szolgáló, 2018 áprilisában átadott Ludovika Campus felépítése volt. Számos épületegyüttest újítottak fel, köztük az Ludovika patinás főépületét, az Oktatási Központot, az Orczy úti kollégiumot, a Ludovika Egyetemi Sportközpontot, a Rendészeti Oktatási Épület és Kollégiumot, valamint a Ludovika Huszár Lovardát, összesen közel 40 milliárd forint értékben

Az Orczy-park is megújult

Új arculatot kapott az egyetem körül elterülő, immár 26 hektáros Orczy-park is, amelynek jelentősen nőtt a zöldterülete és a közparki elemeket is megújították. Jelenleg is zajló, fontos beruházás a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ kialakítása. A honvédelmi képzés a hazafias nevelés központjaként működő NKE-t a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia hagyományaira építve 2012-ben hozták létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának integrációjával. 2017. februártól a bajai Eötvös József Főiskola Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetét, valamint a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetét beolvasztották. 

Közel hatmilliárd forintos kormányzati költségvetési támogatásnak köszönhetően jöhetett létre a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának új oktatási épületszárnya, amelyet 2022-ben adtak át. A Kossuth Zsuzsannáról, az ország első főápolójáról elnevezett ötemeletes épület több mint 4500 négyzetméterén kialakítottak két nagyelőadót – egy 300 és 178 főset – de az új szárnyban helyet kaptak a gyakorlati oktatást támogató úgynevezett skill laborok, valamint tantermek is. A beruházást a kar folyamatosan bővülő képzési portfóliója és a hallgatói létszám emelkedése tette szükségessé. Az Egészségtudományi Kar egyébként a Semmelweis Egyetem második legnagyobb kara, amely a közép-európai régió egyik legszélesebb spektrumú egészségtudományi képzését biztosítja.

Rekordberuházás Budán

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen is több fontos fejlesztés történt. 2018-ban megújult az intézmény Alkotás úti központi épülete, 2023-ban pedig adták át az egyetem új sportközpontját a XII. kerületi Csörsz utcában. A Koltai Jenő olimpiai bajnok vívóról elnevezett komplexum Buda eddigi legnagyobb, 36,8 milliárd forintos kampuszfejlesztése részeként jött létre. A területen található egy nemzetközi versenyekre is alkalmas minősítéssel rendelkező atlétikai pálya, 400 méteres, nyolcsávos futókörrel, továbbá egy műfüves futballpálya és két kültéri teniszpálya. A kampusz része lett egy 1300 férőhelyes lelátóval rendelkező multifunkcionális csarnok, amely kézilabda, kosárlabda, röplabda és torna gyakorlására és versenyfunkcióra egyaránt használható. A csarnokhoz tartozó előtér méretéből és attraktivitásából adódóan egyetemi rendezvények megtartására is alkalmas. A területen 200 férőhelyes teremgarázs, illetve egy 700 négyzetméteres edzőterem is létesült. A sportkomplexum a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság egyik edzőközpontjaként is szolgált.

Kampusz, kilátással

Tavaly februárban adták át a Budapesti Corvinus Egyetem Gellért-hegy oldalában fekvő új kampuszát. A XI. kerületi Ménesi út és a Mányoki út találkozásánál fekvő új egyetemi központ közösségi tervezés alapján készült, és 680 hallgató befogadására alkalmas. A budai kampusz többfunkciós oktatási-kutatási terekkel, négyemeletes panorámás kollégiummal, valamint sportközponttal és 1,1 hektáros parkkal szolgálja ki az egyetemi közösséget. A mintegy 17 milliárd forintos beruházás háromnegyede állami, illetve uniós forrásokból, egynegyede a fenntartó alapítvány forrásaiból származott.

Teljes egészében államilag finanszírozásból – 22,5 milliárd forintból – újult meg kívül-belül a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium. A 2023-ban befejeződött rekonstrukció keretében teljeskörűen felújították és korszerűsítették az 5800 négyzetméteres korábbi iskolaépületet, emellett épült egy 7500 négyzetméteres új épületszárny is.

