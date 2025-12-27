Áttörés a Till Tamás-ügy nyomozásában

Ebben az évben mérföldkőhöz érkezett a Till Tamás-gyilkosság nyomozása, hiszen decemberben zárta le a rendőrség a Till Tamás sérelmére elkövetett emberölés nyomozását. Úgy tudjuk, a rendőrség vádemelést javasol az ügyben. Utóbbiban a végső szót a vádhatóság mondja ki, a döntés várhatóan jövő év elején megszületik.

Az ügy gyanúsítottja F. János, akit elfogása után aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítottak meg a nyomozók. A férfi letartóztatását februárig hosszabbította meg a bíróság.

A Till Tamás-gyilkosság

2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás bajai otthonából biciklivel ment lovagolni a hozzájuk közeli vadasparkba. A fiúnak ezek után nyoma veszett, csak a kerékpárját találták meg. Till Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség. Tavaly augusztus 1-jén jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait, és emberölés miatt indult nyomozás.

Az első fordulat

A hatóságokhoz ugyanis olyan információ jutott el, hogy a bajai gyermekotthon egykori lakói közül valaki a kétezres évek elején segített egy holttest eltüntetésében, elásásában. Erről először egy 44 éves vállalkozó beszélt, akinek elmondásait megerősítette F. János is, akit szintén tanúként hallgattak ki a rendőrök. Végül az F. János által elmondottak alapján jutott el a rendőrség ahhoz a bajai tanyához, ahol megtalálták Till Tamás földi maradványait. A rendőrök feltörték a tanyán álló melléképület aljzatbetonját, abban voltak egy fóliába csavarva a kisfiú földi maradványai.

A rendőrök nem hittek F. Jánosnak

F. János a rendőröknek azt a történetet adta elő, hogy ő és egy barátja, K. Róbert a tanya tulajdonosának segítettek eltüntetni Till Tamás holttestét, csakhogy a tanya tulajdonosa és K. Róbert már nem él, mindketten öngyilkosok lettek. Miután zajlott a nyomozás, a rendőröknek egyre inkább feltűntek az ellentmondások F. János vallomásában. Kiderült, hogy például K. Róberttel nem is voltak barátok, de több dolog is sántított a férfi korábbi vallomásában.