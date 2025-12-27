till tamásrendőrséggyilkosság

Áttörés a Till Tamás-ügy nyomozásában

Fordulóponthoz érkezett idén a 2000-ben brutális módon meggyilkolt bajai kisfiú, Till Tamás ügyében zajló nyomozás, a rendőrség ugyanis vádemelést javasol az ügyben. A gyilkosság gyanúsítottja az az F. János, aki mindent bevallott, ám először szabadon elsétálhatott a rendőrségről azzal az indokkal, hogy a cselekmény elévült. A férfit napokkal később azonban elfogták, miután a hatóságok arra az álláspontra jutottak, F. János mégis felelősségre vonható.

Munkatársunktól
2025. 12. 27. 17:49
Till Tamás temetése 2024 decemberében. Fotó: Kovács Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ebben az évben mérföldkőhöz érkezett a Till Tamás-gyilkosság nyomozása, hiszen decemberben zárta le a rendőrség a Till Tamás sérelmére elkövetett emberölés nyomozását. Úgy tudjuk, a rendőrség vádemelést javasol az ügyben. Utóbbiban a végső szót a vádhatóság mondja ki, a döntés várhatóan jövő év elején megszületik.

Az ügy gyanúsítottja F. János, akit elfogása után aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítottak meg a nyomozók. A férfi letartóztatását februárig hosszabbította meg a bíróság.

A Till Tamás-gyilkosság

2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás bajai otthonából biciklivel ment lovagolni a hozzájuk közeli vadasparkba. A fiúnak ezek után nyoma veszett, csak a kerékpárját találták meg. Till Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség. Tavaly augusztus 1-jén jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait, és emberölés miatt indult nyomozás.

Az első fordulat

A hatóságokhoz ugyanis olyan információ jutott el, hogy a bajai gyermekotthon egykori lakói közül valaki a kétezres évek elején segített egy holttest eltüntetésében, elásásában. Erről először egy 44 éves vállalkozó beszélt, akinek elmondásait megerősítette F. János is, akit szintén tanúként hallgattak ki a rendőrök. Végül az F. János által elmondottak alapján jutott el a rendőrség ahhoz a bajai tanyához, ahol megtalálták Till Tamás földi maradványait. A rendőrök feltörték a tanyán álló melléképület aljzatbetonját, abban voltak egy fóliába csavarva a kisfiú földi maradványai.

A rendőrök nem hittek F. Jánosnak

F. János a rendőröknek azt a történetet adta elő, hogy ő és egy barátja, K. Róbert a tanya tulajdonosának segítettek eltüntetni Till Tamás holttestét, csakhogy a tanya tulajdonosa és K. Róbert már nem él, mindketten öngyilkosok lettek. Miután zajlott a nyomozás, a rendőröknek egyre inkább feltűntek az ellentmondások F. János vallomásában. Kiderült, hogy például K. Róberttel nem is voltak barátok, de több dolog is sántított a férfi korábbi vallomásában.

Emellett a rendőröknek több tanú is elismerte, hogy F. János kérésére hivatkoztak K. Róbertre és arra, hogy nekik azt is elmondta, hol van a holttest. Ezek után újra beidézte a nyomozást folytató Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság F. Jánost, aki megtört és mindent beismert.

Brutálisan végzett a kisfiúval

A férfi bevallotta, hogy ő gyilkolta meg Till Tamást úgy, hogy cigarettázás közben találkozott a fiúval, amikor V. József tanyáján dolgozott. A kihallgatáson elárulta, azt kérte a fiútól, hogy segítsen neki, és a műhely mellett található fatárolóban egy ácskapoccsal meggyilkolta. A holttestet egy talicskával vitte át egy melléképületbe. A testet elásta, fóliát terített rá, majd homokkal temette be, mivel tudta, hogy ott hamarosan betonozni fognak. Ahogy – a korábbi gyanúval ellentétben – V. József, úgy K. Róbert sosem tudta meg, hogy a fiú holtteste a melléképületben volt.

F. János a kihallgatásán azt mondta, a gyermek megöléséről más nem tudott, arról az elmúlt nyárig senkinek nem beszélt. Azt állította, hogy a gyermeket addig ütötte, amíg látta, hogy él. F. János a gyilkosságra emberileg értékelhető indokot nem adott. A kihallgatásakor a feltételezett elkövető a bizonyítékok súlya alatt összeroskadt és megbánást mutatott. Arra a kérdésre, hogy az indítékot miért nem fedik fel, azt válaszolták: ennek a gyermeknek is vannak szülei.

Végül mégis rács mögé került

A kihallgatása után először elengedték, mert a hatóságok szerint mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit elfogták, azóta letartóztatásban van.

add-square Till Tamás tragédiája

Alaptalan intézkedésről beszél a Till Tamás-gyilkosság gyanúsítottjának ügyvédje

Till Tamás tragédiája 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu