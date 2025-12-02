Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Till TamásF Jánosügyügyészség

Befejezte a rendőrség a Till Tamás-gyilkosság nyomozását

Lezárta a rendőrség a Till Tamás-gyilkosság nyomozását – tudta meg a Magyar Nemzet. A 11 éves gyermek több mint húsz évvel ezelőtt tűnt el, de tavaly nyáron megtalálták a holttestét és kiderült, hogy bestiális gyilkosság áldozata lett.

Pámer Dávid
2025. 12. 02. 13:58
Érdemi ügyészi döntés meghozatala céljából megküldte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az ügyészségnek a Till Tamás meggyilkolása ügyében keletkezett iratokat – derült ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség lapunknak adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy az iratismertetés megtörtént, a nyomozás ezzel lezárult. Vádemelés kérdésében még nem született döntés.

 Az ügy gyanúsítottja F. János, akit elfogása után aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítottak meg a nyomozók. A férfi jelenleg letartóztatásban van.

 A Till Tamás-gyilkosság

2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás bajai otthonából indult biciklijével lovagolni a hozzájuk közeli vadasparkba. A fiúnak ezek után nyoma veszett, csak a kerékpárját találták meg. Till Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség. Tavaly augusztus 1-jén jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait és emberölés miatt indult nyomozás

F. János végül tanúként beismerte a gyilkosságot, de a kihallgatása után először elengedték, mert a hatóságok szerint, mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit elfogták. Részleteket a szövevényes ügyről itt olvashatnak.

Borítókép: Till Tamás brutális gyilkosság áldozata lett (Fotó: Baon)

