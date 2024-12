Mégsem évült el a Till Tamás-gyilkosság, körözést adtak ki F. János ellen

Az ügyészség álláspontja szerint nem évült el a Till Tamás sérelmére elkövetett emberölés – közölte lapunkkal a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. Hozzátették: az ügyészség álláspontja szerint az el nem évülő bűncselekmények esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt. Azt is írták, hogy a jelenleg felderítési folyamatban lévő büntetőeljárásban a főügyészség – az elkövetéskor és a jelenleg hatályos jogszabályok értelmezése során – arra a következtetésre jutott, hogy az el nem évülő bűncselekmények, így a minősített emberölés esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt. Ebből következően, ha valaki fiatalkorúként követ el minősített emberölést, az ugyanúgy nem évülhet el, mintha azt felnőttként valósította volna meg.

Mindezek miatt az ügyben a törvényességi felügyeletet ellátó Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a mai napon felhívta a nyomozó hatóságot a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy előállítására és terhelti kihallgatására

– tették hozzá.

A Till Tamás-gyilkosság

Azt, hogy F. János esetében mégsem évült el az emberölés, és emiatt körözést adtak ki ellene, először a Ripost szúrta ki a Police.hu-n. 2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás bajai otthonából indult biciklijével lovagolni a hozzájuk közeli vadasparkba. A fiúnak ezek után nyoma veszett, csak a kerékpárját találták meg. Till Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség. Idén augusztus 1-jén jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait, és emberölés miatt indult nyomozás.

Az első fordulat

A hatóságokhoz ugyanis olyan információ jutott el, hogy a bajai gyermekotthon egykori lakói közül valaki a kétezres évek elején segített egy holttest eltüntetésében, elásásában. Erről először egy 44 éves vállalkozó beszélt, akinek elmondásait megerősítette F. János is, akit szintén tanúként hallgattak ki a rendőrök. Végül F. János budapesti vállalkozó által elmondottak alapján jutott el a rendőrség ahhoz a bajai tanyához, ahol megtalálták Till Tamás földi maradványait. A rendőrök feltörték a tanyán álló melléképület aljzatbetonját, abban voltak egy fóliába csavarva a kisfiú földi maradványai.

Lebuktatták a gyilkost

F. János a rendőröknek azt a történetet adta elő, hogy ő és egy barátja, K. Róbert a tanya tulajdonosának segítettek eltüntetni Till Tamás holttestét, csakhogy a tanya tulajdonosaés K. Róbert már nem él, mindketten öngyilkosok lettek. Miután zajlott a nyomozás, a rendőröknek egyre inkább feltűntek az ellentmondások F. János vallomásában.

Kiderült, hogy például Róberttel nem is voltak barátok, de több dolog is sántított a férfi korábbi vallomásában.

Emellett a rendőröknek több tanú is elismerte, hogy F. János kérésére hivatkoztak K. Róbertre, és arra, hogy nekik azt is elmondta, hol van a holttest. Ezek után november 28-ára újra beidézte a nyomozást folytató Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság F. Jánost, aki megtört és mindent beismert.

Brutálisan végzett a kisfiúval

A férfi bevallotta, hogy ő gyilkolta meg az akkor 11 éves Till Tamást úgy, hogy cigarettázás közben találkozott a fiúval, amikor V. József tanyáján dolgozott. A kihallgatáson elárulta, hogy azt kérte a fiútól, hogy segítsen neki, és a műhely mellett található fatárolóban egy ácskapoccsal meggyilkolta. A holttestet egy talicskával vitte át egy melléképületbe. A testet elásta, fóliát terített rá, majd homokkal temette be, mivel tudta, hogy ott hamarosan betonozni fognak. Ahogy – a korábbi gyanúval ellentétben – V. József, úgy K. Róbert sosem tudta meg, hogy a fiú holtteste a melléképületben volt. F. János a kihallgatásán azt mondta, a gyermek megöléséről más nem tudott, arról az elmúlt nyárig senkinek nem beszélt. Azt állította, hogy a gyermeket addig ütötte, amíg látta, hogy él. F. János a gyilkosságra emberileg értékelhető indokot nem adott. Beszámoltak arról is, hogy a kihallgatásakor az elkövető a bizonyítékok súlya alatt összeroskadt és megbánást mutatott. Arra a kérdésre, hogy az indítékot miért nem fedik fel, azt válaszolták: ennek a gyermeknek is vannak szülei.

Elsőre szabadon távozhatott

F. János ezután szabadon távozhatott a rendőrségről, tanúként hallgathatták csak ki, a gyilkosság idején ugyanis 16 évesnél idősebb volt, de 18 évnél fiatalabb. A gyilkosság 2000-ben történt, ami azt jelentheti, hogy a büntethetősége 2015-ben elévült. A Fidesz-frakció már másnap törvénymódosítást kezdeményezett a jogi kiskapu miatt.

Borítókép: Till Tamás huszonnégy éve tűnt el a bajai gyereknapon (Fotó: Baon)