Frissült a Honda Civic megjelenése

A Honda terminológiája szerint Mild Model Change történt a Civic kompakt esetén, de azért van szembetűnő változás, hiszen teljesen új az orr megjelenése. Amíg a lökhárító felső része változatlan, a fényszórók a karosszéria színére fényezett elemmel vannak elválasztva az új mintával rendelkező hűtőrácstól. Nagyobb lett az alsó légbeömlő, az alsó peremén a karosszéria színére fényezett légterelőt találunk, mivel ez a világítási funkció a fényszóróba került át, megszűntek a szélső ködlámpafészkek. Természetesen vannak új könnyűfém felnik is, illetve az eddigi Premium Crystal Blue nevű karosszériaszínt a Seabed Blue (több szürkét tartalmazó árnyalat) váltja.

Fotó: Benjamin Uttley

Bent is vannak változások, de inkább csak optikai jellegűek. Immár fekete a tetőkárpit és a tetőoszlopok, a légbeömlőnél lévő díszrács pedig az eddigi króm helyett mattkróm finist kap. Advance felszereltségnél adják a lábteret is megvilágító hangulatfényt, Sport szinten a fűthető kormánykerék mellett a nagyobb felbontású, élesebb képet adó 10,2 colos digitális műszeregység jelenti az újdonságot. Már az Elegance alapszinten is ott van a fedélzeten az indukciós telefontöltő, illetve az eddig csak magasabb szinten járó automatikusan sötétedő visszapillantó tükör. Nem nyúltak a Honda Civic e:HEV öntöltő hibrid hajtásához, így nem változnak a fogyasztásértékek sem.