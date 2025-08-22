Kétszázmillió forint értékű luxusautó landolt egy angliai strand medencéjében

A Rolls-Royce Phantom modellsorozat

2025-ben lett százéves,

és ennek megünneplésére a brit gyártó – mindenki megrökönyödésére – egy úszómedencébe küldött egy példányt a legújabb generációból. Tette ezt azért, mert a The Who dobosa, Keith Moon állítólag ugyanezt tette a 21. születésnapján (1967. augusztus 23-án) a saját Phantomjával egy Holiday Inn szálloda kertjében, a Michigan állambeli Flintben, az Egyesült Államokban.

Fotó: Rolls-Royce

Az arról az estéről szóló beszámolók eléggé eltérnek. Egy 1972-es Rolling Stone-interjúban Moon azt állította, hogy a megúsztatott autó valójában egy másik szállodavendég Lincoln Continentalja volt; azt mondta, hogy kiengedte a kéziféket, és begurította a kocsit a medencébe. Más vendégek azt állítják, hogy egyetlen autó sem került vízbe. Akár került, akár nem, a mítosz annyira erős, hogy a rock and roll meghatározó történetévé vált.

Fotó: Rolls-Royce

Függetlenül attól, hogy a sztori megtörtént-e vagy sem, a Rolls-Royce elég különlegesnek tartotta ahhoz, hogy a Phantom nagyszabású 100. évfordulójára újraalkossa.

Így hát

fogtak egy már feleslegessé vált, hosszított Phantom prototípust

– amelyet amúgy bezúzásra szántak – és egyenesen a plymouthi Tinside Lido strand medencéjébe emelték egy daruval.

A híres strandfürdő a La Manche csatorna mellett fekszik, és egy másik zenei legendához is kötődik: John Lennon szeretett ide járni, ezért az art deco épülete szerepelt egy 1967. szeptember 12-i fotón, amely a Beatles tagjairól készült a The Magical Mystery Tour forgatása során. Ugyanebben az évben Lennon egyébként bemutatta sárga, kézzel festett Phantom V-jét, tovább erősítve a típus hírnevét.

John Lennon ikonikus autója

Fotó: Rolls-Royce

„Az elmúlt 100 évben a zenészek a Phantomot használták identitásuk megjelenítésére és a konvenciók megkérdőjelezésére” – mondta Chris Brownridge, a Rolls-Royce vezérigazgatója. „Autóik gyakran önmagukban is ikonikussá váltak, és maradandó helyet foglaltak el a modern zene történetében” – tette hozzá. Nemrég pedig Szegeden bukkant fel egy Rolls-Royce, amely a legenda szerint Elvis Presley-é volt.