Elvis Presley-é is lehetett a Rolls-Royce, amely ma Szegeden parkol

Csillogó kasztni, eredeti Spirit of Ectasy logó, masszív ajtók, rengeteg bőr, króm, köbcenti és nyolc henger. Így írható le a legegyszerűbben Szeged leghíresebb Rolls-Royce autója. A luxusszedán különlegessége nemcsak a ritka kivitelében, de állítólagos híres előéletében rejlik. Több sztár is a tulajdonosa lehetett ugyanis ennek az 1975-ös évjáratú Silver Shadow-nak, amelyről bővebben a Délmagyar cikkében olvashatnak.

„A restaurálását már mi végeztük itt, Szegeden. A festés, a belső tér és a fékek is javításra szorultak, de a karosszéria gyönyörű állapota megmaradt, húsz éven át egy darab rozsda sem lett rajta – mesélte Lippai Zsolt, az autó jelenlegi tulajdonosa, aki egyéb titkokat is elárult a nem mindennapi Rollsról. A Silver Shadow a brit luxusmárka egyik legnagyobb darabszámban gyártott modellje volt, 1965 és 1980 között több mint 30 ezer készült belőle Crewe-ban, mégpedig kézzel.