Elvis Presley-é is lehetett a Rolls-Royce, amely ma Szegeden parkol

Az ötvenéves, limitált kiadású luxusautó Amerikából került Magyarországra. Úgy tudni, hogy először egy híres amerikai sztár tulajdonában volt.

2025. 08. 14. 15:56
Fotó: Török János
Csillogó kasztni, eredeti Spirit of Ectasy logó, masszív ajtók, rengeteg bőr, króm, köbcenti és nyolc henger. Így írható le a legegyszerűbben Szeged leghíresebb Rolls-Royce autója. A luxusszedán különlegessége nemcsak a ritka kivitelében, de állítólagos híres előéletében rejlik. Több sztár is a tulajdonosa lehetett ugyanis ennek az 1975-ös évjáratú Silver Shadow-nak, amelyről bővebben a Délmagyar cikkében olvashatnak.

„A restaurálását már mi végeztük itt, Szegeden. A festés, a belső tér és a fékek is javításra szorultak, de a karosszéria gyönyörű állapota megmaradt, húsz éven át egy darab rozsda sem lett rajta – mesélte Lippai Zsolt, az autó jelenlegi tulajdonosa, aki egyéb titkokat is elárult a nem mindennapi Rollsról. A Silver Shadow a brit luxusmárka egyik legnagyobb darabszámban gyártott modellje volt, 1965 és 1980 között több mint 30 ezer készült belőle Crewe-ban, mégpedig kézzel. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

