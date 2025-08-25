Schiffer András lekevert egy hatalmas nyaklevest Magyar Péternek

Az Alapjogokért Központ elemzője hangsúlyozta azt a tényt is, hogy a politikai újdonság varázsa gyorsan kifulladt, és mára már egyre többek előtt válik világossá, hogy tartalom és következetes vízió nélkül nem lehet komoly erőt építeni. Mint mondta,

Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik.

Ezt pontosan látja a Tisza Párt elnöke is, előre próbál menekülni, ezért hazugságcunamit indított a miniszterelnök ellen a nyaralása kapcsán.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője keményen helyretette Magyar Pétert az újabb kamuja miatt, amivel aljas módon hergelni akarta a követőit. A Tisza Párt elnöke előjött „ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a jachttal meg a luxustelekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu”.