Poszt-trauma

Schiffer András lekevert egy hatalmas nyaklevest Magyar Péternek

Megelégelte a hazudozást.

Csépányi Balázs
2025. 08. 25. 5:20
Fotó: Kurucz Árpád

A Magyar Péter-jelenség az utolsókat rúgja. Egyre kevesebb érdeklődő vesz részt a Tisza Párt elnökének egyszemélyes előadásain, így buszoztatással és látszattevékenységekkel igyekeznek pótolni a hiányzó társadalmi támogatottságot, de az összkép így is gyenge maradt – fogalmazott Lajkó Fanni.

Fotó: Hatlaczki Balázs/PS

Az Alapjogokért Központ elemzője hangsúlyozta azt a tényt is, hogy a politikai újdonság varázsa gyorsan kifulladt, és mára már egyre többek előtt válik világossá, hogy tartalom és következetes vízió nélkül nem lehet komoly erőt építeni. Mint mondta, 

Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik.

Ezt pontosan látja a Tisza Párt elnöke is, előre próbál menekülni, ezért hazugságcunamit indított a miniszterelnök ellen a nyaralása kapcsán.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője keményen helyretette Magyar Pétert az újabb kamuja miatt, amivel aljas módon hergelni akarta a követőit. A Tisza Párt elnöke előjött „ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a jachttal meg a luxustelekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu”.

De te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem. Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna 

– jegyezte meg a frakcióvezető.

Kocsis Máté kiemelte: a miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy Magyar Péternek is, ebből fizeti az utazásának költségeit. A kifogásolt repülőgép bérelhető, és minden utas maga fizeti a rá eső költségeket – közölte a frakcióvezető, ezt követően pedig felelősségre vonta Magyar Pétert.

Árulj már el néhány dolgot a világnak: te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma? Te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem? Te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért? Kifizetted a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit?

– kérdezte a tiszás politikust Kocsis Máté.

De a liberális oldalon is megelégelték Brüsszel Peti hazugságait. Schiffer András a  Facebook oldalán sózott oda Magyar Péternek:

„Olyan uniós tagállam viszont biztosan csak egy van, ahol ellenzéki vezető lehet az, aki attól világosodott meg, hogy már nem tölthet be a házastársára/barátaira tekintettel vezető állásokat állami/államközeli cégeknél.”

Ennyi!

Van még kérdés?

Borítókép: Schiffer András (Fotó: Kurucz Árpád)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

Orbán Viktor De Gaulle szerepében

