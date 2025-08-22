Orbán Viktor elkészítette a győzelmi tervét

„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült“ – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzése arra utalt – mint azt lapunk megírta –, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le. A Tisza Párt elnöke azt állította valótlanul, hogy a miniszterelnök egy luxusjachtra szállt. „Indulhat a liberális sipákolás!” – írta még délután a közösségi oldalán Orbán Balázs, miután lebuktatta a Tisza-vezért.