„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült“ – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzése arra utalt – mint azt lapunk megírta –, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le. A Tisza Párt elnöke azt állította valótlanul, hogy a miniszterelnök egy luxusjachtra szállt. „Indulhat a liberális sipákolás!” – írta még délután a közösségi oldalán Orbán Balázs, miután lebuktatta a Tisza-vezért.
Orbán Viktor elkészítette a győzelmi tervét
Orbán Balázs társaságában mutatta be.
Borítókép: Orbán Viktor elkészítette a jövő évi választás győzelmi tervét (Fotó: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ezekre a motorokra lesz jó a B kategóriás jogosítvány
Mutatjuk a részleteket.
Gránát került elő a Sebes-Körös hídjánál
Eddig a víz alatt volt.
Orbán Viktor nem mindennapi esőről posztolt
Egy nap kétszer is megtörtént.
Brutális motorbaleset történt, mentőhelikoptert is riasztottak
Teljes útzár van érvényben az érintett szakaszon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ezekre a motorokra lesz jó a B kategóriás jogosítvány
Mutatjuk a részleteket.
Gránát került elő a Sebes-Körös hídjánál
Eddig a víz alatt volt.
Orbán Viktor nem mindennapi esőről posztolt
Egy nap kétszer is megtörtént.
Brutális motorbaleset történt, mentőhelikoptert is riasztottak
Teljes útzár van érvényben az érintett szakaszon.