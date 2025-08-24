autós videóBpiAutósokautós híroldalkocsis motor

Helytelenül rögzített létra miatt kerültek veszélybe az oldalkocsis motorosok + videó

Az Opel tetejére úgy tették fel a létrát, hogy azzal a többi közlekedőt veszélyeztették.

2025. 08. 24. 11:23
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bpiautósok által bemutatott két friss eset jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlan veszélyekkel találkozhatunk az utakon. Bár a két helyszín távol esik egymástól, de közös bennük, hogy a figyelmetlenség/felelőtlenség komoly bajhoz is vezethetett volna.

Az első esetet Budapesten, a XXIII. kerületben, a Túri István úton rögzítették. A beküldő leírása szerint éppen egy oldalkocsis motort csodáltak, amikor feltűnt előttük egy szemből érkező kék Opel. „A szemből érkező kék opeles keresztben vitte a létrát a tetőn, úgy, hogy a létra átlógott a mi sávunkba, veszélyeztetve a szembe jövőket. Hozzáteszem, ezen az úton busz is jár” – írta a felvétel készítője.

A második eset a Zalaegerszeg felé vezető úton történt, ahol egy kanyarodó kamion okozott riadalmat. A pótkocsi a manőver közben megindult oldalirányba, és veszélyesen közel került a szemből érkező személyautóhoz. A beküldő hozzátette: szerencsére nem történt személyi sérülés.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu