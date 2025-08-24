Helytelenül rögzített létra miatt kerültek veszélybe az oldalkocsis motorosok + videó

A Bpiautósok által bemutatott két friss eset jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlan veszélyekkel találkozhatunk az utakon. Bár a két helyszín távol esik egymástól, de közös bennük, hogy a figyelmetlenség/felelőtlenség komoly bajhoz is vezethetett volna.

Az első esetet Budapesten, a XXIII. kerületben, a Túri István úton rögzítették. A beküldő leírása szerint éppen egy oldalkocsis motort csodáltak, amikor feltűnt előttük egy szemből érkező kék Opel. „A szemből érkező kék opeles keresztben vitte a létrát a tetőn, úgy, hogy a létra átlógott a mi sávunkba, veszélyeztetve a szembe jövőket. Hozzáteszem, ezen az úton busz is jár” – írta a felvétel készítője.

A második eset a Zalaegerszeg felé vezető úton történt, ahol egy kanyarodó kamion okozott riadalmat. A pótkocsi a manőver közben megindult oldalirányba, és veszélyesen közel került a szemből érkező személyautóhoz. A beküldő hozzátette: szerencsére nem történt személyi sérülés.