Belerohant az autójába egy robogós, aztán még el is gázoltak egy férfit Budaörsön + videó

„Egy robogós egy Volkswagenbe rohant, majd az autó sofőrjét, aki kiszállt megnézni a sérüléseket, pillanatokkal később egy másik autó elütötte” – írta meg a Bpiautósok olvasója, akitől a felvétel érkezett.

A videón tisztán látszik, ahogy a motoros a körforgalomban nem tudja elkerülni az ütközést, és nekicsapódik a Volkswagennek. Az autó vezetője ekkor kiszáll, hogy felmérje a helyzetet, ám ekkor egy másik jármű sodorja el. Szerencsére a férfi azonnal felpattant, így úgy tűnik, nem szenvedett komolyabb sérüléseket. Elképzelni is nehéz, milyen párbeszéd zajlott le a felek között a drámai pillanatok után.