Belerohant az autójába egy robogós, aztán még el is gázoltak egy férfit Budaörsön + videó

Elképesztő jelenetek játszódtak le a Szabadság utcai körforgalomban augusztus 6-án.

2025. 08. 23. 10:32
„Egy robogós egy Volkswagenbe rohant, majd az autó sofőrjét, aki kiszállt megnézni a sérüléseket, pillanatokkal később egy másik autó elütötte” – írta meg a Bpiautósok olvasója, akitől a felvétel érkezett.

A videón tisztán látszik, ahogy a motoros a körforgalomban nem tudja elkerülni az ütközést, és nekicsapódik a Volkswagennek. Az autó vezetője ekkor kiszáll, hogy felmérje a helyzetet, ám ekkor egy másik jármű sodorja el. Szerencsére a férfi azonnal felpattant, így úgy tűnik, nem szenvedett komolyabb sérüléseket. Elképzelni is nehéz, milyen párbeszéd zajlott le a felek között a drámai pillanatok után.

 

