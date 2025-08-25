jazzkoncertfesztivál

Fiatal tehetségek és legendás magyarok

Idén is megrendezték a közmédia támogatásával a Szakcsi Rádió jazzfesztivált Salföldön. A rendezvényen – miközben bemutatkoztak az év Junior Prima díjas ifjú tehetségei – olyan különleges produkciók is szerepeltek, mint Dresch Mihály és Dés László közös koncertje, vagy a Modern Art Orchestra előadása a világhírű szaxofonművésszel, Tony Lakatossal.

Haraszti Gyula
2025. 08. 25. 5:40
Tony Lakatos és a Modern Art Orchestra a II. Szakcsi Rádió Jazz fesztiválon a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központban 2025. augusztus 23-án Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Másodszor adott otthont a Szakcsi Rádió jazzfesztiválnak a Káli Fecske étterem, amely az elmúlt években kulturális központtá nőtte ki magát a festői Salföldön. A vendéglő udvarában ugyanis olyan színpad áll, ahol elfér akár egy olyan big band is, mint Modern Art Orchestra, amely a zárókoncertjét, a fináléját adta az idei fesztiválnak Tony Lakatos világhírű magyar szaxofonművész közreműködésével.

Tony Lakatos
A II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon fellépett Tony Lakatos, világhírű szaxofonművész is (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

De ne szaladjunk ennyire előre! Már a fesztivál első napján kiderült, hogy a rendezvény nemcsak szórakoztató, hanem különleges missziót is teljesít. A szervezők koncepciója szerint minden programnapon egy-egy fiatal tehetséget mutattak be a fő műsorszámnak tekintett fellépők előtt a színpadon a nagyérdeműnek, az első alkalommal például Horváth Áron cimbalomművészt, mielőtt Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duója varázsolta el a hallgatóságot. Horváth Áron egyike azoknak a fiatal tehetségeknek, akik idén átvehették a Junior Prima díjat magyar zeneművészet kategóriában. A fiatalember, ahogyan általában a cimbalmosok, a népzene világából hangolódott rá a klasszikus zenére, a jazzre, az improvizációs műfajokra. 

A fesztivál második napján először szintén egy Junior Prima díjas fiatal gitárművészt hallgathattunk meg, aki a flamenco szerelmese. Palásti Máté zenéje egyszerre volt virtuóz és érzéki, érzelmesen bús és szenvedélyes. Méltó előkészítője volt az őt követő Dresch-Dés Kvartett koncertjének. A két magyar Kossuth-díjas fúvós zeneszerző a muzsikáját tekintve két külön világ. Dresch Mihály inkább az etno felől közelít a jazzhez, Dés László pedig inkább városi ember, nem véletlen, hogy a legkülönfélébb műfajokban is nagyot alkotott. Ezért is jó volt hallgatni, hogy milyen tökéletesen egészítették ki, erősítették egymást a színpadon, miközben Dés András játszott ütős hangszereken mögöttük és Orbán György nagybőgőn, szintén remekül. Dés András a koncert egy pontján szinte sámáni hangulatot idézett meg Dresch Mihállyal együttműködve, amikor különböző csengőket, hangkeltő eszközöket és ütős hangszereket szólaltatott meg furulyahangok aláfestéseként.  

A koncert legfényesebb része viszont a Jó kívánság című darab előadása volt, amelyben a Dresch jellegzetes körlégzéses technikájával a végletekig kitartott hangok előterében kezdett Dés virtuóz szólóba, hogy a szám végén ismét létrejöhessen a harmonikus elcsendesülés. A koncertet természetesen Dés nagy slágere, a Nagy utazás zárta, vagyis ennek jazzváltozata, amelybe az improvizációk révén még az is belefért, hogy a zárlatban megszólaltak Beethoven IX. szimfóniájának hangjai, így adva az estének himnikus befejezést.

A fesztivál harmadik napján először szintén egy érdekes személyiséget ismerhettünk meg a zongorán, hegedűn egyaránt kitűnően játszó és zenéket szerző Várallyay Petra személyében. A Junior Prima díjas muzsikus érdekes eljárásokat használ a hegedűhöz, például néha direkt elhangolja a húrokat, hogy más rezonanciát, különleges akkordokat érjen el a hangszeren. 

Mint már említettük, a fesztivál utolsó koncertje a Modern Art Orcehestra fellépése volt, Tony Lakatossal. A műsorban magyar zeneszerzők egy-egy darabját adták elő azzal a nem titkolt céllal, hogy a hazai muzsikusok számai így válhassanak majd egyszer jazzsztenderdekké. A koncerten felcsendültek olyan ismert szerzemények is, mint a Linda filmsorozat címzenéje Vukán Györgytől, vagy Dresch Mihály Hungarian Bebop című száma, amely az Archie Sheppel közösen kiadott legendás album örökbecsű darabja, és persze a Nagy utazás is, de itt már csaknem felismerhetetlenül átírva, Bacsó Kristóf szaxofonos jóvoltából. 

A koncert utolsó számaiba bekapcsolódó Tony Lakatos természetesen most is megemelte a műsort, igazolva a régi igazságot: a zseniben az a jó, hogy az első hangjáról felismerhető. 

 

