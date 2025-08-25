Fiatal tehetségek és legendás magyarok

Másodszor adott otthont a Szakcsi Rádió jazzfesztiválnak a Káli Fecske étterem, amely az elmúlt években kulturális központtá nőtte ki magát a festői Salföldön. A vendéglő udvarában ugyanis olyan színpad áll, ahol elfér akár egy olyan big band is, mint Modern Art Orchestra, amely a zárókoncertjét, a fináléját adta az idei fesztiválnak Tony Lakatos világhírű magyar szaxofonművész közreműködésével.

A II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon fellépett Tony Lakatos, világhírű szaxofonművész is (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

De ne szaladjunk ennyire előre! Már a fesztivál első napján kiderült, hogy a rendezvény nemcsak szórakoztató, hanem különleges missziót is teljesít. A szervezők koncepciója szerint minden programnapon egy-egy fiatal tehetséget mutattak be a fő műsorszámnak tekintett fellépők előtt a színpadon a nagyérdeműnek, az első alkalommal például Horváth Áron cimbalomművészt, mielőtt Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duója varázsolta el a hallgatóságot. Horváth Áron egyike azoknak a fiatal tehetségeknek, akik idén átvehették a Junior Prima díjat magyar zeneművészet kategóriában. A fiatalember, ahogyan általában a cimbalmosok, a népzene világából hangolódott rá a klasszikus zenére, a jazzre, az improvizációs műfajokra.