Michael Phelps felesége üzent Kós Hubert vb-sikere után, Amerikában ünnepelnek

Magyarországon több szempontból is különleges volt Kós Hubert csütörtöki bronzérme 200 vegyesen: egyfelől ő szerezte a magyar úszóválogatott első érmét a szingapúri világbajnokságon, másfelől Cseh László 2011-es bronza óta első magyarként állt vb-dobogóra ebben a számban. Cseh egyébként az akkor világcsúccsal nyerő Ryan Lochte és a legendás Michael Phelps mögött volt harmadik. Utóbbi ugye Bob Bowman leghíresebb tanítványa, és Amerikában most Kós sikere után is Bowmant ünneplik.

A 200 vegyes dobogósai a szingapúri úszó-vb-n: Casas, Marchand és Kós Hubert, avagy Bob Bowman tanítványai. Fotó: HAHN LIONEL / KMSP

Merthogy a szingapúri vb újdonsült dobogósai 200 vegyesen, vagyis az aranyérmes Léon Marchand, az ezüstérmes Shaine Casas és a bronzérmes Kós Hubert mindannyian Bob Bowman úszói a Texas Longhorns csapatában. Az amerikai úszóportál, a Swimswam.com így ünnepli a sztáredzőt a különleges dobogó után:

A Longhorn úszói elfoglalták a 200 vegyes dobogóját. Iskolamunka, és Bob Bowman a tanár.

A másik ismert úszószaklap, a Swimmingworldmagazine.com is külön cikket szentelt annak, hogy Bowman három úszója foglalta el a dobogót. Mint írják, egy nemzet hasonló söprésére nincs lehetőség, mert az 1978-as vb előtt bevezették, hogy számonként legfeljebb két versenyző indulhat ugyanazon ország a színeiben. Ugyanakkor másfajta tarolásra van mód, és 200 vegyesen ez történt: három klubtárs, három Bowman-tanítvány állt a dobogóra.

Meg kell jegyezni, hogy a döntőben akár Bowman négy úszója is indulhatott volna, mert a szintén nála készülő Carson Foster, a szám korábbi kétszeres vb-ezüstérmese is bejutott a fináléba, ám ő végül visszalépett, mert más számaira fókuszált.

Léon Marchand elismerése: Kós Hubert a legjobb csapattársam

Szingapúrban mindhárom érmes rendesen kitett magáért: Marchand még a középdöntőben több mint egy másodperccel megdöntötte Lochte világcsúcsát, Casas minden idők negyedik legjobb idejét teljesítette, Kós pedig nagy egyéni csúccsal megközelítette Cseh László 2009 óta élő magyar rekordját.

A célban a három úszó láthatóan nagyon örült egymás sikerének, és ezt szavakba is öntötték a vegyes zónában.

– Nagyon különleges volt ez a nap nekem – nyilatkozta Marchand. – A dobogón gyakorlatilag Bob Bowman csapata állt össze, ami nem mindennapi dolog. Nagyon örülök, hogy ezekkel a srácokkal versenyezhetek a legjobb formájukban.

A négyszeres olimpiai bajnok francia klasszis azt is hozzátette, hogy Kós Hubert a legjobb csapattársa az elmúlt években, és végre együtt állhattak világversenyen dobogóra. Amióta ugyanis 2023 óta egy csapatban úsznak, Bowman a mostani vb-ig nem engedte őket egymás ellen indulni.

– Ezek a srácok a csapattársaim, szóval nem volt bennünk semmi irigység vagy rossz érzés egymás iránt – fogalmazott az ezüstérmes Casas. – Reméltem, hogy jól fognak úszni, és biztos vagyok benne, hogy ők is ezt kívánták nekem. Bármilyen sorrendben célba érhettünk volna az első három helyen, akkor sem lenne semmi baj.