Miközben Kós Hubert gyilkos programot úszik, amerikai sztáredzője Bécsben nyaral

Bob Bowman kulcsfigura volt abban, hogy Kós Hubert az elmúlt két évben világklasszis úszóvá érett, hiszen az ő sugalmazására fordult a vegyesúszástól a hátúszás felé, amelyben mostanra már világ- és olimpiai bajnok. Az amerikai sztáredző, akinek a neve egybeforrt korábbi tanítványa, Michael Phelps megismételhetetlen sikereivel, azonban most nincs ott Kós Hubert mellett a Szingapúrban zajló vb-n. Nincs ott, mert Bécsben nyaral.

Kós Hubert a váltóval kezdte meg a szereplését a szingapúri vb-n, ahol nincs ott vele Bob Bowman. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Nekünk persze leginkább Kós Hubert miatt fontos Bowman jelenléte vagy éppenséggel annak a hiánya, de többek között a tavaly Párizsban négy olimpiai aranyat összehozó Léon Marchand sem számíthat Szingapúrban az amerikai tapasztalatára, legalábbis személyesen. Bowman nem is nagyon titkolja, hogy messze jár az idei világbajnokság helyszínétől, az Instagram-oldalán dokumentálja az európai vakációját.

Nemrég még Párizsból jelentkezett be, ahol francia borokat kóstolt, legutóbb, néhány napja pedig Bécsből posztolt, a város híres koncertterméből, a Musikvereinből, amely a Bécsi Filharmonikusok székhelye.

Kós Hubert nem bánja, pedig gyilkos programot úszik

Kós Hubert a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy őt nem bántja Bowman hiánya, és amióta eljött a texasi bázisukról a vb előtt, az edző minden nap küldi neki az intelmeket.

Egyébként Kós az első világbajnokságán, amelyen már Bowman tanítványaként vett részt, 2023-ban Fukuokában sem nagyon érintkezhetett vele, mert edzője akkor az amerikai szövetség alkalmazottjaként volt jelen. Tavaly a párizsi olimpián más volt a helyzet, ott Bowmant Marchand miatt szerződtették a franciák, ők pedig nem tiltották meg, hogy a magyar úszóval is foglalkozzon.

Mégiscsak most fordul elő először, hogy az év fő versenyén Kós Hubert abszolút nem számíthat Bowman személyes támogatására, amióta nála úszik. Pedig ez az a vb, ahol Kós saját bevallása szerint is kockáztat, és gyilkos programot úszik. Öt egyéni számban nevezett be, akár 17 rajtja is lehet Szingapúrban, ami Phelpsre is fénykorában volt jellemző.

Bob Bowman helyett magyar edző figyel olimpiai bajnokunkra

Kós Hubert az úszó-vb első napján, vasárnap a 4×100-as férfigyorsváltót besegítette a döntőbe, de a finálétól már visszalépett, ott már nélküle lettek hatodikak Németh Nándorék. Hétfőn Kós megkezdi szereplését a legizgalmasabb számában, 100 háton, amelyen szeretne dobogóra állni egy rendkívül erős mezőnyben, amelyben két visszatérő orosz úszó, Kliment Kolesznyikov és Miron Lifincev is megkeserítheti az életét.

Kós a vb-n sincs edzői segítség nélkül: Bob Bowman hiányában a magyarországi egyesülete, a BVSC edzője, Nagy Péter figyel rá, méri neki az időket, és ő van mellette közvetlenül a versenyek előtt is.

A 200 háton olimpiai és világbajnok magyar klasszis kedden szállhat harcba az első érméért a vb-n, amikor 100 háton döntőzhet, amennyiben ma sikerrel veszi az akadályokat. Kós Hubert a fő számában, 200 háton csütörtökön kezdi meg a szereplését. Az lehet az első igazán sűrű napja, mert a korábbi Eb-győztes számában, 200 vegyesen döntőzhet is aznap.