Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 17-én késő este landolt Washingtonban, ahol béketárgyalások céljából találkozik Donald Trumppal. A megbeszélés célja Ukrajna pozíciójának megerősítése, miközben Trump a gyors rendezést sürgeti, hogy lezárja Európa nyolc évtizede legsúlyosabb háborúját – írja az Origó a The Kyiv Independentre hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Zelenszkij emlékeztetett: Ukrajna 2014-ben kénytelen volt feladni a Krímet, amit Putyin később újabb agresszió előkészítésére használt fel.

A békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor a biztonsági garanciák semmit sem értek

– mondta.

Európai vezetők szintén Washingtonba utaznak, hogy csatlakozzanak a tárgyalásokhoz. Trump, aki néhány nappal korábban Alaszkában találkozott Putyinnal, nagyobb egyetértést mutatott Moszkvával egy átfogó békemegállapodás elérésében, mint egy egyszerű tűzszünet megkötésében. Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij igent mond, ezért kísérik el.

Egy kijevi forrás szerint az orosz javaslat értelmében Ukrajnának fel kellene adnia a Donyeck és Luhanszk régiók ukrán ellenőrzés alatt lévő területeit, cserébe Oroszország visszavonulna Szumi és Harkiv megyékből.

Zelenszkij azonban többször leszögezte: Ukrajna nem enged át területeket Oroszországnak, az első lépésnek szerinte a tűzszünetnek kell lennie.

Már megérkeztem Washingtonba. Holnap találkozóm lesz Trump elnökkel. Ugyancsak holnap tárgyalunk az európai vezetőkkel is. Hálás vagyok az Egyesült Államok elnökének a meghívásért. Mindannyian egyformán gyorsan és megbízhatóan akarjuk lezárni ezt a háborút

– kezdte Zelenszkij a Telegramon.

„És a békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor Ukrajnát arra kényszerítették, hogy feladja a Krímet és Keletünk egy részét – Donbász egy részét –, amit Putyin egyszerűen újabb támadás előkészítésére használt fel. Vagy amikor 1994-ben Ukrajnának »állítólagos biztonsági garanciákat« adtak, amelyek nem működtek. Természetesen akkor sem kellett volna átengedni a Krímet, ugyanúgy, ahogy 2022 után az ukránok nem adták fel Kijevet, Odesszát, Harkivot” – tette hozzá.

Az ukránok a földjükért és függetlenségükért harcolnak. Jelenleg katonáink sikereket érnek el Donyeck térségében és Szumi területen. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk védeni Ukrajnát, hatékonyan szavatolni fogjuk a biztonságát, és népünk mindig hálás lesz Trump elnöknek, mindenkinek Amerikában, minden partnernek a támogatásért és a felbecsülhetetlen segítségért.

Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amelyet maga kezdett. És remélem, hogy közös erőnk Amerikával és európai barátainkkal valóban rákényszeríti Oroszországot az igazi békére. Köszönöm!” – zárta.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)