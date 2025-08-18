Volodimir ZelenszkijOroszországUkrajnaWashingtonPutyinDonyeckTrump-Putyinorosz-ukrán háború

Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba érkezett, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal a béke lehetőségeiről. Zelenszkij hangsúlyozta: a háborúnak „gyorsan és megbízhatóan” kell véget érnie, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Putyin nem kaphat újabb „ugródeszkát” egy jövőbeli támadáshoz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 6:55
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij  ukrán elnök augusztus 17-én késő este landolt Washingtonban, ahol béketárgyalások céljából találkozik Donald Trumppal. A megbeszélés célja Ukrajna pozíciójának megerősítése, miközben Trump a gyors rendezést sürgeti, hogy lezárja Európa nyolc évtizede legsúlyosabb háborúját – írja az Origó a The Kyiv Independentre hivatkozva.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Zelenszkij emlékeztetett: Ukrajna 2014-ben kénytelen volt feladni a Krímet, amit Putyin később újabb agresszió előkészítésére használt fel. 

A békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor a biztonsági garanciák semmit sem értek

 – mondta.

Európai vezetők szintén Washingtonba utaznak, hogy csatlakozzanak a tárgyalásokhoz. Trump, aki néhány nappal korábban Alaszkában találkozott Putyinnal, nagyobb egyetértést mutatott Moszkvával egy átfogó békemegállapodás elérésében, mint egy egyszerű tűzszünet megkötésében. Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij igent mond, ezért kísérik el.

Egy kijevi forrás szerint az orosz javaslat értelmében Ukrajnának fel kellene adnia a Donyeck és Luhanszk régiók ukrán ellenőrzés alatt lévő területeit, cserébe Oroszország visszavonulna Szumi és Harkiv megyékből.

Zelenszkij azonban többször leszögezte: Ukrajna nem enged át területeket Oroszországnak, az első lépésnek szerinte a tűzszünetnek kell lennie.

Már megérkeztem Washingtonba. Holnap találkozóm lesz Trump elnökkel. Ugyancsak holnap tárgyalunk az európai vezetőkkel is. Hálás vagyok az Egyesült Államok elnökének a meghívásért. Mindannyian egyformán gyorsan és megbízhatóan akarjuk lezárni ezt a háborút

 – kezdte Zelenszkij a Telegramon. 

„És a békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor Ukrajnát arra kényszerítették, hogy feladja a Krímet és Keletünk egy részét – Donbász egy részét –, amit Putyin egyszerűen újabb támadás előkészítésére használt fel. Vagy amikor 1994-ben Ukrajnának »állítólagos biztonsági garanciákat« adtak, amelyek nem működtek. Természetesen akkor sem kellett volna átengedni a Krímet, ugyanúgy, ahogy 2022 után az ukránok nem adták fel Kijevet, Odesszát, Harkivot” – tette hozzá. 

Az ukránok a földjükért és függetlenségükért harcolnak. Jelenleg katonáink sikereket érnek el Donyeck térségében és Szumi területen. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk védeni Ukrajnát, hatékonyan szavatolni fogjuk a biztonságát, és népünk mindig hálás lesz Trump elnöknek, mindenkinek Amerikában, minden partnernek a támogatásért és a felbecsülhetetlen segítségért.

 Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amelyet maga kezdett. És remélem, hogy közös erőnk Amerikával és európai barátainkkal valóban rákényszeríti Oroszországot az igazi békére. Köszönöm!” – zárta.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.