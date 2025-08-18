kiskereskedelemTemuwebáruházRevolut

Külföldre megy a pénz a magyar bankkártyákról – de hova?

Sok népszerű webáruházról hisszük azt, hogy magyar cégek, de valójában nem ez a helyzet. Egyre több pénzt költünk a külföldi webáruházakban, de nem csak a globális világ kiskereskedelmét felrobbantó Temu miatt. Az idei második negyedévben már több pénz áramlott a hazai bankkártyákról a külföldi cégekhez, mint a magyar online kiskereskedelmi szereplőkhöz. A kialakult helyzetet több tényező is okozza: az online vásárlásnak számító Revolut-feltöltések, valamint több, hazainak hitt, valójában külföldi üzemeltetésű webáruház bővülő forgalma.

Drasztikusan megugrott a külföldi webshopokban történő bankkártyás fizetések aránya – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az elmúlt két évben a külföldi bankkártyás tranzakciók száma több mint ötvenszázalékkal növekedett: míg 2023 első negyedévében nem érte el a harmincmilliót az ilyen fizetések száma, addig 2025 első három hónapjában 45,2 millió fizetés történt külföldi online kereskedőknél.

bankkártya, temu
A Temu átalakítja a magyar kiskereskedelmet, a bankkártyás fizetések jelentősen megnőttek
Fotó: Temu

Eközben a hazai fenntartású webshopokban a vásárlások darabszáma 46,1 millióról csak 53,9 millióra növekedett, ami kevesebb mint 17 százalékos bővülést jelent. 

Éves összevetésben a hazai online kereskedőknél végzett bankkártyás tranzakciók növekedése mindössze hatszázalékos volt, szemben a külföldi online kereskedők bankkártyás forgalmának 21 százalékot meghaladó bővülésével.


A szakértő szerint ennél látványosabb növekedést láthatunk a bankkártyás költések értékében. Itt mindössze egy év:

  • alatt a hazai webshopokban történő költés csaknem húsz százalékkal 1039 milliárd forintra emelkedett, 
  • ám eközben a külföldi online fizetési helyeken elköltött összeg egyetlen év alatt közel kétharmadával 1013 milliárd forint fölé emelkedett.

Mindez azt jelenti, hogy egyetlen év alatt az online bankkártyás kereskedelemben a hazai webshopokban történő bankkártyás fizetések aránya 59,2 százalékról 54,4 százalékra csökkent, míg az elköltött összeg tekintetében a hazai online kereskedelmi forgalom részesedése közel 62 százalékról 50,6 százalékra zsugorodott.

A Temu hajtja a bankkártyás vásárlásokat

A Temu hihetetlen áttörésének köszönhetően az idei második negyedévben jó eséllyel megtörtént a trónfosztás is, azaz 

a külföldi online bankkártyás költések összege meghaladhatta a hazai online kiskereskedelemben történő bankkártyás fizetések összegét. 

A PwC évről évre elkészített online kiskereskedelmi jelentése szerint 2024-ben a magyar e-kereskedelmi piac 330 milliárd forinttal nőtt, ebből a bővülésből egyedül a Temu 36 százalékot, 120 milliárd forintot hasított ki  – emelte ki a szakértő. Szerinte fontos látni azt, hogy ebben az adatban nem csak a külföldi webshopokban történő online fizetések szerepelnek, hanem azok a tranzakciók is, amelyek során olyan kereskedőknél fizetünk, amelyeket magyarnak hiszünk, a valóságban ugyanakkor külföldi kereskedőről van szó, ahol a bankkártya-elfogadás is külföldön történik.

Magyar cég vagy nem? 

A legismertebb „hazai” webshopok közül az Alza, az eMAG, de még a Kifli.hu is külföldi online kereskedőnek számít – így a náluk történő bankkártyás fizetés is külhoni költésként kerül be a statisztikába. A másik fontos tételt azok az összegek jelentik, amelyekkel a bankkártya tulajdonosok a Revolut számláikat töltik fel. A legtöbb pénzintézetnél ugyanis ezek a tranzakciók online bankkártyás fizetésnek minősülnek, amelyet külföldi elfogadónál – esetünkben a Revolut litván leányvállalatánál – „költenek el” az ügyfelek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter.  A megoldással a magyar költségvetésen kívül mindenki jól jár: miután bankkártyás vásárlásként történik a keretfeltöltés, az ügyfél számára a tranzakció ingyenes, ráadásul a megmozgatott összegre nem terhelődik tranzakciós illeték sem – leszámítva a kibocsátott kártyák után a Revolut által befizetett évi ötszáz forintos tranzakciós illeték.

Az átlagos kosárérték is magasabb a külföldi webshopokban

Azt, hogy mennyire torzítja el a hazai bankkártyás online kiskereskedelem adatait a hazánkban egyre előrébb törő Revolut, Gergely Péter szerint csak becsülni lehet. A PwC már említett felmérése szerint a Temu-vásárlások átlagos kosárértéke idén tavasszal 13,7 ezer forint volt. A Magyar Nemzeti Bank bankkártya statisztikái szerint ugyanakkor a külföldi online kereskedőknél az egy fizetésre jutó átlagos tranzakciós érték csaknem tízezer forinttal magasabb, 22,4 ezer forint volt. Ez több mint 36 százalékkal haladja meg a 2024 első negyedévi 16,4 ezer forintos átlagos kosárértéket. A szakértő szerint az is beszédes, hogy eközben a hazai webshopokban átlagosan továbbra is húszezer forint alatt költ a magyar egy-egy vásárlás esetén.

