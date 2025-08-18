Az Újpesti Dózsát sokkolta a magyar srác, akit Vitray a tévében lerománozott

Mint minden bajnokságban, az 1990–91-es NB I-es küzdelemsorozatban is felfokozott várakozás előzte meg az Újpesti Dózsa és a Ferencváros összecsapását. 1990-ben a sorsolás úgy hozta, hogy már az 1. fordulóban találkozott egymással e két csapat, a mérkőzést a Megyeri úton rendezték meg 1990. augusztus 18-án. Azaz éppen 35 éve. Hogy e meccs előtt mit gondolt minderről Szenes Sándor? Ha elolvassa ezt a cikket, ez is kiderül.

Szenes Sándor a Fradi edzőjének, Nyilasi Tibornak is sokat köszönhetett

Forrás: MTI/Kallos Bea

Szenes Sándor pillanatok alatt hatalmas sztár lett

Akkoriban kissé mások voltak a médiaviszonyok, nem volt közösségi tér, a szurkolók legfeljebb akkor mondhatták el a véleményüket, ha be tudtak telefonálni a Népsport (később Nemzeti Sport) szerkesztőségébe, ahol egy-egy kolléga telefonügyeletet tartott.

Ebből nőtte ki magát a ma már legendásnak számító Ezt írja meg! rovat. Mindezt csak érzékeltetésképpen említjük, mert ma már szinte felfoghatatlan mindez.

A Fradi kispadján NB I-es mérkőzésen először foglalt helyet a klub legendás játékosa, Nyilasi Tibor, a csapatban pedig először kapott helyet a Partiumból érkezett Szenes Sándor. De volt még egy bemutatkozó Fradi-játékos, aki később emelkedett a legendák közé: a Kazincbarcikáról érkezett Lipcsei Péter szintén először kapott bizalmat.

Szenes Sándor

1967. november 11-én Szatmárnémetiben született. Első profi klubja a nagyváradi FC Bihor volt, itt 1988-ban kezdett el futballozni. Innen igazolt át Nagyszebenbe, az Inter Sibiu csapatához. Ebben az esetben szerencséje volt, mert a nagyszebeni csapathoz a kor rettegett román alakulata, az 1986-ban BEK-győztes Steaua Bukarest adta kölcsön. Szenest ugyanis a Steaua vonultatta be, de nem kért a magyar játékos szolgálataiból. A Fradi 1990-ben igazolta le. 1993-ig játszott a zöld-fehéreknél, 57 meccsen 7 gólt szerzett. 1993-ban a Ferencvárosból a Vasasba került. Ez volt az utolsó NB I-es csapata. Az 1991–92-es bajnokságban aranyérmet nyert a Fradival, 1991-ben és 1993-ban pedig megnyerte a Magyar Kupát is.

A drukkerek többségének fogalma sem volt arról, ki az a Szenes Sándor. Nos, ez az állapot csak néhány percig tartott, mert elkezdődött a meccs, és Szenes valami irgalmatlan nagy gólt rúgott a Dózsa kapusának, Brockhauser Istvánnak. Mindez a mérkőzés 1. percében történt. A Nemzeti Sport így írt erről: 1. perc: Keller átadását Fischer a balösszekötő helyéről húsz méterről perdítette középre. Szenes érkezett, és kapásból a jobb alsó sarokba bombázott.