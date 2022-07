Visszavágott a Fradi, kicsit talán 1992-ért is

Aztán következett a helyi drukkerek csonka koreográfiája. Miként már megírtuk, az UEFA betiltotta az „1848–1920, 1992–2022: Our history, our victories” (A mi történelmünk, a mi győzelmeink) feliratú drapériát. A kezdésre az is kiderült, megtelik a stadion, csak a fradisták alatti szektor maradt üresen.

Felpaprikázva kezdte az FTC a meccset. Íme, az első négy perc krónikája: Civic belerúgott Barszegjanba, Botka a levegőben ellökte Csakvetadzé, Laidouni előbb Medvedevnek, majd Kuckának is odalépett, kapott is egy sárgát. A 8. percben aztán Civic véletlenül és vétlenül megrúgta Medvedev fejét, a jobbhátvédet hordágyon vitték le a pályáról, le is kellett szerelni.

Nagy volt az iram, kemény, de nem éppen látványos volt a játék.

A 22. percben némi szerencsével a Fradi szerzett vezetést. Civic bal oldali beadása ugyan nem volt pontos, ám a lepattant labdánál De Marco és Chovan kapus egymásra várt, Boli csapott le a labdára és a bal alsó sarokba helyezett (0-1). Ledolgozta a hátrányát a Fradi.

Sőt, a 30. percben 2-0-ra növelte az előnyét, tehát összesítésben már vezetett.

Ismét Civic adott be, a védők kifejelték a labdát. Sammy Mmaee lőhetett kapura, kissé eltörte a labdát, de éppen így lett jó, lényegében fejen találta Zachariassent, akiről védhetetlenül vágódott a labda a jobb felsőbe.

Nehéz eldönteni, hogy a játékosok nőttek fel a szurkolókhoz, vagy fordítva, mindenesetre a két tábor a meccs alatt is ócsárolta egymást rendesen.

Az első félidő utolsó említésre méltó eseteként Laidouni szerelte mesterien Barszegjant, aki lövés helyett talán fölöslegesen akart cselezni.

A második félidő elején a hazaiak sem maradtak adósak az aprítással, repültek a sárga lapok. Az 59. percben Boli lerendezhette volna a párharcot. Az ötös jobb sarkán szépen elvitette a labdát a becsúszó Abena mellett, utána azonban ziccerben ballal a rövid alsó mellé lőtt. A 65. percben ugyanezt elmondhattuk Traoréról, aki Tokmac beadását öt méterről keresztbe ellőte a labdát a kapu előtt.

A két kihagyott helyzet hamar megbosszulta magát, a 70. percben jobb oldali szöglet után De Marco fejelt a kapuba. Dibusznak esélye sem volt (2-1). Összesítésben ezzel tehát 3-3 volt az állás.

Az utolsó negyedórában már az lehetett az érzésünk, hogy mindkét csapat a hosszabbításra készül. A csereként beállt Vécsei azonban lendületet adott a Fradinak, többször fejelte el a labdát keményen és adott pontos passzt, a gól előtt is tőle indult a támadás. Botka támadás némi szerencsével eljutott Traoréhoz, akinek a lövése ugyan a kapust is érintette, de a hálóban kötött ki (1-3).

A ráadásban aztán labdaszerzés és kontra végén Laidouni is betalált, így 4-1-re nyert a Fradi és 5-3-mal jutott tovább. Nem csak a múlt heti verségért, hanem kicsit 1992-ért is visszavágva.

Történeti távlatban is nagy siker, amit még sokáig emlegetünk. Jövő hét keddig mindenképpen. Akkor azonban már újabb feladat következik. A BL-selejtező 3. fordulóját az FTC az azeri Qarabag vendégeként kezdi meg Bakuban.

Orbán Viktor is gratulált a Fradi pozsonyi nagy győzelméhez

A magyar miniszterelnök is örömét fejezte ki a Ferencváros Slovan elleni továbbjutása kapcsán a közösségi oldalán.

Borítókép: Ünnepelnek a fradisták. Van mit (Fotó: Mirkó István)