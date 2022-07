Szlovák „kutatók” szerint Attila ferde hajlamú volt

Megható felirattal fogadták tegnap a pozsonyi Slovan fociszurkolói a fradistákat az egyik felvidéki bekötőútnál. A drapériára azt írták: „Attila the hun was gay”. Magyarul: „Attila, a hun homoszexuális volt”. Ami, lássuk be, több szempontból is csodálatos fölfedezés. Tudniillik ezzel tót testvéreink is végre leteszik a garast a hun–magyar folytonosság mellett. Minek ide archeogenetikai vizsgálatok meg egyéb, sok százmillió forintos hókuszpókuszok, amikor a történelem legnagyobb ismerői, a szlovák huligánok is megerősítik, amit mi mindig is tudtunk?

Másrészt ezzel végre komoly ütőkártya került a kezünkbe a brüsszeli támadások, pénzvisszatartások, hetes cikkely szerinti eljárások ellen. Gondoljunk csak bele! Mostantól hivatkozhatunk arra, hogy lám, hun őseink már ezerhatszáz esztendeje olyan rém fejlettek meg haladók voltak (legalábbis brüsszeli szemszögből), hogy elfogadtak vezetőnek egy ferde hajlamú embert. Miközben a „fejlett” Nyugaton még évszázadokkal később is gyakran agyoncsapták vagy az ablakon hajigálták kifelé, nem pedig királlyá koronázták az ilyen érdeklődésű személyeket. Szóval Timmermansék orra alá kell dörgölni a friss szlovák „kutatás” eredményét, hátha végre leszállnak egy ilyen, ezerhatszáz éve szivárványos mintaállamról, mint a miénk. (Amúgy, innen nézve az sem kizárt, hogy Münchenben, a tavalyi német–magyar focimeccsen pályára rohanó szivárványzászlós idióta nem provokálni akart minket, csupán hódolatát fejezte ki Attila leszármazottai iránt.)

Mire kettőt pislogunk, korunk progresszív-haladárjai csodás új múltat írnak nekünk. Hamarosan talán arra is fény derül: a catalaunumi csatát végső soron azért vívhatta Attila, a „gay” a nyugatiakkal, hogy eldöntsék, Pest-Budán vagy Rómában legyen-e a következő Pride.

Borítókép: A szóban forgó felirat. (Fotó: Facebook)

