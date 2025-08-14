idezojelek
A Helyzet

Vallatna, einstandolna

Egy hitvány áruló pitiáner bosszúja: erről szól ma a legerősebb ellenzéki párt „kormányprogramja”.

Miután hatalomra jutok, az adóhatóság húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indít minden volt kormánytag, képviselő és közeli hozzátartozóik ellen – fenyegetőzik Magyar Péter reménybeli (ő reméli) népbiztos. Ígérete szerint az első vizsgálatok a „volt” miniszterelnök és családja ellen indulnak, és kiterjednek majd „Orbán Viktor hatvanpusztai uradalmi birtokára” is. Sőt a hatvanpusztai munkásokat is ki fogja vallatni… Előtte talán magára ölti Szamuely bőrdzsekijét.

Mielőtt a fenyegetős részt megvizsgálnánk, rögzítsük: a szóban forgó majorság, amely körül mostanában Hadházy lódoktor meg a komplett (de nem komplett) magyarországi baloldal távcsővel a kezében vergődik, nem a miniszterelnök, hanem édesapja tulajdonában van. 

Orbán Győzőről évtizedek óta köztudott, hogy sikeres vállalkozó, akinek ha nem is bányái (miként a korabeli lejárató ÉS-cikkek híresztelték), de egy bányája van (vagy volt). Akinek ez nem tetszik, az akkor szólaljon meg, ha előtte ugyanilyen bolsevik irigységgel számonkéri a több tucat – Orbán Győzőnél tízszer, százszor gazdagabb – vörös bárón, ugyan miből lettek milliárdosok. A „diktatúra” tizenhatodik évében ugyanis az a helyzet, hogy a száz leggazdagabb magyar listáján még mindig bő többségben vannak a balliberálisok. Akiknek egy része most sumákul a Konteómessiás ámokfutását pénzeli.

Tudja ezt Magyar is, ám patológiás gyűlölete, bosszúvágya és nárcisztikus elmebaja miatt úgy képzeli, neki a nap huszonnégy órájában szabad vízfolyásszerűen hazudoznia. Egész addig így fogja ezt gondolni, amíg minden egyes hazugságáért jogi és politikai elégtételt nem vesznek rajta a sértettek. Rágalmazásért ugyan jelenleg nem lehet (hiszen az büntetőügy, s a mentelmi jogát kígyó Weberék a végsőkig fönntartják az euró­pai jogállamiság nagyobb dicsőségére), ám személyiségi jogi perekkel bizony meg lehetne, sőt meg kéne kínálni. Ha minden egyes hazugságáért egy-egy polgári pert kapna a nyakába, akár be is költözhetne a Markó utcai bíróságra. S annál kevesebb ideje maradna újabb rém- és álhírekre.

Ami pedig a vagyonosodási vizsgálatot illeti. Fenyegetőzni természetesen lehet. Ám hogy éppen egy olyan alak tegye ezt, akinek bennfentes kereskedési ügye a Holdról is látszik, az kabaré. A csávó Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottsági tagjaként 2023. július 21-én – nyilván isteni sugallatra – eladta az összes, több tíz millió forintnyi részvényét, és Mészáros-féle Opus Global Nyrt.-értékpapírokat vásárolt belőlük. Majd – láss csodát! – pár óra múlva az Opus-részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, amely szenzációsan megnövelte a papírok árfolyamát. Rákövetkező hétfőn Péterke irgalmatlan haszonnal eladta az Opusait. 

A bennfentes kereskedelem iskolapéldája. Akár öt év börtön is kiszabható érte. Épelméjű ember egy ilyen üggyel a tarsolyában meghúzná magát. 

Nem úgy ő, aki februárban, remegő hangon azt üvöltötte a mikrofonba: „Semmi közük a magyar embereknek, hogy én magánemberként tíz éve mit csináltam, vagy öt éve.” Nocsak! Az elmúlt tizenöt évből tizennégyet a NER lábvizében pancsoló, havi három-négy milliós álomállásokban „semmit hányó” koma azt képzeli: amit ő művelt állami cégekben (lásd: tesó munkaadójának kistafírozása Diákhitel Központ-vezérként), ahhoz senkinek semmi köze. 

És csak azokat kell górcső alá venni, akik nem hagyták kiteljesedni az ő NER-karrierjét, akik nem engedték magasabb pozícióba, akik nem ültették Mészáros Lőrinc asztalához. Egy hitvány áruló pitiáner bosszúja: erről szól ma a legerősebb ellenzéki párt „kormányprogramja”. Még szerencse, hogy ehhez a magyar választóknak is lesz egy-két szav(azat)uk jövőre.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 

