Vallatna, einstandolna

Miután hatalomra jutok, az adóhatóság húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indít minden volt kormánytag, képviselő és közeli hozzátartozóik ellen – fenyegetőzik Magyar Péter reménybeli (ő reméli) népbiztos. Ígérete szerint az első vizsgálatok a „volt” miniszterelnök és családja ellen indulnak, és kiterjednek majd „Orbán Viktor hatvanpusztai uradalmi birtokára” is. Sőt a hatvanpusztai munkásokat is ki fogja vallatni… Előtte talán magára ölti Szamuely bőrdzsekijét.

Mielőtt a fenyegetős részt megvizsgálnánk, rögzítsük: a szóban forgó majorság, amely körül mostanában Hadházy lódoktor meg a komplett (de nem komplett) magyarországi baloldal távcsővel a kezében vergődik, nem a miniszterelnök, hanem édesapja tulajdonában van.

Orbán Győzőről évtizedek óta köztudott, hogy sikeres vállalkozó, akinek ha nem is bányái (miként a korabeli lejárató ÉS-cikkek híresztelték), de egy bányája van (vagy volt). Akinek ez nem tetszik, az akkor szólaljon meg, ha előtte ugyanilyen bolsevik irigységgel számonkéri a több tucat – Orbán Győzőnél tízszer, százszor gazdagabb – vörös bárón, ugyan miből lettek milliárdosok. A „diktatúra” tizenhatodik évében ugyanis az a helyzet, hogy a száz leggazdagabb magyar listáján még mindig bő többségben vannak a balliberálisok. Akiknek egy része most sumákul a Konteómessiás ámokfutását pénzeli.

Tudja ezt Magyar is, ám patológiás gyűlölete, bosszúvágya és nárcisztikus elmebaja miatt úgy képzeli, neki a nap huszonnégy órájában szabad vízfolyásszerűen hazudoznia. Egész addig így fogja ezt gondolni, amíg minden egyes hazugságáért jogi és politikai elégtételt nem vesznek rajta a sértettek. Rágalmazásért ugyan jelenleg nem lehet (hiszen az büntetőügy, s a mentelmi jogát kígyó Weberék a végsőkig fönntartják az euró­pai jogállamiság nagyobb dicsőségére), ám személyiségi jogi perekkel bizony meg lehetne, sőt meg kéne kínálni. Ha minden egyes hazugságáért egy-egy polgári pert kapna a nyakába, akár be is költözhetne a Markó utcai bíróságra. S annál kevesebb ideje maradna újabb rém- és álhírekre.