idezojelek
Vélemény

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

LANGY ESŐK JÖNNEK – Az esetek többségében a célpont nem Izrael és nem Magyarország, hanem a saját ellenzékük.

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
Cikk kép: undefined
kormányHollandiaIzraelCaspar Veldkampválság 2025. 08. 24. 5:40
Fotó: PHIL NIJHUIS

Hollandiában lemondott Caspar Veldkamp külügyminiszter azt követően, hogy a parlamenti vita során nem tudta meggyőzni a többséget egy Izrael elleni erősebb szankció meghozásának szükségességéről. Veldkamp korábban Izraelben volt holland nagykövet, vagyis elméletileg érti a térség problémáit, mégis úgy döntött, a kemény kéz politikája lesz a leghatékonyabb a zsidó állammal szemben. De nem követték a többiek, így benyújtotta lemondását.

Ha csak ezt a hírt nézzük, azt is gondolhatjuk, Veldkamp egy karakán politikus, végrehajtja a szerinte üdvös terveket, ha pedig nem talál meghallgatásra társai részéről, vállalja a felelősséget, s veszi a kalapját. De valóban így kell irányítani egy országot? Jót tesz-e az egy országnak, ha a döntéshozók a politikai kudarcaikat azzal oldják fel, hogy lelépnek a színről és másnak adják át a stafétát? 

A szavazók egy része nagyon szereti a nyilvános bukást, a lemondást, örül annak, ha valakiről kiderül, hogy nem sikerült neki megoldani a nagy feladatot. Jön az új ember, új bukás következhet, és így tovább a végtelenségig. Soha senki nem lesz megfelelő mindenkinek.

Mindig lesz egy komolyan vehető réteg, amely a politikusok azonnali távozását követeli, és hiszi, hogy az jó, mert az új próbálkozó jobb lesz. De sajnos semmi se biztosítja, hogy a következő jobb vagy tehetségesebb elődjénél. Így ez a lemondósdi játék csak arra jó, hogy elodázza a problémák megoldását.

Hollandia azonban különleges. A 2024-es választást ugyan megnyerte a Geert Wilders vezette Szabadságpárt (PVV), de mivel az alakulatot szélsőjobboldalinak titulálták a többiek, ezért hosszas koalíciókötési huzavona után egy bonyolult hálózatot neveztek ki kormánynak, ahol a koalíció tagjai lényegében semmiben se értettek egyet. Wildersék megpróbálták maguk mögé állítani a többieket a migrációval szemben való fellépésben, de ez nem sikerült, így a PVV kiszállt a megállapodásból, s kényelmes távolságból figyeli, mi történik a feladatát ellátni képtelen kabinettel. 

Caspar Veldkamp kiválása az ő pártjának a távozását is jelenti, s az Új Szociális Szerződés (NSC) nélkül valóban kérdéses, mennyiben képviseli a nép akaratát a kormányzat. A parlamenttől jelentős távolságban van a kabinet inkább szakértői, mintsem politikai, a frakciók ráhatása a kormányra minimális, a pártok inkább egymás zsarolásával foglalkoznak, s nem az ország irányításával. 

Legközelebb október végén járulnak urnákhoz a hollandok, addig kell valahogy kihúzni az egyre fogyatkozó és egyre értelmetlenebbé váló ügyvivői kormánnyal.

Jó eséllyel Veldkamp lépése is zsarolás volt, s nem politikai lépés. Nyugat-Európában a gázai helyzet mindig akkor kerül előtérbe, ha azzal viszályt tudnak generálni, ugyanis a mindennapokra a közel-keleti válság hatása minimális.

Természetesen figyelnek a nagy tömegben letelepedett muszlim bevándorlók jelentette nyomásra, Hollandiában az élet része lett a politikai iszlám, de az átlagember ugyanúgy él, ha van háború Izraelben, mint amikor fegyvernyugvás van. Az ilyen esetekben merül fel, hogy valaki roppantul erkölcsösnek akar tűnni, és mindenféle jelentések és újságcikkek alapján igyekszik megoldani távolról egy megoldhatatlan problémát. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ugyanis egyáltalán nem véletlen, hogy Izrael folyamatosan háborúban áll: 1948, az állam megalapítása óta folyamatosan. Időnként dörögnek a fegyverek, máskor csendesebb a viszály, de békés nap nemigen volt arrafelé több mint hetven éve. Izrael nem feltétlenül jár el erkölcsösen, ha az európai normákat tekintjük, de a palesztinok se, s eddig senki sem tudott semmiféle használható alternatívát kitalálni. Majd jön Caspar Veldkamp, és megállapítja, hogy ezt nem így kell csinálni, s büntessük meg Izraelt a viselkedése miatt. A Közel-Keleten általában roppantul kedvelik ezeket az önjelölt erkölcscsőszöket, akik Hágából utasítgatják a távoli népeket, látványos lenézéssel. 

Emlékezhetünk Mark Rutte korábbi holland miniszterelnökre, aki ma már a NATO főtitkára, miként jelezte gőgösen, hogy Magyarországot térdre kell kényszeríteni. Elsőre ezek a bicskanyitogató kijelentések tényleg megtévesztők. Bizonyos részben ezek a politikusok őszinték, vagyis tényleg nagyon magas a ló, amelyről beszélnek. De az esetek többségében a célpont nem Izrael és nem Magyarország, hanem a saját ellenzékük,

kicsinyes politikai manőverek eszközei a lenézett nemzetek, hogy valaki valahol nyerjen, más pedig veszítsen. Közben pedig Hollandiát elfelejtik irányítani, mivel az úgyis nagyon szépen muzsikál.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekkormány

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelektűzijáték

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekDe Gaulle

Orbán Viktor De Gaulle szerepében

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEurópa

A sokszínűség idiótái

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kozma Zoltán
idezojelekorosz-ukrán háború

Nagy a baj, atomerőműre mért csapást az ukrán hadsereg + videó

Kozma Zoltán avatarja

Itt vannak az adatok a sugárzási szintről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu