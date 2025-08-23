Kevés jobb szatíra született a kádárizmusról, mint Tímár Péter Egészséges erotikája, amelyben elhangzik a címbéli mondat. S a mondat után látjuk a kitüntetéseiket cserélgető veteránokat, a ladagyárat (értsd: láda), no meg a poroltókban kilopott benzint, hogy amikor tűz üt ki, akkor a poroltókból ömlő benzinnel próbálják meg oltani, hozzá drága és felejthetetlen Haumann Péter hangja adja a hangulati aláfestést: „Tűz van, b…szd meg! Tűz!”

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

Így volt, ilyen volt, ez volt, de azért ünnepeltünk. Nem úgy és nem pont azt, amit „azok” szerettek volna, de ünnepeltünk. Mert ünnepelni kell. Hiszen ünnep nélkül minek élni?

A Fegyverszünet karácsonyra az egyik legkedvesebb, legszebb film, amit valaha láttam, s időről időre megnézem, ha megerősítésre van szükségem, megerősítésre Istenbe és emberbe vetett hitemben.

1914 karácsonyán történtek ezek a fegyverszünetek, amikor is az ellenséges katonák, németek, franciák és angolok kimásztak a lövészárkokból, és a senki földjén együtt megünnepelték Jézus születését, ajándéktárgyakat adtak egymásnak, fogolycserék történtek, illetve közösen eltemették halottaikat. Mert a háború poklában is kellett ünnepelni.

Erről a csodáról készült ez a nagyszerű film, aki még nem látta, annak ez a házi feladat.

Mindig kell ünnepelni.

A második világháború iszonyában is, az óvóhelyek, pincék mélyén is megszületett a Jézuska, és volt nagypéntek és aztán feltámadás, és volt születésnap, meg voltak tartva a jeles napok mindenhol, augusztus 20-a is.

Bizony, mi akkor is ünnepeltünk, amikor Dobrev Klára gyilkos, akasztani való, szemét nagyapja volt hatalmon, az egész pereputtyával együtt. Amikor „gusztus 20.” volt és „kotmányunk ünnepe”, az emberek bizony akkor is ünnepeltek, és én soha nem fogom elfelejteni azokat az augusztus 20-i estéket, amikor unokatestvéreimmel izgatottan ültünk nagymamáék apró kis erkélyén, ahonnét el lehetett látni egészen a Citadelláig, és vártuk a nagy eseményt, a tűzijátékot.

És igen, nekünk minden karácsonykor a Jézuska hozta az ajándékot, és azt, hogy fenyőünnep, tilos volt kimondani otthon, csakúgy, mint a télapót, ugyanis az Szent Miklós, vagyis a jóságos Mikulás.

Nem tudom, a nálam kilenc évvel fiatalabb Dobrev Klára mit csinált akkoriban, de szerintem ő is ünnepelt. És most kiáll a nyilvánosság elé, és elmondja azt a mondatot: „Nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán vezeti az országot.”

Mert: „Dobrev Klára szerint ma, 2025. augusztus 20-án hiába szervezik meg Európa legnagyobb és a magyar történelem legdrágább tűzijátékát, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, addig nincs mit ünnepelni.”