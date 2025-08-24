m5közlekedésautópályaútinform

Fekete vasárnap: elesett az M7-es, M5-ös, M1-es, és az M3-as autópálya

Több helyen is tíz kilométernél hosszabb sorokban állnak az autók.

Magyar Nemzet
Forrás: Útinform2025. 08. 24. 13:40
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI
Baleset történt korábban az M7-es autópályán, Balatonvilágos térségében a 105-ös és a 90-es kilométer között emiatt lassult a forgalom, illetve a közlekedést szintén nehezíti a 90-es kilométer közelében lévő csomópontnál a motoros versenyre tartó feltorlódó forgalom is, ezért szakaszos több kilométeres torlódásra és lassulásra érdemes készülni – figyelmeztet az Útinform. 

Azt írják továbbá, hogy nagyon erős a forgalom az M7-esen, a Letenye felé vezető oldalon, a 90-es kilométernél lévő Veszprém /Balatonfüred csomópont közelében továbbá a Budapest felé vezető oldalon, szintén a 90-es kilométernél lévő Balatonvilágos–Enying–Balatonakarattya csomópont közelében. Az autópálya melletti motoros versenypályán egész napos versenyt tartanak. A közeli 71-es és 710-es főúton, valamint a Lepsény és Pétfürdő összekötőúton illetve a Polgárdi és Balatonakarattya közötti mellékúton is erős járműmozgásra készüljenek – figyelmeztettek. 

Baleset történt az M3-as autópályán is, a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél Kerekharaszt térségében az érintett oldalt teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 39-es jelű Bag– Aszód–Tura csomópontban terelik le.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Bicske környékén egy személyautó árokba hajtott. A 39-es kilométernél a forgalom újra két sávon halad, a kocsisor meghaladta a tizenhárom kilométert. Távolabb Győr térségében két személyautó ütközött össze a 123-as kilométernél a torlódás jelenleg három kilométer.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak – hívták fel a figyelmet. 

Egy teherautó személyautóval ütközött az M5-ös autópályán Ócsa térségében. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás jelentős 6-7 kilométer a főváros felé vezető oldalon.

Három személyautó ütközött a 32-es főúton Szászberek térségében. Az 54-es kilométernél a forgalmat megállították.

Két személyautó karambolozott a 35-ös főúton Polgár térségében. A 23-as kilométernél a forgalom váltakozó irányban félpályán halad.

Baleset történt a 304-es főúton Szirma közelében. A 3-as kilométernél a forgalom rendőri irányítás mellett zajlik. Az országos kamiontilalom 22 óráiig van érvényben.

 

 

