Fekete vasárnap: elesett az M7-es, M5-ös, M1-es, és az M3-as autópálya

Azt írják továbbá, hogy nagyon erős a forgalom az M7-esen, a Letenye felé vezető oldalon, a 90-es kilométernél lévő Veszprém /Balatonfüred csomópont közelében továbbá a Budapest felé vezető oldalon, szintén a 90-es kilométernél lévő Balatonvilágos–Enying–Balatonakarattya csomópont közelében. Az autópálya melletti motoros versenypályán egész napos versenyt tartanak. A közeli 71-es és 710-es főúton, valamint a Lepsény és Pétfürdő összekötőúton illetve a Polgárdi és Balatonakarattya közötti mellékúton is erős járműmozgásra készüljenek – figyelmeztettek.

Baleset történt az M3-as autópályán is, a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél Kerekharaszt térségében az érintett oldalt teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 39-es jelű Bag– Aszód–Tura csomópontban terelik le.