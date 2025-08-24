A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba a Röszkénél, majd az M5-ös autópálya–M0-s autóút–Budapest–M1-es autópálya–Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el – közölte a Honvédelmi Minisztérium.
Külföldi katonai konvoj lepi el Magyarország autópályáit, ne menjen a közelükbe
Mutatjuk az útvonalat.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon az említett időpontokban – hangsúlyozták. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését.
A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.
