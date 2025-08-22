Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot, amelyen keresztül az olcsó orosz gáz áramlott Európába – elsősorban Németországba.

Már akkor tudta mindenki, aki nem teljesen hülye, egyszóval az Európai Bizottság kivételével minden normális ember, hogy ezt csak az ukránok tehették.

Ehhez képest érdemes egy pillantást vetni a korabeli cikkekre, különösen erre, amit mindjárt idézek, mert ebben minden benne van. Szóval az Index így írt egy évvel a merénylet után:

„[…] A tavaly szeptemberi titokzatos robbantások után, amelyek komoly geopolitikai hullámokat vetettek, mindenki azonnal az oroszok kezét vélte felfedezni a dologban. Egyfelől az orosz hibrid háború és a mélyülő európai–orosz energiaháború újabb fejezetét látták benne. Ahogyan azonban múlt az idő, és lassan már fél év eltelt, az eddigi vizsgálódások nem hoztak felszínre megdönthetetlen bizonyítékokat. Négy ország keveredett gyanúba, mint lehetséges felbujtó-elkövető, hiszen abban mindenki egyetértett, hogy ilyen nagyszabású akciót száz méterrel a tengerszint alatt csak állami támogatással lehetett kivitelezni.

A négy állam pedig Oroszország, az Egyesült Államok, Ukrajna és az Egyesült Királyság volt. Már a robbanások után nem sokkal egyértelművé vált, hogy szabotázs történt. A svéd főügyészség vizsgálatát novemberben zárták le, és a jelentés is egyértelműsítette, hogy a robbanás helyszínén, a tenger fenekén robbanóanyag-maradványokat és egyéb idegen tárgyakat találtak a Balti-tengerben, nem messze a dán Bornholm szigetétől.

1. Az oroszok tették

Már egy nappal a szeptember 26-i robbanás után az ukránok egyértelművé tették, hogy csak az oroszok tehették. Előzőleg a Gazprom orosz olajipari óriás bejelentette, hogy átmenetileg leállítja a gázszállítást az Északi Áramlat 1-en karbantartás miatt, azután végleg megszűnt a szállítás. Az Északi Áramlat 2 bár elkészült, azonban soha nem működött. Ez volt az az időszak, amikor Putyin elnök azzal fenyegetett, hogy Európa meg fog fagyni télen, ha végigviszik az Oroszország ellen tervezett energetikai szankciókat.