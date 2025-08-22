idezojelek
Poszt-trauma

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
európai bizottsággázvezetékÉszaki Áramlat 2tettes 2025. 08. 22. 11:53
Fotó: Jászai Csaba

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot, amelyen keresztül az olcsó orosz gáz áramlott Európába – elsősorban Németországba.
Már akkor tudta mindenki, aki nem teljesen hülye, egyszóval az Európai Bizottság kivételével minden normális ember, hogy ezt csak az ukránok tehették.
Ehhez képest érdemes egy pillantást vetni a korabeli cikkekre, különösen erre, amit mindjárt idézek, mert ebben minden benne van. Szóval az Index így írt egy évvel a merénylet után:

 „[…] A tavaly szeptemberi titokzatos robbantások után, amelyek komoly geopolitikai hullámokat vetettek, mindenki azonnal az oroszok kezét vélte felfedezni a dologban. Egyfelől az orosz hibrid háború és a mélyülő európai–orosz energiaháború újabb fejezetét látták benne. Ahogyan azonban múlt az idő, és lassan már fél év eltelt, az eddigi vizsgálódások nem hoztak felszínre megdönthetetlen bizonyítékokat. Négy ország keveredett gyanúba, mint lehetséges felbujtó-elkövető, hiszen abban mindenki egyetértett, hogy ilyen nagyszabású akciót száz méterrel a tengerszint alatt csak állami támogatással lehetett kivitelezni.

A négy állam pedig Oroszország, az Egyesült Államok, Ukrajna és az Egyesült Királyság volt. Már a robbanások után nem sokkal egyértelművé vált, hogy szabotázs történt. A svéd főügyészség vizsgálatát novemberben zárták le, és a jelentés is egyértelműsítette, hogy a robbanás helyszínén, a tenger fenekén robbanóanyag-maradványokat és egyéb idegen tárgyakat találtak a Balti-tengerben, nem messze a dán Bornholm szigetétől.

1. Az oroszok tették

Már egy nappal a szeptember 26-i robbanás után az ukránok egyértelművé tették, hogy csak az oroszok tehették. Előzőleg a Gazprom orosz olajipari óriás bejelentette, hogy átmenetileg leállítja a gázszállítást az Északi Áramlat 1-en karbantartás miatt, azután végleg megszűnt a szállítás. Az Északi Áramlat 2 bár elkészült, azonban soha nem működött. Ez volt az az időszak, amikor Putyin elnök azzal fenyegetett, hogy Európa meg fog fagyni télen, ha végigviszik az Oroszország ellen tervezett energetikai szankciókat.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De felvetődik a kérdés:

miért kell felrobbantani a gázvezetéket, mikor már szeptemberig is működött az orosz zsarolás a csökkentett mennyiségű gázszállításokkal, és ha a jövőben használni akarják még a két rendszert Európa felé, minek teljesen tönkretenni?

Egy belga energetikai szakértő, Simone Tagliapietra szerint a Kremlen belül lehettek nézeteltérések. Sokan megijedhettek, amikor Putyin bejelentette a gázszállítások leállítását, hiszen az komoly bevételi forrása volt az orosz gazdaságnak. Nem kizárt, hogy keményvonalas vezetők egy csoportja döntött úgy, felrobbantja a vezetéket, és ezzel lezárja a vitát.”

Világos, mint a nap, nem igaz? Az oroszok voltak, hiszen imádják tökön lőni önmagukat…

Persze, mint említettem, a normális emberek pontosan tudták, hogy kik voltak a tettesek, és volt, aki meg is mert szólalni:

„– Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 gázvezeték felrobbantása Ukrajna részvételével történt, ezért meg kell fosztani a német fegyverek átvételének lehetőségétől – nyilatkozta Klaus Ernst, a Bundestag gazdasági és klímavédelmi bizottságának baloldali vezetője szeptember 26-án az Izvesztyia orosz napilapnak. Mint mondta, »több mint valószínű, hogy ez Ukrajna részvételével történt, ami az azt jelenti, hogy katonailag és gazdaságilag egy olyan országot támogatunk, valamint jelentős mértékben finanszírozunk, amely megtámadta és lerombolta országunk energetikai infrastruktúráját«.

A képviselő szerint ezzel magyarázható a német kormány álláspontja, amely nem válaszol az incidens tettesére vonatkozó kérdésekre, és titokban kívánja tartani a nyomozás eredményét. A legnagyobb európai gázvezeték, az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 vezetékeit tavaly szeptember végén robbantották fel.

Mint ismert, augusztusban Seymour Hersh amerikai újságíró jelezte, hogy az Olaf Scholz kancellár által képviselt német hatóságok tudtak Joe Biden amerikai elnök szándékáról, hogy az Északi Áramlatot működtető vegyesvállalat lerombolásával tönkretegye a német gazdaságot. Az olyan médiák pedig, mint a Spiegel magazin és a ZDF televíziós csatorna, kiderítették, hogy a terrorcselekmény nyomai Ukrajnába vezetnek. Hersh mai cikkében azt is állította, a robbanások oka az volt, hogy az Egyesült Államok attól tartott, elveszíti befolyását Németország és Nyugat-Európa felett. Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője kedden azt nyilatkozta, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak kötelessége válaszokat adni az újságírói tényfeltáró cikk miatt felmerült kérdésekre.”

Nagyon valószínű, hogy Klaus Ernstet, a Bundestag gazdasági és klímavédelmi bizottságának baloldali vezetőjét azóta megfigyelés alatt tartja a német alkotmányvédelmi hivatal,

talán együtt fogják betiltani az AfD-vel, akinek meg nem tetszik, az nem érti a szép új világ szép új demokráciáját.

Mindenesetre az idióta gazemberek gyülekezete, az Európai Bizottság, amikor még mindenképpen azt akarta hinni és elhitetni, hogy az oroszok robbantották fel a saját vezetéküket, a következő nyilatkozatot adta ki (talán még ’22-ben):

„Az európai energiainfrastruktúra bármilyen szándékos megzavarása teljességgel elfogadhatatlan. Határozott és egységes választ fog adni rá az Európai Unió.”
Hát ez egyszerűen remek! És milyen bátor, milyen határozott, éppen, mint Ursula vakcina-rendelései meg a pónija utáni bosszúhadjárat.

Igen ám, csak van itt egy kis bökkenő – ez:

„Északi Áramlat: az őrizetbe vett ukrán tiszt vallomásától retteghet Kijev

Az olasz hatóságok letartóztattak egy ukrán állampolgárt, akit a német ügyészség a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottjának tart. A férfit, aki állítólag az ukrán titkosszolgálat megbízásából cselekedett, német elfogatóparancs alapján vették őrizetbe. Az ügy újabb fordulatot jelent a nemzetközi nyomozásban, amely Európa egyik legjelentősebb energiabiztonsági incidensét vizsgálja. Kijev korábban tagadta, hogy köze lenne az Északi Áramlat felrobbantásához.

[…]

A vád szerint az ukrán Szerhij K. egy olyan csapat vezetője volt, amely két katonából és négy civil búvárból állt. Őket egy speciális ukrán katonai egység toborozta titokban, hogy robbanószereket helyezzenek el a tenger alatti gázvezetékeken. A csoport állítólag egy Németországban bérelt kis vitorlást használt a művelethez.

A német szövetségi főügyész csütörtökön megerősítette, hogy Szerhij K. része volt annak a csoportnak, amely robbanószereket helyezett el az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeken. A gyanúsítottat robbanás előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és infrastruktúra-rombolással vádolják.

Szerhij K. korábban az ukrán fegyveres erők kapitánya volt, és szolgált az ukrán titkosszolgálatnál (SZBU) is, valamint egy elit egységben, amely Kijevet védte Oroszország 2022-es teljes körű inváziójának kezdeti hónapjaiban. 2022 májusában toborozták őt és két társát, valamint civil búvárokat egy titkos küldetésre, amelynek célja a húszmilliárd dolláros vezeték megsemmisítése volt.

A szabotázstervet – amelynek belső kódneve Diameter művelet volt – magas rangú ukrán katonai és titkosszolgálati tisztek dolgozták ki. A misszió végső felügyeletét állítólag Valerij Zaluzsnij tábornok, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka látta el. […]

Északi Áramlat: még több részlet is kiderülhet. Az európai elfogatóparancs-rendszer értelmében az olasz hatóságoknak ki kell adniuk a gyanúsítottat Németországnak. Az elítélés akár 15 év börtönbüntetést is vonhat maga után, bár ez csökkenthető, ha együttműködik az ügyészséggel. 

A német ügyész közlése szerint a vádlottat az Olaszországból való kiadatása után a vizsgálóbíró elé állítják. Ettől azonban retteghetnek Kijevben, ugyanis több piszkos részlet is kiderülhet az ügy kapcsán.

Tavaly a német rendőrség elfogatóparancsot adott ki egy másik férfi ellen is, akit az ukrán csapat tagjának gyanítottak. Ez a búvár Lengyelországban élt, de a lengyel hatóságok nem hajtották végre az elfogatóparancsot, és a gyanúsítottnak sikerült visszatérnie Ukrajnába, amely nem adja ki saját állampolgárait.”

Alakul ez! Szóval, ha már kiderül, hogy nem az oroszok voltak, hanem az ukránok, akkor nem maradt más csigaház, amibe az idióták bebújhattak, minthogy „magányos elkövetőkről” van szó, az ukrán vezetés erről semmit sem tudott. Aha… Erre most elfogják az egyik gyanúsítottat, aki az ukrán hadsereg és az ukrán titkosszolgálat, az SZBU tisztje. És ha minden jól megy, még dalolni is fog…

Itt tartunk most.

És ennek fényében kap különösen éles kontúrokat az Európai Bizottság ’22-es nyilatkozata, ismételjük csak meg:

„Az európai energiainfrastruktúra bármilyen szándékos megzavarása teljességgel elfogadhatatlan. Határozott és egységes választ fog adni rá az Európai Unió.” Világos. És akkor tegyük még hozzá, hogy az ukránok éppen harmadszor támadják meg a Barátság kőolajvezetéket, súlyosan veszélyeztetve ezzel Magyarország energiabiztonságát.

Az európai energiainfrastruktúra bármilyen szándékos megzavarása teljességgel elfogadhatatlan. Határozott és egységes választ fog adni rá az Európai Unió.”

Feszülten várjuk azt a határozott és egységes választ.

Gyertek közelebb, súgok valamit: nem lesz ilyen válasz, és semmi sem fog történni. Ugyanis ez már nem az az EU, ahová mi egykor vágytunk s ahová egyszer beléptünk, hanem egy borzalmas ideológiával telecsinált bili. S e borzalmas ideológia nevében majd ezt is meg fogják magyarázni.

Meddig még?

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekDe Gaulle

Orbán Viktor De Gaulle szerepében

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEurópa

A sokszínűség idiótái

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJókai Mór

Jókai Mór megpihen

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A hazug, uszító propagandáról

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Munkatársunktól
idezojelekAndrij Jermak

Reformot jelentett be az ukrán elnöki hivatal

Munkatársunktól avatarja

A változtatást Zelenszkij is támogatja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu