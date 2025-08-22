idezojelek
Poszt-trauma

Dobrev Klára durván belerondított a magyarok ünnepébe, a pride-on viszont táncra perdült

Szégyen!

Csépányi Balázs
Dobrev KláraAugusztus 20nemzeti ünnepDKMagyar Péter 2025. 08. 22. 5:18

Azt már megszokhattuk, hogy a baloldal szemében vörös posztó, ha Magyarországot, a magyarságot ünnepeljük. Ezért az augusztus 20. mindig támadások kereszttüzébe kerül. Természetesen mindig felhozzák demagóg módon, hogy milyen sok pénzbe kerül, mennyi kórházat lehetne belőle felújítani satöbbi. 

Dobrev Klára
Dobrev Klára ( Fotó: Képernyőkép/YouTube)

Dobrev Klára arcátlanul odáig merészkedett a gyűlölködésben és magyar gyalázásában, hogy a következőket volt képe mondani egy videóban:

„Augusztus 20-án őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot.”

Annak fényében különösen visszataszítók ezek a gondolatok, hogy Klára asszony a pride-on viszont ünnepelt és igencsak jól érezte magát. A DK-vezér vérlázító szavaival ellentétben az egész ország emelt fővel ünnepelte a magyar államalapítást.

A nap fénypontja, a tűzijáték idén is elvarázsolta a közönséget a Margitszigettől egészen a Petőfi hídig. Idei különlegesség volt, hogy az eddigi 4,3 kilométer helyett több mint öt kilométer hosszan elnyúlt a tűz és a fények művészi produkciója, emellett csodálatos fényfestésben gyönyörködhettek a látogatók a Parlament Duna felőli és déli oldalán, valamint a Lánchíd teljes felületén. 

A műsort különleges, kétrészes drónshow – melyben ezerháromszáz drón összehangolt repülése volt látható –, valamint fény- és lézershow egészítette ki. 

Itt lehet visszanézni:

Csodálatos és felemelő volt az egész műsor. Szégyen, hogy vannak hazánkban olyan politikusok, akik olcsó számításból, önös érdekből a nemzeti ünnepet semmibe veszik. Tarr Zoltán, Magyar Péter jobbkeze már be is harangozta, hogy ez volt az utolsó tűzijáték, mert győzelmük esetén nem fognak ilyet csinálni.

Mi továbbra is büszkén üzenjük többmillió magyarral együtt Dobrevnek, Brüsszel Petinek és a sok balos károgónak:

Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

Borítókép: Dobrev Klára a pride-on (Fotó: Csudai Sándor)

