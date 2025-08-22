Dobrev Klára durván belerondított a magyarok ünnepébe, a pride-on viszont táncra perdült

Dobrev Klára arcátlanul odáig merészkedett a gyűlölködésben és magyar gyalázásában, hogy a következőket volt képe mondani egy videóban:

„Augusztus 20-án őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot.”

Annak fényében különösen visszataszítók ezek a gondolatok, hogy Klára asszony a pride-on viszont ünnepelt és igencsak jól érezte magát. A DK-vezér vérlázító szavaival ellentétben az egész ország emelt fővel ünnepelte a magyar államalapítást.