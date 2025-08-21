Kínjukban a tűzijátékot kezdték pocskondiázni a tiszások

Ezek rosszabbak, mint a kommunisták – írta közösségi oldalán Szarvas Szilveszter. A publicista egy posztban reagált Tarr Zoltán azóta már törölt bejegyzésére, amelyben a kislányára hivatkozva drágának, unalmasnak és hosszúnak nevezte a tegnapi tűzijátékot.

Most ért haza a kislányom. Megnézte a tűzijátékot. Azt mondta, kár volt. Unalmasnak és hosszúnak találta. És drágának is, mert mondták neki többen is ott, hogy mennyibe került

– írta Magyar Péter embere, aki számolni sem tud, ugyanis ha állításának megfelelően 460 millióba került volna a tűzijáték, akkor 13,8 milliárd lenne a végösszeg. Valójában azonban a tűzijáték költsége kevesebb mint 4 milliárd forint volt, az ünnepség teljes költsége pedig 14,5 milliárd forint.

Bejegyzésének zárásaként Tarr Zoltán azt is kilátásba helyezte, hogy jövőre, Magyar Péter hatalomra kerülése után ilyen tűzijáték se lesz.

Forrás: Facebook/ Szarvas Szilveszter

Tarr Zoltán posztjával kapcsolatban a publicista kiemelte,

1938 óta a magyarság Budapesten, a Duna felett tűzijátékkal ünnepli Szent István napját. Még a kommunisták sem szakítottak a hagyománnyal (bár magát Szent István napját átnevezték az Alkotmány és az új kenyér ünnepére). Erre jön ez a tiszás és kijelenti, hogy ha ők kerülnek hatalomra, akkor véget vetnek ennek a hagyománynak.

Szarvas ezt az igazi cancel culture-nak, az eltörlés kultúrájának nevezte.