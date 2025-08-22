idezojelek
A Helyzet

Hazugságcunami

A szomszédban háború tombol, brüsszeli „barátaink” pedig évek óta a magyar kormány megdöntésén melóznak.

Pilhál Tamás
Orbán ViktorBloombergWashingtonban 2025. 08. 22. 5:00
Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Lassan visszasírjuk azokat az időket, amikor „csupán” néhány havonta borzolta a kedélyünket egy-egy olyan hírhamisítási botrány, mint a Népszabadság hamis Teller Ede-levele, a bajai kamuvideó, a Hírklikk álinterjúja Orbán Viktorral vagy éppen a szocialisták álmentős hősnőjének, Németh Athinának a meseköltészete. Be szép, igazmondásos idők voltak azok! Mostanában már minden napra jut legalább egy ilyen horderejű hazugság. És sem idő, sem erő, sem ember nincs a cunamiszerűen ránk ömlő szennyáradatban rendet vágni, pontról pontra cáfolni a Magyarország elleni nemzetközi dezinformációs hadjárat minden egyes rágalmát.

A legfrissebbet mégis érdemes közelebbről szemügyre venni, mert hazánk szuverenitását, nemzetbiztonságát, nemzeti érdekeit komolyan érinti. Azt írta kedden a New York-i székhelyű Bloomberg hírügynökség (s nyomában a globalista hálózat nemzetközi és helyi lerakatai), hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn – miután Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tárgyalt Washingtonban – fölhívta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy meggyőzze őt, ne blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását. Az állítólagos telefonhívás előzménye az volt, hogy az európai vezetők és az extrémzongorista a tárgyalások során Trump közbenjárását kérték Magyarország megpuhítására. A magát rendkívül jól értesültnek gondoló Bloomberg tudni vélte: a Trump–Orbán-telefoncsevej során fölvetődött, hogy Budapest lehetne a helyszíne Putyin és Zelenszkij tárgyalásának. Idáig a „hír”, amelyet aztán élesítettek, s mindenki rábukott, mint gyöngytyúk a takonyra.

Mígnem érkezett Szijjártó Péter külügyminiszter, aki tegnap, a Harcosok órájában a Bloomberg orrára koppintott. Kijelentette: a hírügynökség elképesztő hazugságot terjeszt, tudniillik nemhogy Ukrajna uniós csatlakozásáról nem volt szó a Trump–Orbán-telefonbeszélgetés során, hanem másról sem. Ugyanis a két vezető nem is beszélt egymással telefonon az elmúlt napokban. (Sőt faxon, drótpostán és postagalambok útján sem.) A szóban forgó telefonbeszélgetés tehát kitaláció, kamu, fake news. Naivabbak azt képzelhetik, hogy egy ilyen skandalum után a Bloomberg vezérkara majd szépen bocsánatot kér, lemond, esetleg kollektív harakirit követ el. Ám lapzártánkig ilyesmiről nem érkezett hír. Csak arról, hogy a dezinformációt buzgón terjesztő honi dollársajtó hogyan számolt be a lebukásról. Hát úgy, mint a HVG meg a 444: foghegyről odavetették, hogy „Szijjártó szerint Trump nem hívta fel Orbánt”. Mintha ez a külügyminiszter vélekedése lenne, ami vagy igaz, vagy nem. Szemben a tűpontos Bloomberg – senki által meg nem erősített, semmivel nem bizonyított – „értesülésével”. Kabaré.

És egyébként ugyanez a magát „független-objektívnak” nevező dez­információs hálózat teríti a „híreket” Aszad Budapesten landoló különgépéről, egy Tisza-rajongó ültetvényének fölgyújtásáról, a „miniszterelnök zebráiról”, járó motorú kormányzati repülőkről, honvédségi géppel hazaröptetett miniszterelnök-csemetéről, az adóhatóság kommandós exvezetőjének őrizetbe vételéről. Vagy olyan, hazánk nemzetbiztonságát súlyosan veszélyeztető hazugságokat és összeesküvés-elméleteket terjeszt, mint hogy a kárpátaljai templomot a magyar kormány megrendelésére gyújtották föl „hamis zászlós műveletben” vagy hogy „magyar ügynökök” titkos információkat adtak át az oroszoknak Kárpátalja légvédelméről.

Itt már rég nem ártatlan handabandázásokról, jelentéktelen füllentésekről van szó. A szomszédban háború tombol, brüsszeli „barátaink” pedig évek óta a magyar kormány megdöntésén melóznak. Ilyen helyzetben minden dezinformációt véresen komolyan kell venni.
 

