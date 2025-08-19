idezojelek
Poszt-trauma

Te csak saríázzál, boldog Ausztria!

Ha a bécsi iskoláskorú gyerekek hetven százaléka nem beszél németül, akkor mi a baj az iszlám törvénykezéssel, ugye?

Fotó: Quentin De Groeve

Amit most olvasni fognak, az teljesen abszurd és hihetetlen, vagyis teljesen magától értetődő, hogy igaz. Ugyanis most ezt a kort éljük, egészen addig, ameddig az egész nyugati világ nem lázad fel végre, hogy eltakarítsa a maradékát és az írmagját is mindannak, ami a világunkat a szó legszorosabb értelmében halálra ítéli.

És akkor lássuk!

„Két bécsi férfi megállapodott abban, hogy szerződéses vitáikat az iszlám jog – konkrétan az »Ahlus-Sunnah wal-Jamaah« – alapján rendezik. A magán-választottbíróság az egyik férfi ellen döntött, akit később 320 000 euró megfizetésére köteleztek. A férfi kifogást emelt, azzal érvelve, hogy a saría jog kétértelmű, önkényesen értelmezhető, és ellentétes Ausztria alapvető értékeivel. A sajtóbeszámolók szerint azonban a Polgári Jogi Ügyek Regionális Bírósága (47 R65/25v. ügyszám) helybenhagyta az ítéletet.”

Ez egy rövid idézet az osztrák Exxpress című lap augusztus 18-i számának cikkéből. A cikk címe és felvezetője is eléggé beszédes:

„Botrányos ítélet: Bécsi bíróság érvényesnek nyilvánította az iszlám jogot!

Hihetetlen, de igaz: A Bécsi Regionális Bíróság úgy határozott, hogy a saría jog szerinti választottbírósági ítélet Ausztriában is érvényes. Ebben a konkrét esetben a tét 320 000 euró volt. Az ítélet nagy port kavart – a kritikusok a gát áttörésének nevezik, ami egy veszélyes párhuzamos igazságszolgáltatási rendszerhez vezet.”

Mi tagadás, tényleg ahhoz vezet, ez még egy jogban járatlan laikus számára is elég világosnak tűnik. És a legszebb az egészben a bíróság indoklása, hogy ne mondjam, magyarázata: „A bécsi bíróság világossá tette, hogy nem az ő hatásköre megvizsgálni, hogy mely iszlám jogi szabályokat alkalmazták valójában. Az egyetlen döntő tényező az volt, hogy az eredmény ne sértse az osztrák jog »alapelveit«.

A bíróság így tisztázta, hogy Ausztriában a vagyonjogi vitákban hatékonyan meg lehet állapodni az iszlám jogi rendelkezésekben – függetlenül attól, hogy azok tartalmilag megfelelnek-e az alkalmazandó jognak.”

Érdekes. Arra azért kíváncsi vagyok, ha legközelebb a saría alapján megköveznek egy nőt vagy egy lányt a Rathausplatzon, az illetékes osztrák bíróság vajon akkor is ugyanezt fogja mondani? 

Jut eszembe: a felvilágosodás és a belőle kinövő liberális polgári demokrácia egyik nagy és helyes alaptétele (volt) a hatalmi ágak szétválasztása – törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalom. De ahogy maga a liberalizmus és a hajdanvolt klasszikus polgári demokrácia is önmaga paródiájává vált, úgy lett a normalitás ellenségévé az igazságszolgáltatás és a bírói hatalom is, amelyik egyre gyakrabban hoz szerte a nyugati világban olyan ítéleteket, amelyektől minden normális és istenadta, természetes jogérzékkel bíró embernek kinyílik a bicska a zsebében. Úgyhogy ideje ezzel a „szent tehénnel” is kezdeni valamit…

Amúgy igazából miért is csodálkozunk?

„Megdöbbentő hír látott napvilágot az illegális bevándorlók gyerekeiről Ausztriában. Az osztrák statisztikai hivatal tanulmánya szerint a bécsi tanköteles gyerekek mintegy hetven százaléka nem beszél németül. Az oktatás ellehetetlenült, a tanárok tömegesen mondanak fel a fővárosi régióban. Vajon olvasta-e mindezt a nemrég újraválasztott Ursula von der Leyen, aki tovább erőlteti a teljesen eszement migránspaktumot, amellyel azokat az országokat is ilyen helyzetbe akarják hozni, amelyek eddig sikerrel védekeztek az invázió ellen?”

Ez még tavalyi hír. És teljesen mindegy, hogy olvasta-e az a gazember Von der Leyen, mert innen már úgysincs visszaút. És igen: ha a bécsi iskoláskorú gyerekek hetven százaléka nem beszél németül, akkor mi a baj a saríával, ugye? Semmi…

Persze, az Exxpress című lap vonatkozó cikke alatt az osztrák kommentelők zöme még háborog, például így:

képviselő

2025. augusztus 18., 18:03

Saría jog: „Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2003. február 13-i határozatában megerősítette, hogy a saría jog és az ebből fakadó diszkrimináció, valamint két különböző jogrendszer bevezetése tilos Európában. A Bécsi Regionális Bíróság iszlám jog jóváhagyása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2010. március 30-tól hatályos, egységes szerkezetbe foglalt változatának (az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/47) összesen 96 cikkét, az Európai Unióról szóló szerződés (C 83/13) 15 cikkét és az Európai Unió Alapjogi Chartájának (C 83/02) 16 cikkét sérti.”

Igaza van, kedves ismeretlen, de mondja meg őszintén: kit érdekel?

A másik osztrák pedig felteszi azt a kérdést, amit én is feltettem:

Schmok

2025. augusztus 18., 16:46

Ez most spam lenne, mi a helyzet legközelebb, ha egy nő is érintett?

Nos, kedves Schmok, majd megmagyarázzák. Majd érzékenyítenek. A lényeg, hogy a bécsi pride rendben meg legyen tartva. Egészen addig, ameddig a hetven százaléknyi muszlim gyerek meg a saría végképp át nem veszi a hatalmat nálatok. Akkor majd az összes LMBTQ-aberrált menekülhet, csak azt nem tudom, hová, mert például a Magyarországgal közös határotok addigra le lesz zárva. Mi ugyanis egészen jól elvagyunk saría nélkül.

A saját idiótáinkat pedig remélhetőleg majd hozzátok meg még nyugatabbra exportáljuk…

