A világbajnokságot is kihagyja a magyar olimpia bajnok, de a jövő így is nagyon pozitív

Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle felkészülésének koordinátora, Tibolya Péter sokáig a sérüléstől tartva óvta a sikeres öttusázónőt a lovaglást felváltó akadályverseny gyakorlásától. Jó volt a megérzése Tibolyának, ugyanis júniusban éppen az OCR-ként is emlegetett fizikai próbatétel lett a párizsi aranyérmes veszte. A párizsi olimpiai bajnok a pályáról történt leugrását követően rosszul ért talajt: ráesett a kezére, ennek eredményeképpen eltört az orsócsontja. Gulyásnak először az egyiptomi világkupa döntőről, majd a madridi Európa-bajnokságról, néhány nappal ezelőtt pedig a jövő héten kezdődő litvániai világbajnokságról is le kellett mondania.

Gulyás Michelle már elkezdte a felkészülést a következő évre (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Gulyás Michelle a sikeres műtétnek, a szorgalmas gyógytornának és a terhelés jól megtervezett adagolásának egyre közelebb kerül ahhoz, hogy minden versenyszámban teljes értékű munkát végezhessen.

Versenye idén már nem lesz, így a formába hozás is csak jövőre jelenthet feladatot a számára, amikor a világkupa döntőnek ismét Budapest ad otthont

Gulyás Michelle edzői szerint is történelmi változások történtek az öttusában

Tóthné Stupián Anikó, az olimpiai aranyérmes futóedzője, aki „főállásban” a veszprémi székhelyű SVSE elnöke és edzője az SzPress Hírszolgálatnak beszélt Gulyás állapotáról.

– Sérülése előtt kitűnő állapotban volt, ezért is sajnálatos, hogy újabb sikerek helyett kényszerszünet következett. Az egészben csak az volt a megnyugtató, hogy a futással viszonylag rövid időre kellett leállnia, így az állóképességéből is sokat tudott átmenteni. Az olimpia utáni esztendők mindig különlegesek a sportolók életében, mert a nagy hajtást egy kis kiengedés követi, hogy jusson idő a siker kiélvezésére is.

Mondanom sem kell, hogy Michelle nem ilyen kiengedést tervezett, de nap mint nap tapasztalom, és a szakmai stáb többi tagja is úgy vélekedik, hogy a nehéz napok már a hátunk mögött vannak.

Ami történt, megtörtént, minden öttusázónak tudomásul kell vennie, hogy az akadályverseny bemutatkozásával egy átalakult új sportág kihívásának kell megfelelni. Úgy hallom, hogy jövőre az akadálypályát nehezíteni fogják, a feladat még az eddiginél is húzósabb lesz, így a felkészülés sem maradhat változatlan – hangsúlyozta a szakember.