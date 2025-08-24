Gulyás Michellesérülésöttusa

A világbajnokságot is kihagyja a magyar olimpia bajnok, de a jövő így is nagyon pozitív

Gulyás Michelle egy edzésbaleset miatt kihagyta az öttusázók idei legfontosabb versenyeit, így a jövő héten kezdődő litvániai vb-n sem indul. Ugyanakkor az olimpia bajnok Gulyás Michelle edzői pozitívak a jövőt illetően, és szerintük a sportoló rengeteg erőt merített a sérülésből.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 13:30
Gulyás Michelle rehabilitációja jól halad, de a jövő heti világbajnokság még túl korán jönnw
Gulyás Michelle rehabilitációja jól halad, de a jövő heti világbajnokság még túl korán jönnw Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle felkészülésének koordinátora, Tibolya Péter sokáig a sérüléstől tartva óvta a sikeres öttusázónőt a lovaglást felváltó akadályverseny gyakorlásától. Jó volt a megérzése Tibolyának, ugyanis júniusban éppen az OCR-ként is emlegetett fizikai próbatétel lett a párizsi aranyérmes veszte. A párizsi olimpiai bajnok a pályáról történt leugrását követően rosszul ért talajt: ráesett a kezére, ennek eredményeképpen eltört az orsócsontja. Gulyásnak először az egyiptomi világkupa döntőről, majd a madridi Európa-bajnokságról, néhány nappal ezelőtt pedig a jövő héten kezdődő litvániai világbajnokságról is le kellett mondania.

Gulyás Michelle már elkezdte a felkészülést a következő évre
Gulyás Michelle már elkezdte a felkészülést a következő évre (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Gulyás Michelle a sikeres műtétnek, a szorgalmas gyógytornának és a terhelés jól megtervezett adagolásának egyre közelebb kerül ahhoz, hogy minden versenyszámban teljes értékű munkát végezhessen. 

Versenye idén már nem lesz, így a formába hozás is csak jövőre jelenthet feladatot a számára, amikor a világkupa döntőnek ismét Budapest ad otthont

Gulyás Michelle edzői szerint is történelmi változások történtek az öttusában

Tóthné Stupián Anikó, az olimpiai aranyérmes futóedzője, aki „főállásban” a veszprémi székhelyű SVSE elnöke és edzője az SzPress Hírszolgálatnak beszélt Gulyás állapotáról. 

– Sérülése előtt kitűnő állapotban volt, ezért is sajnálatos, hogy újabb sikerek helyett kényszerszünet következett. Az egészben csak az volt a megnyugtató, hogy a futással viszonylag rövid időre kellett leállnia, így az állóképességéből is sokat tudott átmenteni. Az olimpia utáni esztendők mindig különlegesek a sportolók életében, mert a nagy hajtást egy kis kiengedés követi, hogy jusson idő a siker kiélvezésére is. 

Mondanom sem kell, hogy Michelle nem ilyen kiengedést tervezett, de nap mint nap tapasztalom, és a szakmai stáb többi tagja is úgy vélekedik, hogy a nehéz napok már a hátunk mögött vannak.

Ami történt, megtörtént, minden öttusázónak tudomásul kell vennie, hogy az akadályverseny bemutatkozásával egy átalakult új sportág kihívásának kell megfelelni. Úgy hallom, hogy jövőre az akadálypályát nehezíteni fogják, a feladat még az eddiginél is húzósabb lesz, így a felkészülés sem maradhat változatlan – hangsúlyozta a szakember.

Párizs után jöhet Los Angeles?

Az UTE kötelékébe tartozó Magyarovits Zoltán immár második éve Gulyás úszóedzője. A szakember neve azért is ismert, mert nevelőedzőként és az első nagy sikereinek kovácsaként ő állította „nyerő pályára” Kós Hubertet, az olimpiai, világ-és Európa-bajnok úszófenomént.

– Három hete már az úszóedzéseken is részt vesz Michelle, ha nem is teljes erőbedobással, de egyre lendületesebb tempóban – vette át a szót a mesteredző. – Az edzéstáv jelenleg 3-3.5 kilométer, amit hetente négyszer teljesít. Nem a százszázalékos teljesítmény mielőbbi elérése a cél, hanem a fokozatosság elvének betartása. 

Nem lett volna értelme annak, hogy Michelle ilyen állapotban is elinduljon a litvániai világbajnokságon, mert hosszútávú terveink vannak, az elhamarkodott lépésekből előny aligha származott volna. Magam is úgy látom, hogy az akadályverseny beiktatása új sportágat teremtett, újfajta koordinációval, átalakított felkészüléssel.

Az új helyzet nem csupán a versenyzők, hanem a velük foglalkozó edzők számára is kihívást jelent, ezzel együtt a kockázat egy új formájának a megjelenését is. Bizakodva tekintek az olimpiai bajnoknőre, ismerem már annyira, hogy képesnek tartsam párizsi sikerének megismétlésére 2028-ban Los Angelesben – hangsúlyozta Magyarovits Zoltán.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.