Nagylöttyös indulat

Miközben sok kórházban ismét 40 fokban szenvednek a betegek, fertőzésveszély miatt palackos vízzel kell fürödniük a kismamáknak a székesfehérvári kórházban, és csak így lehet a csecsemőket is fürdetni – kéjeleg Magyar Péter.

Hogy mi a baj forrása, azt már nem köti hívei orrára az övcsatját lóbáló ember, ő csupán élvezkedik, tunkol belőle.

„Péntek estétől újra teljes vízkorlátozás van a szülészeten. De már legalább egy hete nem lehet inni a csapból az épületben. Több kismama és kórházi dolgozó is megerősítette, hogy nem tudtak zuhanyozni, még a vécéöblítés is palackos vízzel vagy vödörből történő locsolással zajlik.” Vagyis beköszöntött a világvége.



Ha jól értelmezem, a Konteómessiás mostani és korábbi kórházas posztjai valami olyasmit sugallnak, hogy Orbán el akarja tenni láb alól a betegeket.

Most éppen a kismamákat. De úgy általában mindenkit. Is. E művelethez a legideálisabb helyszín nyilvánvalóan a kórház. Itt előbb megvonja tőlük a légkondícionálót, aztán a vizet, később talán a levegőt is. Végül chemtrailben megfüröszti őket. Amint mind meghaltak, filippinó vendégmunkás-kismamákat telepít a helyükre – a Putyinnal és Aszaddal kötött titkos háttéralku keretében. (Ezért röpült ide a szír exelnök, hiába tagadják.) És így tovább. Aki nem hiszi, járjon utána.