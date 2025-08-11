idezojelek
A Helyzet

Nagylöttyös indulat

Létezik más magyarázat is a vízkorlátozásra, igaz, abban kevesebb az összeesküvés, szűkebb teret ad a vesszenorbánozásra.

Pilhál Tamás
2025. 08. 11. 5:00
Fotó: Koszticsák Szilárd

Miközben sok kórházban ismét 40 fokban szenvednek a betegek, fertőzésveszély miatt palackos vízzel kell fürödniük a kismamáknak a székesfehérvári kórházban, és csak így lehet a csecsemőket is fürdetni – kéjeleg Magyar Péter. 

Hogy mi a baj forrása, azt már nem köti hívei orrára az övcsatját lóbáló ember, ő csupán élvezkedik, tunkol belőle.

 „Péntek estétől újra teljes vízkorlátozás van a szülészeten. De már legalább egy hete nem lehet inni a csapból az épületben. Több kismama és kórházi dolgozó is megerősítette, hogy nem tudtak zuhanyozni, még a vécéöblítés is palackos vízzel vagy vödörből történő locsolással zajlik.” Vagyis beköszöntött a világvége.
 

Ha jól értelmezem, a Konteómessiás mostani és korábbi kórházas posztjai valami olyasmit sugallnak, hogy Orbán el akarja tenni láb alól a betegeket.

Most éppen a kismamákat. De úgy általában mindenkit. Is. E művelethez a legideálisabb helyszín nyilvánvalóan a kórház. Itt előbb megvonja tőlük a légkondícionálót, aztán a vizet, később talán a levegőt is. Végül chemtrailben megfüröszti őket. Amint mind meghaltak, filippinó vendégmunkás-kismamákat telepít a helyükre – a Putyinnal és Aszaddal kötött titkos háttéralku keretében. (Ezért röpült ide a szír exelnök, hiába tagadják.) És így tovább. Aki nem hiszi, járjon utána.

Létezik más magyarázat is a vízkorlátozásra, igaz, abban kevesebb az összeesküvés, szűkebb teret ad a vesszenorbánozásra. Eszerint a fehérvári megyei kórház vízvezeték-hálózatának egyik szűrőbetétjén vízkőlerakódás, azon pedig úgynevezett biofilm-réteg alakult ki, amelyben fölszaporodtak a baktériumok. Nem kormányzati ármány, hanem természetes folyamat. A kórokozókat az egyik vízminta-vételezés mutatta ki. Így a kórház egyik épületében az érintett csőszakaszt le kell cserélni, a vezetékhálózatot többször át kell mosni – addig, amíg a víz újra tiszta nem lesz. Majd azzal öblögessen Magyar Péter – ne a kórházakban óhatatlanul előálló gondokkal.
Takács Péter egészségügyi államtitkár hamar sínre tette a hergelő Tisza-vezért, a „nemzet katasztrófaturistáját”. 

Bár nyilván korszakos jelentőségű mikrobiológus és fizikus is vagy, és te egy órán belül fel tudnál számolni egy ilyen helyzetet, a nálad gyengébb képességű, de egész életükben ezzel foglalkozó szakembereknek sajnos több idő szükséges hozzá. Rájuk ugyanis – sajnos – vonatkoznak a fizika törvényei – veled ellentétben. (…) Remélem, a te budai villádban soha nem romlik el semmi, vagy ha mégis, te nyilván kézrátétellel azonnal meg tudod javítani!

Nyilván.
Mindeközben a prolihergelés előző szériás bajnoka, Hadházy Ákos is bejelentkezett a hétvégén. (Csak nem hagyhatja, hogy ellopják előle a show-t.) A lódoktor azt ígéri, igény esetén szafaritúrákat szervez az alcsútdobozi „Orbánland”-re, „Pusztaverszájba”. Ahol „Orbán zebrái” vannak. Amely zebrákról legutóbb maga Hadházy ismerte be, hogy nem is a miniszterelnök édesapjának földjén legelésznek, hanem a szomszédban, Mészárosnál. Sebaj. Aki nem Hadházyékkal van, aki nem vörösbáró, mint Bige, Varga vagy Leisztinger, annak nem lehet semmije. Ha mégis, azt csakis lophatta, feketéző burzsuj kulák, s adandó alkalommal el kell tőle szedni. Emlékszem, a koronavírusvész közepette a lódoktor egy szentendrei hullaházból jelentkezett: plafonig stócolt koporsókkal szelfizett, és azzal hergelt, hogy Orbánék miatt olyan sok a hulla, hogy elfogytak a koporsók. Aztán kiderült, az érintett hullaházat nem az állam, hanem a balliberális városvezetéssel szerződött cég üzemelteti. De kit érdekel?! A lényeg a „nagylöttyös indulat” (­Karinthy Frigyes). A hergelés. Kórházakkal, zebrával, halottakkal. Bármivel.
Átteleltek a bolsevikok. 

 

Sitkei Levente
Bayer Zsolt
Deák Dániel
Pilhál Tamás
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
