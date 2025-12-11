idezojelek
Vélemény

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

KÉT MAGYARORSZÁG – Trumpék nemzetbiztonsági jelentése kiosztja az Európa sírját ásó tintanyalókat.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
EurópaBrüsszelEgyesült Államokstratégiaeurópai civilizációnemzetbiztonságiellenség 2025. 12. 11. 4:40
0

Az Egyesült Államok a napokban tette közzé új nemzetbiztonsági stratégiáját. A 33 oldalas dokumentum körülbelül olyan hatást keltett Brüsszelben, mint amikor Chemotoxszal befújunk a lódarázsfészekbe: Von der Leyenék éktelen zümmögésbe kezdtek. Fáj nekik az igazság. Fájjon csak! Hiszen épp Pfizer asszonyságék ássák Európa sírját, pusztítják le helyrehozhatatlanul ezt az egykor lenyűgöző civilizációt.

Csemegézzünk az amerikai jelentésből! Az iromány Brüsszel számára ugyan mérgező, a jóérzésű-épeszű európaiak számára viszont olyan, mint amikor egy dohos, hányásszagú helyiséget végre kiszellőztetnek. Frissítő, felszabadító. Donald Trumpék nemzetbiztonsági stratégiája külön fejezetet szentel Európa helyzetének. Egyik legfontosabb megállapítása, hogy 

Európa súlyos válságban van, amiért elsősorban Brüsszel elhibázott politikája a felelős. Kimondja továbbá, hogy Brüsszel veszélyt jelent az európai civilizációra.

A kedves olvasó sok ilyen mondattal találkozhatott az elmúlt években lapunk hasábjain, és talán még önök között is akadhattak olyanok, akik fejcsóválva azt gondolták, ez talán így túlzás. Hogy mégsem az, arra az amerikai jelentés a megerősítés. Ugyan miért állna érdekében a Donald Trump-féle amerikai vezetésnek valótlan, túlzó megállapításokat tenni a szövetségeseiről? Nem érdekük. (Ráadásul: nem egy kósza interjúban mondták, szóban, ami elszáll, hanem írásban.) A szöveg tényszerűen, higgadtan és aggódva rögzíti, amit mi is látunk-tapasztalunk, amióta egy sátánista klikk vezetésével megkezdődött Európa erőszakos iszlamizálása és szodomizálása.

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia rögzíti ugyanazt, amit 

Orbán Viktor miniszterelnökünk már számos alkalommal: Európa világgazdasági súlya 1990 óta 25 százalékról 14 százalékra esett vissza a káros gazdasági szabályozások miatt. „De ezt a gazdasági hanyatlást messze felülmúlja a civilizációs pusztulás valós és még súlyosabb fenyegetése” – olvasható a jelentésben. 

Akinek nem szorult be a feje Eva Kaili vagy Federica Mogherini valamelyik pénzes kofferébe, az tudja, hogy ez a helyzet.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meg lehet magyarázni persze, ám a valóság az – tovább parafrazeálva az őszödi klasszikust –, hogy Brüsszel végighazudta az utolsó másfél-két évtizedet. Teljesen világos volt, hogy amit mondtak, az nem igaz. Annyival vannak túl a kontinens lehetőségein, hogy az korábban elképzelhetetlen volt. Igaz, azt legalább nem mondhatja Brüsszel, hogy „nem csináltunk semmit négy évig”. Hiszen csináltak – bár ne tették volna! Csupa olyasmit, ami az uniót a szakadék felé rúgta. 

Öngyilkos szankciók, harakirivel fölérő leválás az orosz energiahordozókról, méregzöld ámokfutással a hagyományos európai ipar gajra vágása, az európai adófizetők pénzének Ukrajnába talicskázása és aranybudikba töltése, az őslakos gazdák, vállalkozók és kisemberek helyett Zelenszkij bábkormányának cirógatása.

 És mindeközben és főleg: Afrika és Ázsia analfabéta, de legalább dolgozni nem óhajtó barbár hordáinak gyorsított betelepítése és ajnározása. Mondom, dolgoznak Ursuláék. A sírásók. Megdolgoznak a Soros-obolusokért.

Tehát Európa válsága elsősorban civilizációs természetű. 

A jelentés kiemeli: a kontinens jövőjét Brüsszel elhibázott politikája, a tömeges migráció, a szólásszabadság korlátozása, a patrióta politikai erők antidemokratikus elnyomása, az alacsony születésszám és a nemzeti identitás gyengülése veszélyezteti. „Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a kontinens húsz éven belül felismerhetetlenné válik”

 – hangsúlyozzák az amerikaiak. És ebben is tökéletesen igazuk van. Hozzáteszem: már most sem nagyon lehet Európára ráismerni. Akinek volt szerencséje, láthatta, hogyan festett Párizs, Bécs, Brüsszel vagy London harminc éve – és hogyan fest most. No-go zónák, migránsgettók, megszűnt közbiztonság, bandaháborúk, késelések, savas támadások, terrorcselekmények. Közben az őslakosság fülét-farkát behúzva vidékre menekül. Akinek meg nem tetszik a rendszer, és az illegális migrációt kárhoztatja, azt hamar elviszi a rendőrség.

Két éve például egy 87 (azaz nyolcvanhét) esztendős német nénit ítéltek nyolc hónap szabadságvesztésre néhány migrációellenes internetes hozzászólásért. A napi rutin része a „fejlett” Nyugaton, hogy néhány komment miatt kopogtat a rendőrség. Az internetes „véleménybűnözést” lassan jobban üldözik, mint a csoportos nemi erőszaktevőket. Franciaországban és Németországban is gyakori jelenség, hogy a Soros-érzékenyített bíróságok szabadon engedik a nőket meggyalázó migránsokat. „Sajátos kultúra”, „Nem tudta, hogy itt nem szabad”, „Nem úgy gondolta.” 

Tucatnyi ilyen hírt tudnék idemásolni. Az egyik legvérlázítóbb: 

két éve a németországi Hamburgban a bíróság futni hagyott nyolc migránst, akik csoportosan megerőszakoltak egy 15 éves kislányt. A vadállatok közül mindössze egyet küldött börtönbe a – gondolom: Soros-érzékenyített – bíró. A többit azért nem, mert szegény vádlottak állítólag nem tudták, hogy a lány ellenkezett. 

Ez ma Európa. Brüsszel legfőbb gondja eközben, hogy szanaszét büntesse Magyarországot, amiért nem akar ilyen véglényeket beengedni.

Az amerikai stratégiai jelentés szerint Európának csak akkor van jövője, ha „visszanyeri civilizációs önbizalmát”, és szakít a brüsszeli szabályozás gyakorlatával, amely megfojtja az európai gazdaságot. Továbbá hangsúlyozza: 

jelenleg egyedül a patrióta pártok megerősödése ad okot a reményre, és ezért az Egyesült Államok támogatja azokat az európai erőket, amelyek „nyíltan vállalják a nemzeti karakterüket és a történelmüket”. 

Tiszta, világos beszéd.

És akkor nézzük, mit szólnak mindehhez az elkövetők, Európa sírásói! Von der Leyen asszony egyelőre hallgat, a fölháborodást kiszignálta mamelukjaira. Friedrich Merz német kancellár közölte: az amerikaiak bírálatai elfogadhatatlanok, nincs szükség arra, hogy az Egyesült Államok megmentse az európai demokráciát, mert ha lenne mit megmenteni, azt maguktól is képesek lennének megtenni. (Na ja: „ha lenne mit”. De már nincs mit, ebben akár egyetérthetünk Merzcel.) Végül közölte: Európának nagyobb függetlenségre van szüksége Washingtontól. Üzente mindezt Rajna-vidék–Pfalz tartományból, ahol több tízezer amerikai katona állomásozik…

António Costa, az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztette Trumpot: Európa nem tűr el semmiféle beavatkozási kísérletet a kontinens politikai életébe, az amerikai stratégia több pontja átlépi azokat a határokat, amelyeket egy szövetséges nem léphet át.

 – Washingtonnak tudomásul kell vennie, hogy a transzatlanti együttműködés nem fenyegetésekre, hanem kölcsönös tiszteletre épül. A szövetségesek nem avatkoznak be egymás demokratikus folyamataiba, és nem próbálhatják befolyásolni a másik fél belpolitikai ügyeit. Európa szuverenitása nem képezheti alku tárgyát – így Costa. Jé, ezek szerint a brüsszeliták mégiscsak ismerik a szót: „szuverenitás”? Ilyenkor jól jön nekik. Bezzeg, amikor a mi szuverenitásunkba rontanak ajtóstul az unió által fizetett fölforgató szervezetek, akkor nincs gond. Vagy amikor Manfred Weber közli: „Magyar Péter a jövő.” Az nem beleugatás a magyar belpolitikába. Csak ha Trump aggódik.

Josep Borrell korábbi külügyi biztos is megszólalt, csak nem tudom, minek. Szerinte Trump politikai háborút hirdetett az EU ellen, egy nemzetekre osztott „fehér Európát” akar. (Tényleg? Eddig úgy tudtam, Európa mindig is fehér volt és nemzetekre osztott, mígnem a sátánista Borrellék el nem kezdték szétverni.) A volt külügyi tintanyaló leszögezte: az európai vezetőknek nem szabad úgy ten­niük, mintha Trump nem az ellenségük lenne.

Apró módosítással én is majdnem így látom: 

az európai embereknek nem szabad úgy tenniük, mintha a brüsszeli vezetők nem az ellenségeik lennének.

 Mert azok. És eszerint is kell velük bánni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIsten

Az elit célja a totális tudatmódosítás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekgyermek

Tüntetés övcsattal

Megyeri Dávid avatarja

Ahol a saját családja után immár az egész társadalmat terrorizálni akaró tiszás góré megjelenik, ott tényleg úgy érzik az emberek, hogy odakint és idebent is szörnyek járnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu