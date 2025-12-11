A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Az Egyesült Államok a napokban tette közzé új nemzetbiztonsági stratégiáját. A 33 oldalas dokumentum körülbelül olyan hatást keltett Brüsszelben, mint amikor Chemotoxszal befújunk a lódarázsfészekbe: Von der Leyenék éktelen zümmögésbe kezdtek. Fáj nekik az igazság. Fájjon csak! Hiszen épp Pfizer asszonyságék ássák Európa sírját, pusztítják le helyrehozhatatlanul ezt az egykor lenyűgöző civilizációt.

Csemegézzünk az amerikai jelentésből! Az iromány Brüsszel számára ugyan mérgező, a jóérzésű-épeszű európaiak számára viszont olyan, mint amikor egy dohos, hányásszagú helyiséget végre kiszellőztetnek. Frissítő, felszabadító. Donald Trumpék nemzetbiztonsági stratégiája külön fejezetet szentel Európa helyzetének. Egyik legfontosabb megállapítása, hogy

Európa súlyos válságban van, amiért elsősorban Brüsszel elhibázott politikája a felelős. Kimondja továbbá, hogy Brüsszel veszélyt jelent az európai civilizációra.

A kedves olvasó sok ilyen mondattal találkozhatott az elmúlt években lapunk hasábjain, és talán még önök között is akadhattak olyanok, akik fejcsóválva azt gondolták, ez talán így túlzás. Hogy mégsem az, arra az amerikai jelentés a megerősítés. Ugyan miért állna érdekében a Donald Trump-féle amerikai vezetésnek valótlan, túlzó megállapításokat tenni a szövetségeseiről? Nem érdekük. (Ráadásul: nem egy kósza interjúban mondták, szóban, ami elszáll, hanem írásban.) A szöveg tényszerűen, higgadtan és aggódva rögzíti, amit mi is látunk-tapasztalunk, amióta egy sátánista klikk vezetésével megkezdődött Európa erőszakos iszlamizálása és szodomizálása.

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia rögzíti ugyanazt, amit

Orbán Viktor miniszterelnökünk már számos alkalommal: Európa világgazdasági súlya 1990 óta 25 százalékról 14 százalékra esett vissza a káros gazdasági szabályozások miatt. „De ezt a gazdasági hanyatlást messze felülmúlja a civilizációs pusztulás valós és még súlyosabb fenyegetése” – olvasható a jelentésben.

Akinek nem szorult be a feje Eva Kaili vagy Federica Mogherini valamelyik pénzes kofferébe, az tudja, hogy ez a helyzet.