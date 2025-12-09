Peti a gereblyemezőn

Új nap – újabb gereblyenyél Magyar Péter túlméretes arcába. Befutott ugyanis a McLaughlin & Associates közvélemény-kutatása tegnap. A Donald Trump amerikai elnöknek is pontos felméréseket készítő amerikai cég Index által publikált vizsgálatából kiderül: a magyar választók 62 százaléka hitelesnek tartja a Tisza november végén kiszivárgott, bő hatszáz oldalas megszorítócsomagját, amely úgymond a gazdasági programjuk lenne, ha és amennyiben hatalomra vergődnének. (A magyarok Istene óvjon minket ettől!) Ezzel szemben mindössze 27 százalék kételkedik az iromány eredetiségében; ez az a szűk tiszás kemény mag, amely ezek szerint elhiszi a szektavezérnek, hogy Orbán, Putyin és/vagy a Tóni a mesterséges intelligenciával íratta mind a hatszáz oldalt. (Gyanítom, e 27 százalék arról is meg van győződve, hogy Aszad szír diktátor a mai napig Budapesten bujkál, talán épp a karmelitában…)

De a lényeg mégiscsak az: a választók kétharmada egy büdös szavát sem hiszi az Övcsatosnak, aki napok óta tagadja, hogy gyülekezetének bármi köze lenne a Bokros Lajosénál is penetránsabb megszorítócsomaghoz. Sőt nemcsak tagad, fenyegetőzik is: azt ígéri, mindenkit beperel, aki szóba hozza a Tisza-pakkot. (Felőlem ezt a cikket is hozzácsaphatja a perirathoz, mert lám, írni merek róla.) Amúgy ha lenne bármi értelme (persze nincs), toporzékolás helyett némi elmélkedést javasolnék a robothangú platószónoknak. Eltöprenghetne például azon, hogy az amerikaiak kutatása szerint a biztos pártválasztók körében a Fidesz 44, a Tisza pedig 38 százalékon áll. Ami egyúttal azt jelenti, hogy még saját fanatikusainak a negyedrésze sem ad Péter úr szavára. Még ők is tudják, hogy kedvencük gátlástalanul hazudik, a kiszivárgott megszorítócsomag pedig valódi. Azért ez nem semmi!

Az amerikaiak külön rákérdeztek a Tisza egyes sarcterveire. Mit ne mondjak, azoktól sincsenek túlzottan elájulva a népek. Az áfa 27-ről 32 százalékra emelését például a válaszadók 74 százaléka utasítja el teljes mértékben, további kilenc százalék pedig inkább nem ért vele egyet. Vagyis a magyarok bő négyötöde nem kér belőle. Ahogy a nyugdíjadóból sem, amelyet rém ízlésesen az özvegyekre is kiterjesztenének a csomag készítői – hogy jönne rájuk a szükség! Hasonló, nyolcvan százalék körüli az elutasítottsága a Tisza fizetős egészségügyi tervének, így a gyermekorvosi vizsgálatok és szakrendelések fizetőssé tételének. Ezek – mármint a Tisza vezetői – tényleg ennyire hülyék? A jelek szerint igen. Azt hiszik, tizenhét év alatt a magyarok meggondolták magukat, és most már mégis fizetős egészségügy kell nekik. Pedig a 2008-as szociális népszavazáson az elsöprő többség egyszer már elzavarta Gyurcsányékat kapálni a vizitdíjukkal meg a kórházi napidíjukkal együtt.