Takács Péter szembesítette Magyar Pétert az újabb hazugságaival

Takács Péter egészségügyi államtitkár cáfolta Magyar Péternek az összes hazugságát, amit az elmúlt napokban a székesfehérvári megyei kórházról terjesztett.

2025. 08. 10. 21:49
20241005_Budapest_Magyar Péter tüntetés_Képen : Magyar Péter_MG_MW Markovics Gábor
„Magyar Péter annyira rám csavarodott ma, hogy még este is fűti a tudásvágy. Én meg kitartó tanár bácsi módjára ilyenkor is a segítségére sietek” – fogalmazott Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán. A Tisza Párt elnöke folyamatosan csúsztat, ferdít és álhírekkel hergeli a közvéleményt, amelytől politikai előnyt vár. Magyar Péter most a székesfehérvári megyei kórház kapcsán kezdett hazugságkampányba.

Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

Takács Péter jelezte, hogy a Tisza Párt vezére nem ellenőriz semmilyen információt.

Ha uszításra, hergelésre, gyűlöletkeltésre alkalmas, akkor mehet ki a közösségi médiába

– jellemezte Magyar Péter kommunikációját.

Magyar Péter még mindig nem érti

Az államtitkár szerint ha Magyar Péter kicsit odafigyel a kórház válaszára, egyből megérti a következőket: a csőrendszer átmosó fertőtlenítése az esti órákban történik. Ilyenkor az összes csapot meg kell nyitni, hogy a fertőtlenítő folyadék mindenhová eljusson. Ezzel egy időben a csapokra szerelt perlátorokat is fertőtleníteni kell, különben semmit nem ér az egész.

Ezeket a műveleteket abban az időablakban kell elvégezni, amíg víz helyett fertőtlenítőszer van a csövekben. Ezt nyilván alapesetben vízvezeték-szerelők végzik, azonban ők – egyeztetve a kórház orvosszakmai vezetőivel – olyan helyiségbe nem mennek be, ahol ebben az időben éppen betegellátás zajlik

– jegyezte meg Takács Péter.

Az egyik egészségügyi dolgozó vállalta, hogy ezeket az egyszerű szerelési teendőket megtanulja és elvégzi ott, ahol éppen a fertőtlenítés alatt zajlik valamilyen egészségügyi beavatkozás. Az államtitkár szerint így biztosítható volt, hogy sem a betegellátásra vonatkozó higiénés protokollok, sem a vízbiztonsági előírások nem sérülnek.

Ha már nem vagy elég bölcs ahhoz, hogy belásd: nem értesz mindenhez, szíved joga, csinálj hülyét magadból! Ha igényled, napjában többször is tartok neked szemináriumot, mert rád fér. De legalább azt a kedves apukát ne hozd olyan kellemetlen helyzetbe, hogy magaddal rántod a hazugságspirálodba. Neki ugyanis ezeket nem kell tudnia

– üzente az államtitkár Magyar Péternek. A Tisza vezére egy édesapa beszámolójára támaszkodott, akinek a felesége a székesfehérvári kórházban szült. Takács Péter jelezte, hogy az érintett családtól ezért a kellemetlenségért természetesen elnézést kért.

Te, Péter meg lassan pihenj le, mert ebben a hőségben már túlmelegedtek a processzoraid. Meg ma már annyi mindent tanulhattál tőlem az ivóvízről, hogy kell egy kis idő, hadd ülepedjék a tudás

– fogalmazott Takács Péter.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

 

