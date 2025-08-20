Ez igazi szégyen, csúnyán lebőgött a magyar válogatott

Az előjelek kimondottan rosszak voltak. A legrosszabbnak az számított, hogy Nate Reuvers, a világbajnoki előselejtezők eddigi három meccsén a 15 pontos átlagával legeredményesebb honosított magyar válogatott kosaras a románok ellen megsérült, és nem is jött rendbe, így el sem utazott Észak-Macedóniába. Nem tudhatta, hogy ezzel viszontagságos úttól menekül meg, ugyanis a magyar válogatott Budapestről Bécsbe tervezett repülőjáratát törölték, majd az osztrák fővárosban tíz órát vesztegelt a csapat, amely hajnali négykor indult Szolnokra és jóval éjfél után érkezett meg Kaléba.

A magyar válogatott nem tudta legyőzni a gyenge Észak-Macedóniát Ftó: fiba.com

Az viszont ígéretes volt, hogy a két csapat első meccsét Szolnokon a magyar válogatott 38 ponttal megnyerte. Ezúttal a tét a csoportelsőség volt, ehhez akármekkora különbséggel nyerni kellett. A hazai csapat már nem lehetett jobb harmadiknak, a románok szurkoltak nekik, magyar vereség esetén ők végezhettek az élen. Az első negyed végén elégedettek is lehettek, ugyanis a mérsékelt érdeklődéstől kísért, hangulattalan mérkőzésen a két csapat fej-fej mellett haladt, de az utolsó percekre a magyar csapat lefagyott, a házigazdák zsinórban 11 pontot dobtak, és ezzel 23-15-re nyerték a játékrészt.

A magyar válogatott csődöt mondott

Nem kezdődött jobban a második sem. Rengeteg hibával, rossz passzokkal és pontatlan dobásokkal játszott a csapat, és a védekezése is lyukas volt. A macedónok 12-15-ről 30-16-ra húztak el, de sikerült nagy nehezen feljönni hat pont hátrányra.

Vojvoda Dávid dobott néhány kosarat, rajta kívül nem akadt senki sem, aki vitte volna előre a válogatottat.

A hazaiak ismét megrázták magukat, különösen a honosított Jakob Wiley játszott roppant hasznosan, és hamarosan ismét tíz fölé nőtt a különbség.

A magyar válogatott nem tudta megállítani a házigazdákat Fotó: Fiba.com

A nagyszünetig tizenegy eladott labda állt a magyar válogatott neve mellett a statisztikában, a gyenge játék pedig 45-32-es észak-macedón vezetést eredményezett. A folytatásban sikerült agresszívvá tenni a védekezést, ami elbizonytalanította az ellenfelet, és 45-40-nél időt kellett kérnie. Nagyon alacsony színvonalú játékot láthattak a nézők, a magyar csapat ismét megtorpant, a házigazdák pedig néhány bravúros triplával újra elhúzott tíz pont fölé.

Magyar részről a hárompontosok rendre kimaradtak, és a negyedik negyedre 64-50-es hazai vezetéssel fordultak rá a felek. Felzárkózás helyett eladott ladákkal sikerült segíteni az észak-macedónokat, és egyre reménytelenebbé vált a mérkőzés.

A szemlátomást gyenge Észak-Macedónia végül 82-75-re győzött, ami igen nagy szégyen a magyar válogatottra nézve a teljesítményével együtt. A csoportot Románia nyerte, Magyarország a második, és a vb-selejtező következő körében Franciaország, Belgium és Finnország lesz az ellenfele.