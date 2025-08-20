Rendkívüli

magyar válogatottvilágbajnoki előselejtezőférfi kosárlabda

Ez igazi szégyen, csúnyán lebőgött a magyar válogatott

Véget értek a férfi világbajnoki előselejtezők. A magyar válogatott úgy lépett pályára idegenben a nyeretlen Észak-Macedónia ellen, hogy ha hozza a papírformát, és akár csak egyetlen ponttal is nyer, akkor a csoport élén végez. A csapat azonban rendkívül gyengén kosárlabdázott, renegeteg hiba és egyéni teljesítmény jellemezte a játékát, és 82-75-re kikapott. Ezzel a második helyen zárt, amivel továbbjutott, de a selejtezők következő körében nagyon erős csoportba került.

2025. 08. 20. 20:43
A magyar válogatott esélyesként lépett pályára Észak-Macedóniában a világbajnoki elsőselejtezők utolsó körében, de vereséget szenvedett, és bár továbbjutott, a csoportban csak a második helyen végzett. Fotó: fiba.com
Az előjelek kimondottan rosszak voltak. A legrosszabbnak az számított, hogy Nate Reuvers, a világbajnoki előselejtezők eddigi három meccsén a 15 pontos átlagával legeredményesebb honosított magyar válogatott kosaras a románok ellen megsérült, és nem is jött rendbe, így el sem utazott Észak-Macedóniába. Nem tudhatta, hogy ezzel viszontagságos úttól menekül meg, ugyanis a magyar válogatott Budapestről Bécsbe tervezett repülőjáratát törölték, majd az osztrák fővárosban tíz órát vesztegelt a csapat, amely hajnali négykor indult Szolnokra és jóval éjfél után érkezett meg Kaléba.

A magyar válogatott gyengén teljesített
A magyar válogatott nem tudta legyőzni a gyenge Észak-Macedóniát Ftó: fiba.com

Az viszont ígéretes volt, hogy a két csapat első meccsét Szolnokon a magyar válogatott 38 ponttal megnyerte. Ezúttal a tét a csoportelsőség volt, ehhez akármekkora különbséggel nyerni kellett. A hazai csapat már nem lehetett jobb harmadiknak, a románok szurkoltak nekik, magyar vereség esetén ők végezhettek az élen. Az első negyed végén elégedettek is lehettek, ugyanis a mérsékelt érdeklődéstől kísért, hangulattalan mérkőzésen a két csapat fej-fej mellett haladt, de az utolsó percekre a magyar csapat lefagyott, a házigazdák zsinórban 11 pontot dobtak, és ezzel 23-15-re nyerték a játékrészt.

A magyar válogatott csődöt mondott

Nem kezdődött jobban a második sem. Rengeteg hibával, rossz passzokkal és pontatlan dobásokkal játszott a csapat, és a védekezése is lyukas volt. A macedónok 12-15-ről 30-16-ra húztak el, de sikerült nagy nehezen feljönni hat pont hátrányra. 

Vojvoda Dávid dobott néhány kosarat, rajta kívül nem akadt senki sem, aki vitte volna előre a válogatottat.

 A hazaiak ismét megrázták magukat, különösen a honosított Jakob Wiley játszott roppant hasznosan, és hamarosan ismét tíz fölé nőtt a különbség. 

A magyar válogatott nem tudta megállítani a házigazdákat
A magyar válogatott nem tudta megállítani a házigazdákat Fotó: Fiba.com

A nagyszünetig tizenegy eladott labda állt a magyar válogatott neve mellett a statisztikában, a gyenge játék pedig 45-32-es észak-macedón vezetést eredményezett. A folytatásban sikerült agresszívvá tenni a védekezést, ami elbizonytalanította az ellenfelet, és 45-40-nél időt kellett kérnie. Nagyon alacsony színvonalú játékot láthattak a nézők, a magyar csapat ismét megtorpant, a házigazdák pedig néhány bravúros triplával újra elhúzott tíz pont fölé. 

Magyar részről a hárompontosok rendre kimaradtak, és a negyedik negyedre 64-50-es hazai vezetéssel fordultak rá a felek. Felzárkózás helyett eladott ladákkal sikerült segíteni az észak-macedónokat, és egyre reménytelenebbé vált a mérkőzés.

 A szemlátomást gyenge Észak-Macedónia végül 82-75-re győzött, ami igen nagy szégyen a magyar válogatottra nézve a teljesítményével együtt. A csoportot Románia nyerte, Magyarország a második, és a vb-selejtező következő körében Franciaország, Belgium és Finnország lesz az ellenfele. 

 

