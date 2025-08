Megérkezett az eső, majd bajnokot avattak a Magyar Nagydíj helyszínén

Tömött sorokban érkeztek a drukkerek a mogyoródi versenypálya bejáratához. A Magyar Nagydíj helyszínéül szolgáló Hungaroringre már reggel 8 óra magasságában is rengetegen igyekeztek, akik pedig a korai érkezést választották, bizony, esőkabátot is kellett, hogy vigyenek magukkal. Az egész hétvégén ígért eső vasárnap reggel megérkezett.

Akár ezekkel, az esős pályára használatos abroncsokkal is kezdhetik a vasárnapi versenyt az F1-es Magyar Nagydíj résztvevői (Fotó: Hatos Szabolcs)

Eldőlt a bajnoki cím sorsa a Magyar Nagydíj versenynapjának nyitányán

Amikor a Hungaroring első vasárnapi eseménye, a Forma–3-as futam 8.30-kor megkezdődött, már nem esett, de az aszfalt egyértelműen nedves volt, mivel az előrejelzéseknek megfelelően Mogyoródon is a korai órákban volt eső. Az F3-as verseny végére időnként már a nap is kisütött, ezzel együtt az aszfalt is száradt, igaz, a 40. Magyar Nagydíj zárónapjára túlnyomóan felhős, borús időt ígértek a meteorológusok.

A futamot a brazil Rafael Camara nyerte, aki ezzel az utolsó, olaszországi versenyhétvége eredményétől függetlenül bebiztosította bajnoki elsőségét is.

A Trident istálló húszéves pilótája mögött a spanyol Mari Boya ért célba másodikként, a finn Tuukka Taponen pedig harmadikként.

Rafael Camara 2022 óta a Ferrari versenyzőakadémiájának a tagja (Fotó: NurPhoto/Qian Jun)

Telt ház lesz az F1-es versenyen

A jegypénztárak vasárnap reggel már ki sem nyitottak a Hungaroringen, ennek pedig egyszerű oka volt: amint azt a szervezők előre közölték, minden jegy elkelt erre a napra. Telt ház előtt zajlik majd a 40. Magyar Nagydíj, amelynek főeseménye ugyan a Forma–1-es világbajnokság idei 14. versenye, ám a Hungaroringen azt megelőzően is lesznek események: 10 órától a Forma–2-es mezőny tagjai vívnak meg egymással, 11.45-től a Porsche Szuperkupa versenyét rendezik, 13.00 és 13.30 között pedig az F1-es pilótaparádéra kerül sor.

A 15.00-s starttal kezdődő F1-es futamot a szombati időmérő alapján a Ferrarit vezető Charles Leclerc kezdheti meg majd az első rajtkockából, mögüle a vb-pontversenyt vezető McLaren-pilóta, Oscar Piastri és márkatársa, a bajnokságban jelenleg 16 pontnyi lemaradással második Lando Norris indulhat.