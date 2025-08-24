KormányinfóGulyás GergelyárrésstopiparvédelemakciótervVitályos Esztermunkahelyvédelmi

Speciális Kormányinfó lesz holnap, nagy bejelentések várhatók

Az árrésstop, az iparvédelmi és a munkahelyvédelmi akcióterv lesz a fókuszban.

Forrás: Gulyás Gergely Facebook-oldala2025. 08. 24. 19:50
Holnap 15:30-kor Kormányinfó – emlékeztetett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A csütörtöki kormányülés döntéseit ebben a szokatlan időpontban ismerteti Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Ahogy azt megírtuk, az augusztus 20-i nemzeti ünnep után, csütörtökön ülésezett a kormány.

A nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

A Harcosok klubjában írt bejegyzésében a kormányfő azt közölte: árrésstop meghosszabbítva, harcolnak az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyják, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy a kormányülés fókuszában az iparvédelem és a munkahelyvédelem volt.

A Kormányinfóról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.

 

Borítókép: Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
