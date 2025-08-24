Speciális Kormányinfó lesz holnap, nagy bejelentések várhatók

Holnap 15:30-kor Kormányinfó – emlékeztetett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A csütörtöki kormányülés döntéseit ebben a szokatlan időpontban ismerteti Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Ahogy azt megírtuk, az augusztus 20-i nemzeti ünnep után, csütörtökön ülésezett a kormány.

A nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

A Harcosok klubjában írt bejegyzésében a kormányfő azt közölte: árrésstop meghosszabbítva, harcolnak az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyják, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy a kormányülés fókuszában az iparvédelem és a munkahelyvédelem volt.

A Kormányinfóról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.