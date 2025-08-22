Rendkívüli időpontban tartják a következő Kormányinfót

A szokásostól eltérően, jövő hétfőn 15.30-tól tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Kormányinfóról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.

Ahogy azt megírtuk, az augusztus 20-i nemzeti ünnep után, csütörtökön ülésezett a kormány.

A nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

A Harcosok Klubjában írt bejegyzésében a kormányfő azt közölte: árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy a kormányülés fókuszában az iparvédelem és a munkahelyvédelem volt.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: MTI/Purger Tamás)