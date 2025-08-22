Rendkívüli időpontban tartják a következő Kormányinfót

A szokásostól eltérően, jövő hétfőn 15.30-tól tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Kormányinfóról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.
Ahogy azt megírtuk, az augusztus 20-i nemzeti ünnep után, csütörtökön ülésezett a kormány.
A nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka
– írta Orbán Viktor a Facebookon.
A Harcosok Klubjában írt bejegyzésében a kormányfő azt közölte: árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy a kormányülés fókuszában az iparvédelem és a munkahelyvédelem volt.
Borítókép: Kormányinfó (Fotó: MTI/Purger Tamás)