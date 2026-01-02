A bajnoki címet is befolyásolhatja a Liverpoolban látott bírói hiba + videó

Az Arsenal jelentős fölényben játszott Liverpoolban, mégis „csupán” egy Gyökeres Viktor-tizenegyesgóllal tudott nyerni a Everton vendégeként. Mikel Arteta vezetőedző együttese így is megerősítette első helyét a Premier League tabelláján, amelyet azóta is vezet. Ám a 2004 óta áhított angol bajnoki cím távolabb kerülhetett volna az Ágyúsoktól, ha Sam Barrott játékvezető és a VAR-szobában ülők helyes döntést hoznak Thierno Barry és William Saliba eseténél.
Az 57. percben, már 1-0-s Arsenal-vezetésnél a vendégek francia hátvédje, William Saliba azután rúgta meg Thierno Barry lábát, hogy honfitársa elrúgta a labdát. Bár a két történés között csupán századmásodpercek teltek el, a szabálytalanság a lassítás után egyértelműnek tűnt, a videóbíró mégsem hívta ki a játékvezetőt egy esetleges felülvizsgálatra.
Az Arsenal ellen járt volna a büntető az Evertonnak
Majdnem két héttel a mérkőzés után a Premier League egyik öttagú, kulcsfontosságú eseményeket vizsgáló bizottsága arról számolt be, hogy a vizsgálatuk alapján téves ítélet született az említett esetnél. Az öt érintettből hárman úgy vélték, hogy Barrottnak tizenegyest kellett volna ítélnie az Everton javára, és szintén hármuk szerint a VAR-szobában ülő Michael Salisburynek ki kellett volna hívnia a bírót a monitorhoz.
Mint írták, az, hogy ez nem történt meg, „egyértelmű és nyilvánvaló hiba volt".
David Moyes, az Everton vezetőedzője a találkozó után ki is tért arra, hogy ennél jóval enyhébb szabálytalanságokat is lefújnak, vagy legalábbis megvizsgálnak a videóbíró segítségével, a nyáron szerződtetett Barry megrúgásánál azonban nem ezt tették.
Az Arsenal végül megúszta az esetet anélkül, hogy büntetőt kapjon a liverpooli együttes, megnyerte a mérkőzést, és ezek a pontok a bajnoki címért zajló csatában még komoly jelentőséggel bírhatnak.
