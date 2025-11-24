evertonManchester UnitedPremier League

Saját csapattársát pofozta fel az Everton játékosa, a kiállítás után folytatódott a balhé + videó

„Ilyet még nem láttam” – kiáltott fel a Sky Sports szakértője az Everton és a Manchester United hétfői bajnoki mérkőzése közben. A vendég liverpooliak egyik játékosa, Idrissa Gueye a csapattársával, Michael Keane-nel kapott össze, majd nemes egyszerűséggel felpofozta őt. Gueye piros lapot kapott, de ezután sem zavartatta magát, a legszívesebben tovább püfölte volna az Everton angol futballistáját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 22:06
David Moyes nem ezt várta Idrissa Gueye-től
David Moyes nem ezt várta Idrissa Gueye-től Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Két szebb napokat is látott csapat találkozott egymással a Premier League 12. fordulójának hétfői zárómérkőzésén, a tizedik Manchester United a tizenharmadik Evertont látta vendégül. Az első negyed óra nem David Moyes, a liverpooliak vezetőedzőjének elképzelései szerint alakult. Már a 10. percben cserélnie kellett, Seamus Coleman megsérült, az ő helyére Jake O'Brien állt be. Hamarosan azonban újabb játékosát veszítette el az Everton, igaz, teljesen más okból.

Az Everton kapusa, Jordan Pickford próbálta visszafogni a dühöngő Idrissa Gueye-t
Az Everton kapusa, Jordan Pickford próbálta visszafogni a dühöngő Idrissa Gueye-t (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Az Everton játékosát le kellett tolni a pályáról

Előfordul, hogy csapattársak összeszólalkoznak egymással, de ami hétfő este az Old Traffordon történt, az meglehetősen ritka, főleg a profik között. 

Idrissa Gueye egy másik liverpoolival, Michael Keane-nel rúgta össze a port, és ezt nem követte gyors békülés. Sőt! Gueye nemes egyszerűséggel felpofozta az angol védőt. Tony Harrington játékvezető azonnal felmutatta a harcias kedvű középpályásnak a piros lapot, aki ezután sem nyugodott le, ismét nekiment volna Keane-nek. Az Everton kapusa, Jordan Pickford próbálta visszafogni a dühöngő Gueye-t, akit a kiállítása után tulajdonképpen le kellett tolni a pályáról.

Another angle of Idrissa Gueye red card vs Manchester United
byu/977x insoccer

A Sky Sports szakértőinek többsége szigorúnak találta Gueye piros lapját, és azt is megállapították, ilyesmit még nem pipáltak.

Érdekes módon a kiállítás mintha a Manchester Unitedet zavarta volna meg, amely Kiernan Dewsbury-Hall remek távoli lövésének köszönhetően hátrányba került a 29. percben, és ebből a találkozó végéig nem is tudott felállni, az Everton emberhátrányban győzött 1-0-ra az Old Traffordon.

Premier League, 12. forduló

szombat:

  • Burnley–Chelsea 0-2
  • Bournemouth–West Ham 2-2
  • Brighton–Brentford 2-1
  • Fulham–Sunderland 1-0
  • Liverpool–Nottingham 0-3
  • Wolverhampton–Crystal Palace 0-2
  • Newcastle–Manchester City 2-1

vasárnap:

hétfő:

  • Manchester United–Everton 0-1

A tabellát ide kattintva tekintheti meg

