Ennél jobban nem bosszanthatta volna ősi riválisát az Arsenal

Az Arsenal 4-1-es győzelmet aratott a városi rivális Tottenham Hotspur ellen a Premier League 12. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén. A találkozó hőse a három gólt szerző Eberechi Eze volt, aki a nyáron majdnem a Tottenham Hotspur játékosa lett. A címvédő Liverpool előtt már 11 pont az Arsenal előnye.

C. Kovács Attila
2025. 11. 23. 19:40
Az Arsenal kiütötte a Tottenham Hotspurt.
Az Arsenal kiütötte a Tottenham Hotspurt. Forrás: AFP/BEN STANSALL
Az Arsenal biztató előjelekkel várta a Tottenham Hotspur elleni városi derbit. Ugyan az Ágyúsok az előző fordulóban csak 2-2-es döntetlent játszottak a Sunderland otthonában, azt megelőzően mind a tíz tétmérkőzésüket megnyerték, ráadásul a tíz meccsből kilencen gólt sem kaptak. 

Eberechi Eze mesterhármasának is köszönhetően az Arsenal legyőzte a Tottenham Hotspurt.
Eberechi Eze mesterhármasának is köszönhetően nyert az Arsenal a Tottenham Hotspur ellen. Fotó: AFP

A Tottenham Hotspur ezzel szemben sokkal hullámzóbb teljesítményt mutatott az elmúlt pár hónapban, bár az Everton elleni 3-0-s és a FC Köbenhavn elleni 4-0-s siker adhatott némi önbizalmat Thomas Frank tanítványainak.

Mindkét oldalon rengeteg volt a sérült, Arteta öt, Frank hét játékosával nem számíthatott a vasárnapi összecsapáson. Az Ágyúsoknál többek között a magyar felmenőkkel rendelkező svéd csatár, Gyökeres Viktor sem került be a meccskeretbe elülső keresztszalag-sérülése miatt.

Az Arsenal kezdőcsapata:

A Spurs kezdője:

A találkozót az Arsenal kezdte jobban, Bukayo Saka löbbölése után Declan Rice került helyzetbe a tizenhatoson belül a 3. percben, azonban a középre tartó labdát Guglielmo Vicario lábbal hárítani tudta. Hosszas csend után a 34. percben Saka szabadrúgásból veszélyeztetett, azonban lövését a Spurs olasz kapusa bravúrral védeni tudta.

A 36. percben Mikel Merino remek ütemű indítását követően Leandro Trossard került helyzetbe, aki átvette a labdát, majd lőtt, de Micky van de Ven még bele tudott érni a lövésbe; ennek ellenére a labda lassan a hosszú sarokba gurult, Vicario tehetetlen volt. (1-0).

 

Eze a Tottenham helyett az Arsenal hőse lett

A 44. percben Declan Rice passza után Eberechi Eze lőtte ki a hosszút, ezzel megduplázva a hazaiak előnyét (2-0).

A második félidő sem indult sokkal jobban a Tottenham számára, hiszen Eze a 46. percben is helyzetbe került, az Arsenal angol szélsője pedig ismét kilőtte a hosszút (3-0). 

Az 55. percben Richarlison gondolt egy merészet, és 42 méterről megkínálta a tizenhatoson kívül álló David Rayát, aki már nem tudta kiütni a brazil támadó lövését. Micsoda gól volt  (3-1)!

A 76. percben azonban az Arsenal végleg lezárt minden nyitott kérdés, Eberechi Eze ismét a tizenhatos vonaláról tüzelt, ezúttal a rövidet célozta meg, Vicario pedig nem tudott leérni a lapos labdára (4-1).

Érdekesség, hogy a nyáron Eze kis híján a Tottenham Hotspur játékosa lett, azonban az Arsenal az utolsó pillanatban lecsapta a Spurs kezéről az angol válogatott támadót, aki miután telefonon beszélt Mikel Artétával, végül az Ágyúsokat választotta.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így az Arsenal végül 4-1-re nyert, és már hat ponttal vezeti a Premier League-ben a második Chelsea előtt, míg a címvédő Liverpool lemaradása már 11 pont.

Az észak-londoni derbi előtt egy másik mérkőzést is lejátszottak vasárnap a Premier League-ben, az Aston Villa 2-1-s győzelmet aratott a Leeds United otthonában. A mérkőzése hőse a duplázó Morgan Rogers volt. 

Premier League, 12. forduló, vasárnapi játéknap

Arsenal–Tottenham Hotspur 4-1 (2-0), London, Emirates stadion, 60 345 néző, jv: M. Oliver, gólszerzők: Trossard (36.), Eze (41., 46., 76.), illetve Richarlison (55.)

Leeds United–Aston Villa 1-2 (1-0), Leeds, Elland Road, 37 792 néző, jv.: R. Jones, gólszerzők: L. Nmecha (8.), illetve M. Rogers (48., 75.)

 

