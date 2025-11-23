Liverpool FCVARNottingham ForestPremier League

Szabálytalan gólt adtak meg a Liverpool ellen? A Premier League is reagált

Az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a Liverpool hazai pályán 3-0-ra kapott ki a Nottingham Foresttől. A vendégek első gólja eleinte szabálytalannak tűnt, a videobíró ellenőrzése után azonban a játékvezető megerősítette a pályán hozott döntését. A Premier League illetékesei elárulták, miért lehetett érvényes a gól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 6:37
Murillo lövésénél a Premier League illetékesei szerint a lesen álló Ndoye nem zavarta Alissont (Fotó: AFP/Darren Staples)
A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool a 8., míg az Európa-liga-főtáblás Nottingham a 19. helyről várta a szombati találkozót. Bár inkább a hazaiak támadtak, a vendégek Murillo révén egy szöglet után vezetést szereztek, majd két perccel később is betaláltak, de utóbbi találatot Igor Jesus kezezése miatt a VAR segítségével nem adták meg. Alig kezdődött el a második félidő, amikor mégis összejött az újabb nottinghami gól Nicolo Savona jóvoltából, majd a hajrában egy ellentámadás végén Morgan Gibbs-White eldöntötte a Premier League-mérkőzést.

A Premier League-mérkőzésen Murillo szerzett vezetést a Nottingham Forestnek a Liverpool otthonában
A Premier League-mérkőzésen Murillo szerzett vezetést a Nottingham Forestnek a Liverpool otthonában (Fotó: AFP/Darren Staples)

A Liverpool–Nottingham bajnokin vitatott gól is esett

A liverpooli szurkolók Murillo gólját vitatták a leginkább a vendégek három találata közül. A nottinghami játékos a szöglet után lecsorgó labdát a hálóba lőtte úgy, hogy Alisson Becker kapus előtt lesen állt Dan Ndoye. A Vörösök előző, Manchester City elleni angol bajnokiján hasonló szituáció történt, akkor Virgil van Dijk gólját videózás után elvették, mert a VAR szerint a lesen álló Andy Robertson zavarta a manchesteriek kapusát.

A Liverpool Nottingham elleni mérkőzésén történtekről a Premier League Match Centre hivatalos X-oldalán az alábbi szöveget írta: – A játékvezető által megadott gólt a VAR ellenőrizte és megerősítette. 

Az ítélet szerint Ndoye nem volt Alisson látóterében, és nem tett olyan mozdulatot, amely befolyásolta volna az ellenfél játékosát.

Murillo gólja szabálytalan, Igor Jesusé szabályos?

A BBC szakértőjeként dolgozó Arsenal-legenda, Martin Keown nem a PL verziójához hasonlóan látja, szerinte érvényteleníteni kellett volna a gólt, pláne ha Van Dijk manchesteri találatával is ezt tették. Keown ugyanakkor Igor Jesus elvett gólját megadta volna, szerinte ugyanis nem történt kezezés – márpedig a PL erre hivatkozott –, és ezt a véleményt osztja Mike Dean egykori játékvezető is, aki a Sky Sports adásában ezt mondta: – A felülbírálathoz egyértelmű és nyilvánvaló bizonyíték kell, itt pedig semmi nem utalt erre. 

Szerintem ez egy szigorú ítélet, a pályán hozott döntést kell támogatnom

mondta a korábbi bíró, aki szerint viszont Murillo gólja megadható volt.

A sikerével a Nottingham a 16. helyre lépett előre, míg a szerdán a holland PSV Eindhoven ellen Bajnokok Ligája-mérkőzést játszó Liverpool a 11. helyre csúszott vissza a háromgólos vereség után.

