Háborognak Liverpoolban az elvett gól miatt, a Premier League közleménye csak rontott a helyzeten

A Liverpool nagy pofonba szaladt bele a Manchester City otthonában vasárnap. A Premier League 11. fordulójának rangadóján Pep Guardiola együttese úgy nyert 3-0-ra , hogy az első félidőben Erling Haaland büntetőjét a Liverpool kapusa, Giorgi Mamardashvili kivédte, de később a hazaiak megszerezték a vezetést. Arne Slot együttese erre még az első játékrészben válaszolt Virgil van Dijk fejesével, a videóbíró azonban érvénytelenítette a gólt.
Chris Kavanagh játékvezetőt a holland fejese után kihívta a VAR, és jelezték neki, hogy Andy Robertson lesen állt, és szerintük akadályozta a Manchester City kapusát, Gianluigi Donnarummát.
A fejes pillanata:
Donnarumma ennyit láthatott ebből:
A Premier League reagált a Liverpool elvett góljára
A játékvezető les miatt érvénytelenítette a Liverpool gólját, amit a VAR is ellenőrzött és megerősített – Robertson lesen állt, és egyértelműen olyan mozdulatot tett, ami közvetlenül zavarta a kapust
– olvasható a Premier League-játékvezetők munkáját felügyelő bizottság közleményében. Azon persze a felvételek alapján lehet vitatkozni, hogy Robertson melyik mozdulatán látszott, hogy zavarta a kapust. A 31 éves skót éppen a fejét próbálta lehúzni, nem avatkozott közbe – olvasható a The Athletic cikkében a mérkőzés után.
Háborognak a Liverpool-szurkolók a döntés után
Érthető módon a csapat drukkerei nehezen tudták elfogadni a játékvezető döntését. A Man. City már az első félidőben megduplázta az előnyét, a kegyelemdöfést pedig Jérémy Doku vitte be a 63. percében. Gary Neville, a Sky Sports stúdiójában is a szurkolóknak adott igazat. „Donnarumma tisztán látta a helyzetet, tudta, hogy soha nem fog odaérni. A Liverpoolnak jogában áll dühöngenie.”
Míg többen a Liverpool–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzést hozzák fel szeptemberről. Akkor Szoboszlai Dominik gólpasszával a Pool az utolsó percekben nyert, de
a spanyolok szépítő góljánál Antoine Griezmann kísértetiesen hasonló helyzetben volt, mint Robertson. Akkor az Atlético gólját nem vették el.
Az említett eset 0:48-kor látható: