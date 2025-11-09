Egy magyar kezd a Liverpoolban a Manchester City elleni rangadón

Nem történt meglepetés a kezdőcsapatok kihirdetésekor, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominikra ismét kezdőként számít Arne Slot, míg Kerkez Milost sorozatban a harmadszor is a kispadra jelölte a Liverpool trénere.
A Manchester City kezdőcsapata:
A Liverpool kezdőcsapata:
A Manchester City és a Liverpool összecsapása magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik az Etihadban, és a Spíler1 közvetíti élőben.
Premier League, 11. forduló, vasárnapi program:
Manchester City–Liverpool 17.30 (Tv: Spíler1)
Korábban: