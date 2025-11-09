Premier LeagueLiverpoolManchester CityKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Egy magyar kezd a Liverpoolban a Manchester City elleni rangadón

A Liverpool az idény egyik legfontosabb mérkőzését játssza vasárnap, amikor a Manchester City otthonában vendégszerepel a Premier League 11. fordulójában. Pep Guardiola és Arne Slot is kihirdette a kezdőcsapatát, Szoboszlai Dominik az első perctől ott lesz a pályán, Kerkez Milos viszont csak a Liverpool kispadjára fért oda.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 16:22
Szoboszlai Dominik ezúttal is ott van a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: José Breton Forrás: NurPhoto/AFP
Nem történt meglepetés a kezdőcsapatok kihirdetésekor, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominikra ismét kezdőként számít Arne Slot, míg Kerkez Milost sorozatban a harmadszor is a kispadra jelölte a Liverpool trénere.

A Real Madrid után a Manchester Cityt is legyőzné a Liverpool
A Real Madrid után a Manchester Cityt is legyőzné a Liverpool (Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP)

A Manchester City kezdőcsapata:

A Liverpool kezdőcsapata:

A Manchester City és a Liverpool összecsapása magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik az Etihadban, és a Spíler1 közvetíti élőben. 

Premier League, 11. forduló, vasárnapi program:

Manchester City–Liverpool 17.30 (Tv: Spíler1)

Korábban:

  • Aston Villa–AFC Bournemouth 4-0
  • Brentford–Newcastle United 3-1
  • Crystal Palace–Brighton 0-0
  • Nottingham Forest–Leeds United 3-1

 

 

