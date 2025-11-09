Egy magyar kezd a Liverpoolban a Manchester City elleni rangadón

Nem történt meglepetés a kezdőcsapatok kihirdetésekor, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominikra ismét kezdőként számít Arne Slot, míg Kerkez Milost sorozatban a harmadszor is a kispadra jelölte a Liverpool trénere.

A Real Madrid után a Manchester Cityt is legyőzné a Liverpool (Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP)

A Manchester City kezdőcsapata:

Your City line-up! 💪🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Foden, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Ait-Nouri, Savinho, Bobb, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/YWYbutQhMj — Manchester City (@ManCity) November 9, 2025

A Liverpool kezdőcsapata:

How we line up to take on Manchester City ✊🔴 #MCILIV — Liverpool FC (@LFC) November 9, 2025

A Manchester City és a Liverpool összecsapása magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik az Etihadban, és a Spíler1 közvetíti élőben.