Premier League Liverpool rekord Arsenal

Az Etihadban folytatódhat, a nagy rivális otthonában állíthat be rekordot a Liverpool pazar sorozata

Az Aston Villa ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen talált be sorozatban a 44. Premier League-találkozóján a Liverpool, amely egy újabb lépéssel közelebb került a kategóriában rekordernek számító Arsenalhoz. A bajnokságban négymeccses vereségi szériáját megszakító Liverpoolra pokolian nehéz feladat vár, ha be akarja állítani, vagy esetleg meg szeretné dönteni az észak-londoniak rekordját.

Bacsinszki Ádám
2025. 11. 09.
Szoboszlai Dominik lett október legjobb Liverpool-játékosa (Fotó: NurPhoto/AFP/MI News)
A Liverpool jelenleg is futó sorozata még 2024. szeptember 21-én, a Bournemouth ellen 3-0-ra megnyert összecsapással vette kezdetét az Anfielden – érdekesség, hogy akkor még Kerkez Milos a vendégeknél játszotta végig a meccset, míg hazai oldalon Szoboszlai Dominikot a 61. percben, már háromgólos előnyben lecserélték.

A Liverpool az Arsenal rekordját szeretné megdönteni
A Liverpool az Arsenal rekordját szeretné megdönteni (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Azóta a Vörösök összesen 44 egymást követő bajnokin bevették legalább egyszer az ellenfelek kapuját, legutóbb a Nottingham Forest úszta meg „clean sheettel”, és ez az 1-0-ra elveszített találkozó volt az egyetlen Premier League-mérkőzés, amelyen a Liverpool nem tudott betalálni Arne Slot regnálása alatt. A címvédő ezzel a második helyet foglalja el a vonatkozó örökranglistán, s bár van esélye a rekord beállítására vagy akár megdöntésére, ehhez az alábbi meccsek mindegyikén legalább egy gólt kell szereznie. 

A Liverpool rekordig vezető útja:  

  • 11. forduló: Manchester City–Liverpool  
  • 12. forduló: Liverpool–Nottingham Forest  
  • 13. forduló: West Ham United–Liverpool  
  • 14. forduló: Liverpool–Sunderland  
  • 15. forduló: Leeds United–Liverpool  
  • 16. forduló: Liverpool–Brighton  
  • 17. forduló: Tottenham–Liverpool  
  • 18. forduló: Liverpool–Wolverhampton  
  • 19. forduló: Liverpool–Leeds United  
  • 20. forduló: Fulham–Liverpool  
  • 21. forduló: Arsenal–Liverpool (lehetséges rekordbeállítás)  
  • 22. forduló: Liverpool–Burnley (lehetséges rekorddöntés)  

Kemény meccsek várnak a Liverpoolra

Szoboszlai Dominikéknak rögtön a mostani, 11. fordulóban nehéz dolguk lesz, hiszen az egyik legnagyobb riválisuk, a Manchester City otthonába látogatnak. Pep Guardiola csapata az előző hét tétmeccséből hatot megnyert, egyedül az az Aston Villa tudta legyőzni, amely legutóbb éppen a Pool ellen kapitulált. A Liverpoolnak egyébként gólszerzés szempontjából hagyományosan jól megy az Etihadban, az előző öt bajnoki mindegyikén összejött legalább egy találat, az eredményeket illetően pedig egy-egy győzelem és vereség mellett három döntetlent tud felmutatni a csapat.  

A City elleni összecsapás mellett a Tottenhammel szembeni idegenbeli fellépés lehet kemény, és ha sikerült eljutni a célvonalig, akkor az idényben egészen döbbenetes védekezési számokat mutató, jelenleg éllovas Arsenal otthonában lehetne meg a rekordbeállítás. Mikel Arteta csapata a mostani fordulót megelőző tíz meccsen csupán három gólt engedélyezett az ellenfeleknek – ebből egyet Szoboszlai szerzett szabadrúgásból –, és lassan már azt is ünnepelni szokták a csapatok, ha eltalálják David Raya kapuját. A múltbeli statisztikában ebben az esetben is bízhat a Liverpool, amellyel 2015-ben, vagyis több mint tíz éve fordult elő legutóbb, hogy bajnokin nem tudott gólt szerezni az Emirates-ben. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ez a párharc az angol bajnokság történelmének egyik leggólgazdagabb párosítása.

Az Arsenal az élen

Visszatérve a leghosszabb gólsorozatra, a Liverpool éppen az Arsenal rekordját hajszolja: az Ágyúsokkal kapcsolatban a legtöbb embernek minden bizonnyal a veretlenül bajnokságot nyert együttes ugrik be a 2003–2004-es idényből, ám az észak-londoniak már korábban is felhívták magukra a figyelmet egy nem mindennapi sorozattal. Az Arsenal a 2000–2001-es, egyébként csalódást keltő kiírást zárta a Southampton otthonában egy 3-2-es vereséggel, s akkor még talán kevesen gondolták volna, hogy ekkor veszi kezdetét a Premier League egyik emlékezetes szériája.

Arsene Wenger együttese a következő idényben mind a 38 meccsen betalált, és a Liverpoolt hét ponttal megelőzve megszerezte a bajnoki címet. A pazar széria végül 2002 decemberében, a Manchester United otthonában 2-0-ra elveszített rangadóval zárult le, ám az 55 bajnokit magában foglaló sorozatra így is méltán lehetnek büszkék London piros-fehér szegletében. A kérdés, hogy rekordként meddig...

A leghosszabb sorozatok a szerzett gólokat tekintve a PL-ben:

  1. 55 mérkőzés (Arsenal, 2001–2002)
  2. 44 mérkőzés* (Liverpool, 2024–2025)
  3. 39 mérkőzés (Tottenham, 2023–2024)
  4. 36 mérkőzés (Liverpool, 2019–2020; (Manchester United, 2007–2008)
  5. 32 mérkőzés (Brighton, 2023)
  6. 29 mérkőzés (Manchester City, 2018–2019)
  7. 28 mérkőzés (Liverpool, 2021)
  8. 26 mérkőzés (Liverpool, 2023)
  9. 25 mérkőzés (Liverpool, 2001; Liverpool, 2013–2014; Manchester City, 2017)

*Jelenleg is tart. 

 

