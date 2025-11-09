Az Etihadban folytatódhat, a nagy rivális otthonában állíthat be rekordot a Liverpool pazar sorozata

A Liverpool jelenleg is futó sorozata még 2024. szeptember 21-én, a Bournemouth ellen 3-0-ra megnyert összecsapással vette kezdetét az Anfielden – érdekesség, hogy akkor még Kerkez Milos a vendégeknél játszotta végig a meccset, míg hazai oldalon Szoboszlai Dominikot a 61. percben, már háromgólos előnyben lecserélték.

A Liverpool az Arsenal rekordját szeretné megdönteni (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Azóta a Vörösök összesen 44 egymást követő bajnokin bevették legalább egyszer az ellenfelek kapuját, legutóbb a Nottingham Forest úszta meg „clean sheettel”, és ez az 1-0-ra elveszített találkozó volt az egyetlen Premier League-mérkőzés, amelyen a Liverpool nem tudott betalálni Arne Slot regnálása alatt. A címvédő ezzel a második helyet foglalja el a vonatkozó örökranglistán, s bár van esélye a rekord beállítására vagy akár megdöntésére, ehhez az alábbi meccsek mindegyikén legalább egy gólt kell szereznie.

A Liverpool rekordig vezető útja: 11. forduló: Manchester City–Liverpool

12. forduló: Liverpool–Nottingham Forest

13. forduló: West Ham United–Liverpool

14. forduló: Liverpool–Sunderland

15. forduló: Leeds United–Liverpool

16. forduló: Liverpool–Brighton

17. forduló: Tottenham–Liverpool

18. forduló: Liverpool–Wolverhampton

19. forduló: Liverpool–Leeds United

20. forduló: Fulham–Liverpool

21. forduló: Arsenal–Liverpool (lehetséges rekordbeállítás)

22. forduló: Liverpool–Burnley (lehetséges rekorddöntés)

Kemény meccsek várnak a Liverpoolra

Szoboszlai Dominikéknak rögtön a mostani, 11. fordulóban nehéz dolguk lesz, hiszen az egyik legnagyobb riválisuk, a Manchester City otthonába látogatnak. Pep Guardiola csapata az előző hét tétmeccséből hatot megnyert, egyedül az az Aston Villa tudta legyőzni, amely legutóbb éppen a Pool ellen kapitulált. A Liverpoolnak egyébként gólszerzés szempontjából hagyományosan jól megy az Etihadban, az előző öt bajnoki mindegyikén összejött legalább egy találat, az eredményeket illetően pedig egy-egy győzelem és vereség mellett három döntetlent tud felmutatni a csapat.

A City elleni összecsapás mellett a Tottenhammel szembeni idegenbeli fellépés lehet kemény, és ha sikerült eljutni a célvonalig, akkor az idényben egészen döbbenetes védekezési számokat mutató, jelenleg éllovas Arsenal otthonában lehetne meg a rekordbeállítás. Mikel Arteta csapata a mostani fordulót megelőző tíz meccsen csupán három gólt engedélyezett az ellenfeleknek – ebből egyet Szoboszlai szerzett szabadrúgásból –, és lassan már azt is ünnepelni szokták a csapatok, ha eltalálják David Raya kapuját. A múltbeli statisztikában ebben az esetben is bízhat a Liverpool, amellyel 2015-ben, vagyis több mint tíz éve fordult elő legutóbb, hogy bajnokin nem tudott gólt szerezni az Emirates-ben. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ez a párharc az angol bajnokság történelmének egyik leggólgazdagabb párosítása.